ICE – NUOVO CICLO DI WEBINAR GRATUITI “MADE IN ITALY”

(AGENPARL) – ABRUZZO, mar 16 giugno 2020

Nell’ambito della strategia del Patto per l’Export Agenzia ICE e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale propongono un nuovo ciclo di webinar formativi a sostegno del Made in Italy. Tre nuovi appuntamenti, progettati e realizzati dall’Ufficio Servizi Formativi, con l’obiettivo di fornire alle PMI italiane i principali strumenti di conoscenza ed operativi per affrontare al meglio i mercati internazionali:

• Barriere non tariffarie e ostacoli al commercio (Focus Paese: USA) – 25 giugno ore 15:00

Si analizzeranno gli effetti delle barriere non tariffarie sull’export del Made in Italy e si offrirà un aggiornamento su atti, provvedimenti o prassi che incidono sul libero accesso al mercato statunitense, in particolare sulle certificazioni e sui permessi di importazione.

• Gestione della proprietà intellettuale nei processi di internazionalizzazione (Focus Paese: Cina) – 6 luglio ore 10:00

Verranno forniti gli elementi utili per valutare le migliori strategie di tutela dei propri marchi e/o brevetti all’estero, in particolare in Cina e Sud Est Asia, per ottenere i migliori risultati di protezione e lotta alle imitazioni, in un quadro di efficienza dei risultati e ottimizzazione dei costi.

• Opportunità di finanziamenti internazionali – 16 luglio ore 16:00

Si affronteranno le tematiche legate alla partecipazione delle imprese italiane nei bandi di gari promossi da organismi internazionali, analizzando le difficoltà più diffuse incontrate e le strategie necessarie per affrontare le criticità e cogliere le opportunità di business.

Ogni appuntamento sarà trasmesso in modalità streaming e avrà una durata di circa sessanta minuti.

La partecipazione è gratuita e riservata alle aziende registrate nell’Area Riservata del Sito ICE.

Per info e chiarimenti è possibile scrivere a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E’ necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte/Source: https://confindustriachpe.it/affari-internazionali-notizie/3-affari-internazionali/11233-ice-nuovo-ciclo-di-webinar-gratuiti-made-in-italy