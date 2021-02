I: RASSEGNA STAMPA GUARDIA COSTIERA

(AGENPARL) – dom 07 febbraio 2021 La presente mail proviene da un account email esterno al dominio MIT.

Si raccomanda di trattare con attenzione link ed allegati in essa eventualmente contenuti.

[https://rassegna.dominiocliente.it/rasimg/pdf_rs/loghi/Logo_GuardiaCostiera.gif]

Rassegna Stampa Guardia Costiera

di Domenica 7 febbraio 2021

Soccorso e sicurezza in mare

La Nazione – Ed. Grosseto del 07-02-2021

S’INCAGLIA IN PORTO DURANTE LE MANOVRE [solo_testo] pag. 15

Pesca

Il Secolo XIX – Ed. La Spezia del 07-02-2021

DRAGAGGIO DEL SECONDO E TERZO BACINO L’AUTORITA’ PORTUALE ACCELERA L’OPERAZIONE (S.Coggio) [solo_testo] pag. 17

Gazzetta del Sud – Ed. Reggio Calabria del 06-02-2021

BLITZ PER STRONCARE I “BRACCONIERI” DEL MARE JONIO [solo_testo] pag. 24

La Gazzetta del Mezzogiorno – Ed. Foggia e BAT del 06-02-2021

DUE INSOSPETTABILI NELLA RETE DEI MILITARI [solo_testo] pag. 16

La Gazzetta del Mezzogiorno – Ed. Foggia e BAT del 06-02-2021

I DRONI PER BLOCCARE I PESCATORI DI FRODO [solo_testo] pag. 16

Quotidiano di Bari del 06-02-2021

SEQUESTRATI DI CIRCA 8 KG DI DATTERI DI MARE [solo_testo] pag. 5

Ambiente marino

Il Tirreno – Ed. Piombino del 07-02-2021

LA SOCIETA’ BARBATOJA IN TRINCEA “IL NOSTRO PERGOLATO E’ IN REGOLA” [solo_testo] pag. 11

Il Tirreno – Ed. Massa/Massa e Carrara del 06-02-2021

IL CHIMICO CHIAPPUELLA: TROPPE POLVERI E L’INQUINAMENTO SALE [solo_testo] pag. 5

Il Mattino – Ed. Salerno del 06-02-2021

RUSPE IN AZIONE ALLE SALINE BLITZ DI VIGILI E MOTOVEDETTA [solo_testo] pag. 28

La Citta’ (Salerno) del 06-02-2021

RUSPE IN AZIONE A SALINE, DENUNCIATO [solo_testo] pag. 25

Le Cronache del Salernitano del 06-02-2021

LE RUSPE HANNO DISTRUTTO ANCORA UN ALTRO PEZZO DI DUNA, PASSANDO SUI GIGLI DI MARE [solo_testo] pag. 18

Gazzetta del Sud del 06-02-2021

IDROCARBURI SVERSATI NEL PORTO DI AUGUSTA (A.Ricupero) [solo_testo] pag. 16

La Sicilia – Ed. Siracusa del 06-02-2021

GASOLIO IN MARE, ESTRATTI 2 MILA LITRI [solo_testo] pag. I

Migranti

Avvenire del 07-02-2021

ALTRI SBARCHI A LAMPEDUSA. ATTESA PER IL NUOVO GOVERNO DI TRIPOLI [solo_testo] pag. 4

Porti e autorità portuali

Il Mattino del 07-02-2021

PORTO, ARMATORI AL FIANCO DI ANNUNZIATA: MENO BUROCRAZIA E PIU’ SPAZIO AI PRIVATI (A.Pane) [solo_testo] pag. 26

Il Secolo XIX del 07-02-2021

ASSOPORTI, PALERMO E’ PRONTA AL RIENTRO [solo_testo] pag. 14

Il Secolo XIX del 07-02-2021

DOPO LA BOLLA DEI NOLI RIFORMARE LA LOGISTICA (M.Odone) [solo_testo] pag. 30

La Gazzetta del Mezzogiorno del 07-02-2021

PUGLIA, IL GAP DELLE INFRASTRUTTURE “”INVESTIRE SUI TRASPORTI PER LE MERCI” [solo_testo] pag. 6

La Sicilia – Ed. Ragusa del 07-02-2021

“IL TRAFFICO COMMERCIALE DEL PORTO IBLEO E’ CRESCIUTO DEL 30%” [solo_testo] pag. I

