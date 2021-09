(AGENPARL) – mar 21 settembre 2021 I VERTICI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO IN VISITA AGLI UFFIZI

San Marino in trasferta agli Uffizi.

Dopo la visita ufficiale, nel luglio scorso, di una delegazione degli Uffizi guidata dal direttore Eike Schmidt nella “Città-Stato” del Monte Titano, oggi sono stati i vertici della Repubblica sammarinese a venire a Firenze. E chiaramente non è potuto mancare un tour tra i capolavori della più celebre Galleria fiorentina: ad accoglierli in museo, con un brindisi sulla terrazza della Loggia dei Lanzi affacciata su piazza della Signoria, è stato lo stesso direttore Schmidt. Oltre un’ora la durata della permanenza della delegazione agli Uffizi: a fare la parte della compagine, tra gli altri, i Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, il Segretario di Stato per la Cultura Andrea Belluzzi, Stefano Canti, Segretario di Stato al Territorio e Ambiente, l’Ambasciatore Marcello Beccari.

