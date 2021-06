(AGENPARL) – ven 04 giugno 2021 ZISA 3 CHILI DI DROGA IN CASA

IN MANETTE UN 39ENNE

Continuano senza sosta i controlli nel quartiere “Zisa”, i Carabinieri della Compagnia San Lorenzo, nel corso di un servizio antidroga, hanno tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ” un 39enne di origini pugliesi, già noto alle forze dell’ordine per fatti analoghi.

I militari hanno notato l’uomo che con fare circospetto cedeva un involucro ad un giovane che si dileguava a gambe levate.

All’esito della perquisizione, personale e domiciliare, occultati fra la mobilia, è stato possibile recuperare 3 chili di sostanza stupefacente.

Due buste contenenti ciascuna 1 chilo di marijuana, erano celate dietro un armadio della camera da letto, mentre, sul tavolo della cucina, facevano bella mostra di sé, altri 950 grammi di erba, 60 grammi di hashish oltre a una bilancia digitale di precisione e vario materiale per il confezionamento.

🔊 Listen to this