Corriere del Veneto – Ed. Venezia (Corriere della Sera) del 06-02-2021

PANFIDO, VERSO UNA SOLUZIONE EDISON DOVRA’ SPOSTARE IL CAMINO [solo_testo] pag. 11

Porto & Interporto del 01-01-2021

NEWS DALL’ITALIA [solo_testo] pag. 4/5

Porto & Interporto del 01-01-2021

NEWS DAL MONDO [solo_testo] pag. 6/7

Porto & Interporto del 01-01-2021

NEWS DALL’EUROPA [solo_testo] pag. 8

Porto & Interporto del 01-01-2021

SAGAR MALA PROJECT, IL FUTURO LOGISTICO DEL L’INDIA (G.Grande) [solo_testo] pag. 14

Porto & Interporto del 01-01-2021

Int. a P.Musolino: PINO MUSOLINO AL VERTICE DEL SISTEMA PORTUALE DEL LAZIO (G.Grande) [solo_testo] pag. 16/17

Porto & Interporto del 01-01-2021

IL CLUSTER MARITTIMO CHIEDE IL MINISTERO DEL MARE (S.Vergani) [solo_testo] pag. 24

Porto & Interporto del 01-01-2021

MAURO NICOSIA CONFERMATO PRESIDENTE CONFETRA SICILIA (R.Mar.) [solo_testo] pag. 25

Porto & Interporto del 01-01-2021

SALERNO-SCT RAFFORZA I SERVIZI DI COLLEGAMENTO DEL PORTO (R.Mar.) [solo_testo] pag. 26/27

Porto & Interporto del 01-01-2021

ITALIAN PORTS ASSOCIATION [solo_testo] pag. 42/45

Porto & Interporto del 01-01-2021

PROCIDA 2022 SIA IMPULSO PER LE INFRASTRUTTURE DEL MARE (R.Mar.) [solo_testo] pag. 51

Paola De Micheli (Min. Trasporti)

Gazzetta del Sud del 07-02-2021

NOMINATO IL COMMISSARIO DELL’AUTHORITY DI AUGUSTA [solo_testo] pag. 15

La Sicilia – Ed. Siracusa del 06-02-2021

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE IL ROMANO CHIOVELLI DIVENTA COMMISSARIO [solo_testo] pag. I

Guardia Costiera e Capitanerie

Corriere di Arezzo e della Provincia del 07-02-2021

DA SAN VALENTINO VIA ALLA VACCINAZIONE DI MASSA [solo_testo] pag. 1

Corriere di Siena e della Provincia del 07-02-2021

VACCINI ASTRAZENECA, IL VIA A SAN VALENTINO [solo_testo] pag. 1

Il Tirreno del 07-02-2021

VACCINI, IL CALENDARIO (L.Aterini) [solo_testo] pag. 1

La Nazione – Ed. Massa del 07-02-2021

VACCINI, RIDOTTI I CENTRI SOLO QUATTRO IN PROVINCIA [solo_testo] pag. 5

La Repubblica – Ed. Firenze del 07-02-2021

A SAN VALENTINO PARTE LA FASE 2 56 CENTRI PER I VACCINI ANTI COVID (A.Vivaldi) [solo_testo] pag. 1

Il Mattino – Napoli Nord del 06-02-2021

CONTROLLI ALLA CONDOTTA MARINA STOP ALLE ATTIVITA’ SOTTO COSTA [solo_testo] pag. 32

Guardia Costiera – siti web

Ansa.it del 06-02-2021

A. MITTAL: S’INCENDIA UNA GRU AL PORTO, OPERAIO IN SALVO [solo_testo]

Giglionews.it del 07-02-2021

AL VIA LE VACCINAZIONI PER CATEGORIE SPECIALI ED ULTRA OTTANTENNI [solo_testo]

Ilbecco.it del 07-02-2021

#379 – LA MAGGIORANZA PERDE IL CONTROLLO DELL’ISOLA DI MAGE [solo_testo]

Lagazzettacampana.it del 07-02-2021

ISCHIA_SALVATA TARTARUGA INTRAPPOLATA IN UNA RETE [solo_testo]

Lanuovasardegna.it del 07-02-2021

IL COMUNE ADERISCE AL PROGETTO DELLANCI SPORT NEI PARCHI [solo_testo]

055firenze.it del 06-02-2021

COVID, ECCO IL PIANO VACCINALE DELLA TOSCANA: OVER 80, LAVORATORI E FORZE DELL’ORDINE, TUTTE LE TAPP [solo_testo]

