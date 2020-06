I SERVIZI DELLA BIBLIOTECA DEL DISTRETTO SSEG NELLA FASE EMERGENZIALE PER IL CORONAVIRUS

(AGENPARL) – CAGLIARI, sab 13 giugno 2020

Una guida rapida per velocizzare e facilitare il lavoro dei bibliotecari e ottenere risposte più immediate.

Hai bisogno di un prestito di monografie o devi restituire dei libri delle 4 biblioteche del Distretto?

Verifica a catalogo la disponibilità del materiale, controlla l’anno, l’edizione desiderata, e compila una richiesta completa dei tuoi dati (nome e cognome e codice lettore) e dei dati dei libri che desideri prendere in prestito (collocazione e numero di inventario di una delle copie disponibili) ed invia la tua richiesta esclusivamente a Non aggiungere ulteriori richieste e non chiedere il prestito di materiale che non appartenga alle biblioteche di Scienze Giuridiche, Scienze Economiche, Scienze Politiche o del Centro Interdipartimentale di Documentazione Europea. Sarai ricontattato per un appuntamento in biblioteca di Scienze Economiche o di Scienze Giuridiche (a seconda della tua richiesta e del materiale che desideri o devi rendere). Gli appuntamenti vengono dati nella fascia 9-13.15 dal lunedì al venerdì per Scienze Economiche e negli stessi orari dal lunedì al martedì e dal giovedì al venerdì e il mercoledì sera dalle 14.30 alle 18.45 in Scienze Giuridiche. Tutte le operazioni, anche se riferite a più sezioni del Distretto, si effettuano nella biblioteca che viene specificata nell’appuntamento.

Hai bisogno di ottenere la riproduzione di articoli tratti da periodici scientifici o di materiale di sola consultazione posseduto dalle biblioteche del Distretto? Hai necessità di un aiuto per cercare bibliografia per la tesi di laurea o per una ricerca che devi condurre? Hai necessità di iscriverti per la prima volta al servizio di prestito?

Per la prima esigenza verifica a catalogo (http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/.do) il posseduto delle biblioteche ed invia la tua richiesta completa del titolo del periodico, titolo dell’articolo, primo autore dello stesso, anno, volume, fascicolo e pagine (per i periodici) o del titolo del volume, collocazione e inventario (per il materiale monografico) a

Puoi anche mandare una richiesta di aiuto a per farti assistere per le tue ricerche (in questo caso specifica chiaramente l’argomento della tua ricerca, la tua matricola completa, nel formato facoltà/corso/numero di matricola ed eventualmente quali passi hai già compiuto per cercare informazioni). Ricorda che alcune risorse di UniCa possono essere consultate utilizzando, laddove siano richieste, le credenziali di Esse3 mediante l’autenticazione federata Idem Garr.

Se hai necessità di iscriverti per la prima volta ai servizi della biblioteca invia la tua richiesta a e ti spiegheremo come procedere.

Hai necessità di riproduzioni di articoli tratti da periodici scientifici o di riproduzioni parziali di materiale monografico, non in possesso delle nostre biblioteche?

Puoi avvalerti del servizio di document delivery, preferibilmente utilizzando i servizi di Nilde. Maggiori dettagli su: https://www.unica.it/unica/it/sba_servizi_dd.page

Hai bisogno di un prestito interbibliotecario?

Dall’8 giugno abbiamo riaperto anche il servizio di prestito interbibliotecario per il prestito di materiale monografico in possesso di altre biblioteche non ricomprese tra quelle dell’Università o dell’hinterland cagliaritano. Utilizza la modulistica che trovi a partire da qui: https://www.unica.it/unica/it/sba_servizi_ill.page o indirizza la tua richiesta a

Regole generali

Utilizza preferibilmente caselle di posta elettronica non anonime e, meglio ancora, utilizza quella istituzionale del dominio Compila sempre il campo oggetto delle mail che invii in maniera sintetica, ma esaustiva e coerente con il contenuto della mail. Firma le tue comunicazioni e sii chiaro ed esauriente nelle richieste. Non inviare con una sola mail ad una sola casella, richieste di pertinenza di servizi diversi. Non fare crossposting inviando la stessa richiesta a caselle di posta elettronica differenti.

Ricorda che, per il momento, l’accesso alle sale letture e la possibilità di consultare il materiale della biblioteca o il proprio, in sede, non sono consentiti.

