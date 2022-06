I titoli femminili di classe a Rossi, Ragazzini, Nardelli e Spampinato

(AGENPARL) – dom 19 giugno 2022

Ai Campionati Italiani Paralimpici di Rimini nella seconda giornata si stanno assegnando i titoli di singolare di classe.

Nel settore femminile in classe 2 si è imposta la favorita Giada Rossi (Lo Sport è Vita Onlus), che nel girone unico ha battuto per 3-0 Alessandra Tommasini (Sportni Krozek Kras), Allegra Magenta (Nerviano Tennistavolo) e Manuela Casu (Tennistavolo Sassari). Seconda si è classificata Magenta con due vittorie, terza Casu con una e quarta Tommasini. Secondo oro per Giada, dopo quello a squadre di ieri.

In classe 4 Carlotta Ragazzini (Lo Sport è Vita Onlus) ha fatto tris, dopo i successi nel singolare giovanile e a squadre. Nel round robin ha superato per 3-0 nell’ordine Anna Grazia Turco (Utopia Sport), Valeria Zorzetto (Tennistavolo Vicenza) e Vittoria Anna Teresa Oliva (Tennistavolo Don Bosco Varazze). Medaglia d’argento per Zorzetto e di bronzo per Oliva e Turco. Entrambe le gare sono state premiate dal vicepresidente federale Paolo Puglisi.

In classe 5 si è disputata la stessa gara per il tricolore dello scorso anno e Marisa Nardelli (Polisportiva Handicappati Fiorentini) si è confermata vincente per 3-0 su Silvana Chirieleison (Lo Sport è Vita Onlus). La premiazione è stata effettuata da Melissa Milani, presidente del CIP Emilia Romagna.

In classe 11 ha prevalso Gessica Spampinato (Tennistavolo Albatros Zafferana Etnea), che non ha lasciato set a Jessica Rozzo (Tennistavolo Santa Tecka Nulvi) e a Noemi Borgognone (Radiosa Palermo). Seconda si è piazzata Borgognone e terza Rozzo. Le protagoniste hanno ricevuto le medaglie dal vicepresidente federale Paolo Puglisi.