247.Libero.it del 06-02-2021

MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO, SI VA VERSO UN TAVOLO DI LAVORO “IL CUORE DEL PROBLEMA E’ TROVARE I SO [solo_testo]

247.Libero.it del 06-02-2021

MIGRANTI, OIM: 300 RIPORTATI IN LIBIA [solo_testo]

247.Libero.it del 06-02-2021

SENATORE PISANI ALLA CAPITANERIA DI PORTO A POZZALLO [solo_testo]

247.Libero.it del 06-02-2021

TARTARUGA PRIGIONIERA DI UNA RETE DA PESCA SALVATA NELLE ACQUE DI ISCHIA [solo_testo]

Agi.it del 06-02-2021

OCEAN VIKING CHIEDE UN PORTO A ITALIA E MALTA: HA 422 MIGRANTI A BORDO [solo_testo]

Alguer.it del 06-02-2021

PORTOTORRES LAVORO: DUE RICERCHE A PORTO TORRES [solo_testo]

Arezzoweb.it del 06-02-2021

COVID-19, AL VIA PER SAN VALENTINO IL NUOVO VACCINO ASTRAZENECA [solo_testo]

Audiopress.it del 06-02-2021

OCEAN VIKING CHIEDE UN PORTO A ITALIA E MALTA: HA 422 MIGRANTI A BORDO [solo_testo]

Avvenire.it del 06-02-2021

DIRITTI UMANI. LIBIA, NUOVO GOVERNO E VECCHI RICATTI. CENTINAIA IN MARE. [solo_testo]

Barbadillo.it del 06-02-2021

ECOLOGIA. FARE VERDE SULLE SPIAGGE (PER 50 GIORNI): MARE DINVERNO GIUNGE ALLA 30ESIMA EDIZIONE [solo_testo]

CagliariOggi.It del 06-02-2021

LAVORO: DUE RICERCHE A PORTO TORRES [solo_testo]

Cascinanotizie.it del 06-02-2021

TOSCANA, IN ARRIVO IL VACCINO ASTRAZENECA [solo_testo]

Centritalianews.it del 06-02-2021

TOSCANA: COVID-19, AL VIA PER SAN VALENTINO IL NUOVO VACCINO ASTRAZENECA [solo_testo]

Cittametropolitana.fi.it del 06-02-2021

COVID-19, AL VIA PER SAN VALENTINO IL NUOVO VACCINO ASTRAZENECA [solo_testo]

Citynow.it del 06-02-2021

15 MILIONI PER IL PORTO DI REGGIO, FALCOMATA’: ‘BELLA PAGINA DI SINERGIA ISTITUZIONALE’ [solo_testo]

Citypescara.com del 06-02-2021

ENTE PORTO, E’ UN OBIETTIVO IL RILANCIO DEL MERCATO ITTICO [solo_testo]

Citypescara.com del 06-02-2021

NUOVO PONTILE MARCONE ATTACCA LA GIUNTA [solo_testo]

Corriereadriatico.it del 06-02-2021

PESCANO E SEZIONANO UN TONNO ROSSO: DIPORTISTI MULTATI E TRANCI SEQUESTRATI SABATO 6 FEBBRAIO 2021 D [solo_testo]

Corrieredisiena.corr.it del 06-02-2021

CORONAVIRUS, ARRIVA IL VACCINO ASTRAZENECA. A SIENA E IN TOSCANA SI PARTE DAL 14 FEBBRAIO [solo_testo]

Corrierefiorentino.Corriere.it del 06-02-2021

DAI 600 A 2.400 VACCINI AL GIORNO: COSI’ FUNZIONERA’ L’HUB DEL MANDELA FORUM [solo_testo]

CorrierePL.It del 06-02-2021

TARANTO, GRU CHE SCARICA COKE PER MITTAL BRUCIA NEL PORTO: NESSUN FERITO MA E’ ALLARME EMISSIONI [solo_testo]

Cronachemaceratesi.it del 06-02-2021

DAL MERCATO A CHILOMETRO ZERO AL CONTRASTO ALLA VENDITA ABUSIVA, CIARAPICA INCONTRA IL SETTORE PESCA [solo_testo]

Cronachemaceratesi.it del 06-02-2021

MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO, SI VA VERSO UN TAVOLO DI LAVORO «IL CUORE DEL PROBLEMA E’ TROVARE I SO [solo_testo]

Dirittiglobali.it del 06-02-2021

GUARDIA COSTIERA LIBICA A CACCIA DI MIGRANTI, NE RIPORTA 800 NEI LAGER [solo_testo]

