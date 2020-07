IDéES@UGA ET GRADUATE SCHOOL : L’UGA REMPORTE DEUX NOUVEAUX APPELS à PROJETS DU PROGRAMME INVESTISSEMENTS D’AVENIR

(AGENPARL) – GRENOBLE, RHôNE-ALPES (FRANCE), mer 22 luglio 2020

Retenus par le gouvernement dans le cadre des appels à projets Intégration et développement des Idex et Isite (Idées), et Structuration de la formation par la recherche dans les Initiatives d’excellence (SFRI), les deux projets portés par l’UGA vont bénéficier d’un financement total de 34,2 millions d’euros.

Le projet Idées@UGA

L’Université Grenoble Alpes fait partie des 19 universités labellisées Idex et Isite qui se partagent près de 500 millions d’euros du Programme investissements d’avenir (PIA) afin de soutenir “leur effort de transformation et d’intégration plus étroite” d’une part, “l’impact et l’attractivité internationale de leur formation par la recherche” d’autre part.

L’accompagnement des personnels est au cœur du projet Idées de l’UGA, pour que l’ambition académique et scientifique puisse aller de pair avec la qualité de la vie et de l’environnement de travail sur le campus. Le projet Idées@UGA associe les 3 établissements composantes de l’UGA Grenoble-INP – UGA, Sciences Po Grenoble – UGA, ENSAG – UGA, ainsi que les organismes de recherche, CEA, CNRS, Inria et INRAE et le CHU Grenoble Alpes.

Quatre axes structurent le projet Idées

Créer un pôle sur le pilotage et l’amélioration continue pour faciliter, par une gouvernance flexible et efficace, la mise en place de la nouvelle université et de ses composantes.

Renforcer et affirmer la politique d’employeur responsable, notamment par un accueil spécifique des nouveaux personnels et un accompagnement particulier des enseignants-chercheurs tout au long de leur carrière.

Aider les chercheurs et enseignants dans le développement de ressources par la mise en place d’un service d’appui au montage et à la gestion de projets de recherche, et un appui au développement de la valorisation.

Soutenir, en s’appuyant sur le potentiel créatif de nos étudiants, l’innovation et l’entreprenariat par la mise en place de la Grenoble Design Factory qui mettra en réseau et consolidera les dispositifs testés ces dernières années.

Le projet Graduate school

La graduate school fédère les six composantes académiques de l’UGA* et ses partenaires au sein de l’Idex : le CEA, le CHU Grenoble Alpes, le CNRS, l’Inserm, INRAE et l’Inria ainsi que les grands instruments. La Graduate school est composée de 15 programmes thématiques de formation à la recherche pour répondre aux grands défis interdisciplinaires et/ou socio-économiques : “planète et société́ durables”, “santé, bien-être et technologie”, “innovation” et “numérique”.

Chacun des 15 programmes thématiques du projet Graduate school

Fédère des parcours de mentions de master relevant de plusieurs composantes académiques ;

Concerne plusieurs pôles de recherche, à travers l’implication active des laboratoires ;

Est construit en partenariat avec plusieurs Labex et Cross Disciplinary Program ;

Forme par la recherche, mais aussi pour la recherche, chaque programme étant connecté avec le collège des écoles doctorales ».

“Près de 80 % du financement est consacré au support direct des étudiantes et des étudiants (bourses de mobilité entrantes et sortantes, indemnisation des stages, cours de français…). L’enjeu est maintenant de réussir à développer l’attractivité internationale que nous visons à partir de la rentrée 2021, dans un contexte devenu particulièrement incertain“, commente Jean-Gabriel Valay, porteur du projet.



* Les six composantes académiques de l’Université Grenoble Alpes : Institut universitaire de technologie, Faculté́ des sciences humaines, santé, sports et sociétés, Faculté́ des sciences, École nationale supérieure d’architecture de Grenoble, Sciences Po Grenoble ; Grenoble INP – Institut d’ingénierie et de management.