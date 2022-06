I titoli giovanili a Lorenzo Cordua e Carlotta Ragazzini

(AGENPARL) – sab 18 giugno 2022

<!– Dettagli –> Pubblicato: 18 Giugno 2022

I Campionati Italiani Paralimpici, che sono iniziati oggi alla Fiera di Rimini, hanno assegnato i primi due titoli nelle gare giovanili.

In classe 6-10 maschile e femminile Lorenzo Cordua (Frandent Group Cus Torino) si è confermato il migliore, battendo in finale, in quella che è ormai diventata una costante delle rassegne nazionali, per 3-1 (11-9, 11-7, 10-12, 11-5) Lorenzo Magarelli (Circolo Tennistavolo Molfetta. Il barese, come sempre, ha lottato e ha anche annullato all’avversario un match-point (9-10) nel terzo set. La partenza lampo del torinese nel quarto parziale (5-1) ha, però, raffreddato, le sue velleità di proseguire la rimonta.

Hanno condiviso il terzo gradino del podio Mirko Bruschi (Tennistavolo Senigallia), superato per 3-0 (5-11, 3-11, 6-11) da Cordua, e Roberto Martinelli (Tennistavolo Saronno), regolato per 3-0 (2-11, 7-11, 7-11) di Magarelli.

Nel singolare femminile di classe 1-5 Carlotta Ragazzini (Lo Sport è Vita Onlus), dopo le medaglie conquistate sul fronte internazionale e il primo successo individuale centrato a Podgorica, in Montenegro, ha fatto tris, incrementando i tricolori del 2017 e del 2018. Ha sconfitto per 3-0 Vittoria Anna Teresa Oliva (Tennistavolo Don Bosco Varazze).

Le premiazioni sono state effettuate dal vicepresidente federale Paolo Puglisi.

Cordua e Magarelli sono subìto rientrati in campo, per affrontarsi nella semifinale scudetto a squadre. La compagine che prevarrà sarà opposta in finale alle ore 18,30 al Tennistavolo Ennio Cristofaro Dell’Aera C&R, che ha avuto la meglio senza giocare sullo Sport Club Etna, che si è presentato incompleto.

Nei playoff in carrozzina, si stanno affrontando in semifinale Lo Sport è Vita Onlus e il Tennistavolo Vicenza e la vincente sfiderà la Fondazione Bentegodi, che si è imposta sulla Brunetti Castel Goffredo senza colpo ferire, essendo i castellani incompleti.

Fonte/Source: https://www.fitet.org/news/tennistavolo-paralimpico/16461-i-titoli-giovanili-a-lorenzo-cordua-e-carlotta-ragazzini.html