Ecodellalocride.it del 06-02-2021

REGGIO CALABRIA: 15 MILIONI DI EURO PER IL PORTO, VERRA’ AMPLIATO E AMMODERNATO. [solo_testo]

Elbanotizie.it del 06-02-2021

DIRITTO DI REPLICA E DI CORREZIONE DI NOTIZIA NON VERA DI STEFANO MARINENGHI [solo_testo]

Expartibus.it del 06-02-2021

COVID-19 TOSCANA, AL VIA PER SAN VALENTINO NUOVO VACCINO ASTRAZENECA [solo_testo]

Farodiroma.it del 06-02-2021

CINA. LULTIMA ARMA DELLA CINA CONTRO TAIWAN: NAVI DRAGANTI SABBIA THE CHINESE SAND DREDGERS (DI A. M [solo_testo]

Firenzeindiretta.it del 06-02-2021

SAN VALENTINO CON IL VACCINO ANTI COVID, IL 14 FEBBRAIO PARTE LA SECONDA FASE [solo_testo]

Firenzepost.it del 06-02-2021

COVID: IN TOSCANA VACCINO ASTRAZENECA PER SAN VALENTINO [solo_testo]

Firenzetoday.it del 06-02-2021

CORONAVIRUS, ARRIVA ANCHE IL VACCINO ASTRAZENECA: PRIME DOSI SOMMINISTRATE DAL 14 FEBBRAIO [solo_testo]

Fiumicino-Online.it del 06-02-2021

FREGENE, GRANDE SUCCESSO PER L’INIZIATIVA “SMONNEZZIAMOCI” [solo_testo]

Fregeneonline.com del 06-02-2021

SMONNEZZIAMOCI, SEMPRE PIU’ UNITI E NUMEROSI [solo_testo]

Gazzettadisiena.it del 06-02-2021

COVID-19, AL VIA PER SAN VALENTINO IL NUOVO VACCINO ASTRAZENECA [solo_testo]

GazzettinoDelChianti.it del 06-02-2021

COVID-19, VACCINAZIONE DI MASSA IN TOSCANA DAL GIORNO DI SAN VALENTINO: ECCO COME [solo_testo]

Gds.it del 06-02-2021

LA OCEAN VIKING CON 422 MIGRANTI CHIEDE UN PORTO A ITALIA E MALTA [solo_testo]

Glonaabot.it del 06-02-2021

TARANTO, GRU CHE SCARICA COKE PER MITTAL BRUCIA NEL PORTO: NESSUN FERITO MA E’ ALLARME EMISSIONI [solo_testo]

Glonaabot.it del 06-02-2021

TARTARUGA PRIGIONIERA DI UNA RETEDA PESCA SALVATA NELLE ACQUE DI ISCHIA [solo_testo]

Gonews.it del 06-02-2021

COVID-19, AL VIA PER SAN VALENTINO IL NUOVO VACCINO ASTRAZENECA [solo_testo]

GreenMe.it del 06-02-2021

ISOLE EOLIE, CAPODOGLIO DI 13 METRI TROVATO MORTO SU UNA SPIAGGIA DI VULCANO [solo_testo]

Grossetonotizie.com del 06-02-2021

COVID-19, AL VIA LA SOMMINISTRAZIONE DEL NUOVO VACCINO ASTRAZENECA [solo_testo]

Ifattidinapoli.it del 06-02-2021

NAPOLI: ISCHIA, SALVATA TARTARUGA CARETTA CARETTA INTRAPPOLATA IN UNA RETE GRAZIE ALL’INTERVENTO DI [solo_testo]

Ilcittadinoonline.it del 06-02-2021

DAL 14 FEBBRAIO LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ASTRAZENECA [solo_testo]

Ilcorrieredelgiorno.it del 06-02-2021

INCENDIO NEL PORTO DI TARANTO UTILIZZATO DA ARCELOR MITTAL. LA CITTA AVVOLTA DAL FUMO [solo_testo]

Ilcorrieredelgiorno.it del 06-02-2021

INCENDIO NEL PORTO DI TTARANTO, LA CITTA’ AVVOLTA DAL FUMO [solo_testo]

Ilcuoioindiretta.it del 06-02-2021

COVID, AL VIA DA SAN VALENTINO LE VACCINAZIONI IN TOSCANA CON ASTRAZENECA [solo_testo]

Ildispaccio.it del 06-02-2021

DI PASQUALE ROMANO – [solo_testo]

