(AGENPARL) – Roma, 06 novembre 2021 – RIA Novosti. La maggior parte vaccinati contro l’infezione da coronavirus nel caso di malattia asintomatica viene trasferito, come il sistema immunitario riesce a prendere il virus, ha detto a RIA Novosti il vice direttore FBUN MNIIEM GN Gabrichevskogo Rospotrebnadzor MD Tatiana Rosario .”Secondo le nostre osservazioni, le persone vaccinate sono per lo più portatrici della malattia in modo asintomatico. L’immunità ha il tempo di intercettare il virus nel rinofaringe”, ha affermato Ruzhentsova.

Ha notato che in rari casi, quando il sistema immunitario non ha tempo per lavorare, si sviluppa una malattia come un lieve ARVI.

La vaccinazione contro il coronavirus viene effettuata in tutte le regioni della Russia. Nell’agosto 2020, il Ministero della Salute della Russia ha registrato il primo vaccino al mondo per la prevenzione del COVID-19, sviluppato dal Centro di ricerca per l’elettrochimica di Gamaleya. Si chiamava “Sputnik V” . Anche in Russia sono stati creati vaccini contro COVID-19 – “EpiVacCorona” dal centro “Vector” di Rospotrebnadzor e “KoviVak”, sviluppato dal Centro Chumakov dell’Accademia delle scienze russa . All’inizio di maggio si è saputo della registrazione del quarto vaccino domestico “Sputnik Light”. Alla fine di agosto, il Ministero della Salute russo ha registrato un altro vaccino del Vector Center – EpiVacKoronu-N.