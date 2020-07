I: VIABILITà ITALIA COMUNICATO STAMPA DEL 1.07.2020 ORE 13.30

(AGENPARL) – dom 12 luglio 2020 del 12 luglio 2020 ore 13,30

Viabilità Italia prosegue il monitoraggio della circolazione veicolare in Liguria ed, in particolare,

sul nodo autostradale di Genova che, oltre ad essere gravato da attività di manutenzione

straordinaria con chiusure di gallerie e scambi di carreggiata, continua ad essere interessato dalle

operazioni di despolettamento e rimozione di un ordigno bellico, avviate questa mattina e che

proseguiranno nel pomeriggio, con conseguenti inevitabili ripercussioni sul traffico veicolare in

rientro dalle località turistiche.

Permane dunque la chiusura dell’autostrada A26 “Genova – Gravellona Toce” in direzione nord

tra il bivio A10/A26 ed Ovada ed in direzione Sud tra l’innesto della diramazione 26 con la A26 e

Masone.

Conseguentemente, il traffico autostradale proveniente dal Piemonte e dalla Lombardia diretto a

Genova lungo la A 26 sarà deviato in corrispondenza della diramazione 26 in direzione A7 verso

Genova; quello diretto a Savona e Ventimiglia potrà percorrere la A21 e la A6 in direzione

Savona.

Il traffico proveniente da Genova diretto verso il Piemonte e la Lombardia potrà utilizzare la A7

in direzione Milano, ovvero la diramazione 26 direzione Alessandria-Torino. Quello proveniente

da Ventimiglia e Savona potrà percorrere l’A6 e l’A21.

Sulla viabilità ordinaria, fino a cessate esigenze, è interdetto il transito:

 lungo la SS 456 del Turchino in entrambe le direzioni tra il km 94,700 e il km. 80,800,

con le sole eccezioni dei residenti nei comuni di Campo Ligure, Masone e Rossiglione

che non risiedano nell’area di interdizione della circolazione;

 lungo la SP 69 Capanne di Marcarolo in entrambe le direzioni tra il km. 0 e il km. 7.

Itinerari alternativi della viabilità ordinaria:

 in direzione nord, SS 456 fino al km 94, all’altezza del Passo del Turchino, con

deviazione su SP 73 con direzione Urbe;

 in direzione di Genova, SS 456 fino al km 80, prima dell’abitato di Rossiglione, con

deviazione su SP 41 del Tiglieto.

***

Nella mattinata odierna il traffico sulla rete autostradale è stato intenso ma sostanzialmente

regolare.

Le situazioni di maggiore criticità si sono avute lungo la A/7, direzione nord, tra Bolzaneto e

Busalla, dove si sono registrate code di circa 6 km e lungo la A/14, direzione nord, tra Pescara

Nord e Pineto dove ci sono state code per 5 km.

CIRCOLAZIONE FERROVIARIA

In relazione alle operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico, dalle 9 alle 17 odierne è sospesa la

circolazione ferroviaria fra le stazioni di Ovada e Genova Borzoli. I treni Regionali previsti in

COMUNICATO STAMPA

circolazione sulla linea Genova-Ovada-Acqui Terme saranno sostituiti con un servizio bus

organizzato dall’impresa ferroviaria tra Acqui Terme e Genova. Programma di dettaglio

disponibile sui canali ufficiali FS Italiane.

🔊 Listen to this