Ildispariquotidiano.It del 06-02-2021

ISCHIA: SALVATA TARTARUGA INTRAPPOLATA IN UNA RETE [solo_testo]

Ilgiornale.it del 06-02-2021

VOGLIONO VENIRE A CASA NOSTRA: OCEAN VIKING CHIEDE LO SBARCO [solo_testo]

Ilgiorno.it del 06-02-2021

SBARCO A LAMPEDUSA DI 67 MIGRANTI [solo_testo]

Ilgiunco.net del 06-02-2021

CORONAVIRUS: AL VIA PER SAN VALENTINO IL NUOVO VACCINO ASTRAZENECA [solo_testo]

Ilgolfo24.it del 06-02-2021

ISCHIA, GRAZIE A DIPORTISTA SALVATA TARTARUGA INTRAPPOLATA [solo_testo]

Ilgolfo24.it del 06-02-2021

RESTANO A TERRA COL BIGLIETTO, CHE CAOS SUL PORTO DI CASAMICCIOLA [solo_testo]

Ilmattino.it del 06-02-2021

TARTARUGA PRIGIONIERA DI UNA RETE DA PESCA SALVATA NELLE ACQUE DI ISCHIA [solo_testo]

Ilnuovoterraglio.it del 06-02-2021

PRESENTATE DUE NUOVE IMBARCAZIONI DI SOCCORSO IN DOTAZIONE ALLA GUARDIA COSTIERA [solo_testo]

Ilrestodelcarlino.it del 06-02-2021

TONNO ROSSO DA 30 CHILI: PESCA FUORILEGGE SCATTA UNA MULTA DI OLTRE 1.300 EURO [solo_testo]

Ilsecoloxix.it del 06-02-2021

SAVONA E I RIMORCHIATORI: ECCO IL NUOVO BANDO NEL RISPETTO DI SICUREZZA E OCCUPAZIONE [solo_testo]

Ilsitodifirenze.it del 06-02-2021

CORONAVIRUS, DAL 15 FEBBRAIO IN TOSCANA VIA ALLE VACCINAZIONI DEGLI OVER 80 [solo_testo]

Ilsitoditalia.it del 06-02-2021

CORONAVIRUS, DAL 15 FEBBRAIO IN TOSCANA VIA ALLE VACCINAZIONI DEGLI OVER 80 [solo_testo]

Iltirreno.gelocal.it del 06-02-2021

SBAGLIA AD ACCOSTARE: NAVE SBATTE CONTRO GLI SCOGLI. ORA E’ IN BANCHINA [solo_testo]

ImolaOggi.it del 06-02-2021

OCEAN VIKING CHIEDE UN PORTO SICURO: 422 MIGRANTI A BORDO [solo_testo]

Inabruzzo.com del 06-02-2021

PROSEGUONO GLI INCONTRI PER IL FUTURO RILANCIO DEL MERCATO ITTICO [solo_testo]

InformArezzo.com del 06-02-2021

COVID-19, AL VIA PER SAN VALENTINO IL NUOVO VACCINO ASTRAZENECA [solo_testo]

Isoladelgiglio.net del 06-02-2021

COVID-19, AL VIA PER SAN VALENTINO IL NUOVO VACCINO ASTRAZENECA [solo_testo]

It.blastingnews.com del 06-02-2021

EX ILVA, COLONNA DI FUMO AVVOLGE L’AREA INDUSTRIALE: ALLERTA PER LE EMISSIONI [solo_testo]

It.Yahoo.Com del 06-02-2021

OCEAN VIKING CHIEDE UN PORTO A ITALIA E MALTA: HA 422 MIGRANTI A BORDO [solo_testo]

Jotv.it del 06-02-2021

ARCELORMITTAL, IN FIAMME UNA GRU AL TERZO SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO [solo_testo]

Lagazzettadelmezzogiorno.it del 06-02-2021

TARANTO, GRU CHE SCARICA COKE PER MITTAL BRUCIA NEL PORTO: NESSUN FERITO MA E’ ALLARME EMISSIONI [solo_testo]

Lamartinelladifirenze.it del 06-02-2021

PARTE A SAN VALENTINO LA NUOVA CAMPAGNA VACCINALE [solo_testo]

Lanazione.it del 06-02-2021

VACCINI COVID TOSCANA, NUOVA FASE: CHI PUO’ FARLO, QUANDO E COME CI SI PRENOTA [solo_testo]

Le-Ultime-Notizie.eu del 06-02-2021

TARTARUGA PRIGIONIERA DI UNA RETERN DA PESCA SALVATA NELLE ACQUE DI ISCHIA [solo_testo]

Levantenews.it del 06-02-2021

CAMOGLI: NUOVA AREA FITNESS FRUIBILE DA OGGI [solo_testo]

Liguria.bizjournal.it del 06-02-2021

CONFCOOPERATIVE: LAUMENTO DEI CANONI DEMANIALI METTE A RISCHIO LATTIVITA’ DEI PESCATORI SPEZZINI [solo_testo]

Livornosera.it del 06-02-2021

VACCINAZIONI ANTI COVID DAI 18 AI 55 ANNI, SI PARTE A SAN VALENTINO [solo_testo]

Luccaindiretta.it del 06-02-2021

COVID, AL VIA DA SAN VALENTINO LE VACCINAZIONI IN TOSCANA CON ASTRAZENECA [solo_testo]

Metronews.it del 06-02-2021

OCEAN VIKING CHIEDE UN PORTO A ITALIA E MALTA: HA 422 MIGRANTI A BORDO [solo_testo]

Msn.com/it del 06-02-2021

LIBIA, NUOVO GOVERNO E VECCHI RICATTI. CENTINAIA IN MARE. [solo_testo]

Msn.com/it del 06-02-2021

OCEAN VIKING CHIEDE UN PORTO A ITALIA E MALTA: HA 422 MIGRANTI A BORDO [solo_testo]

Msn.com/it del 06-02-2021

VOGLIONO VENIRE A CASA NOSTRA: OCEAN VIKING CHIEDE LO SBARCO [solo_testo]

Napoli.Repubblica.it del 06-02-2021

ISCHIA, DIPORTISTA SALVA UNA TARTARUGA MARINA INTRAPPOLATA IN UNA RETE [solo_testo]

Napolinews24.net del 06-02-2021

SOCIETA’ PRIVATE E GOVERNO ITALIANO PORTATE A PROCESSO PER I RESPINGIMENTI IN LIBIA [solo_testo]

Naviganti.org del 06-02-2021

LA STORIA DI BEN SULLA COSTRUZIONE DELLO SPIRITO DI SQUADRA – NAVIGANTI.ORG [solo_testo]

Notiziegiornali.it del 06-02-2021

OCEAN VIKING CHIEDE UN PORTO A ITALIA E MALTA: HA 422 MIGRANTI A BORDO [solo_testo]

Notiziegiornali.it del 06-02-2021

VOGLIONO VENIRE A CASA NOSTRA: OCEAN VIKING CHIEDE LO SBARCO [solo_testo]

Nove.Firenze.it del 06-02-2021

COVID-19: AL VIA PER SAN VALENTINO IL NUOVO VACCINO ASTRAZENECA [solo_testo]

NuoroNews.It del 06-02-2021

LAVORO: DUE RICERCHE A PORTO TORRES [solo_testo]

Nuovairpinia.it del 06-02-2021

FRANA AD AMALFI, RIPRISTINO IN 90 GIORNI. DE LUCA: I FONDI DALLA REGIONE [solo_testo]

Nuovosud.it del 06-02-2021

MIGRANTI, OCEAN VIKING CON 422 A BORDO CHIEDE PORTO A ITALIA O MALTA [solo_testo]

Olbia24.It del 06-02-2021

LAVORO: DUE RICERCHE A PORTO TORRES [solo_testo]

OristanoNews.It del 06-02-2021

LAVORO: DUE RICERCHE A PORTO TORRES [solo_testo]

Parks.it del 06-02-2021

PN ARCIPELAGO LA MADDALENA – CARCASSA DI DELFINO ALLA DERIVA. IERI, IL PRONTO INTERVENTO PER IL RECU [solo_testo]

Piananotizie.it del 06-02-2021

COVID-19, AL VIA PER SAN VALENTINO IL NUOVO VACCINO ASTRAZENECA [solo_testo]

Picchionews.it del 06-02-2021

CIVITANOVA, INCONTRO AL MERCATO ITTICO: IL “CHILOMETRO ZERO” SI TERRA’ OGNI VENERDI’ SULLA BANCHINA [solo_testo]

Picchionews.it del 06-02-2021

CIVITANOVA, MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO: “PROBLEMA URGENTE, CACCIA AI FINANZIAMENTI” [solo_testo]

Pisanews.net del 06-02-2021

AL VIA NEL GIORNO DI SAN VALENTINO IL NUOVO VACCINO ASTRAZENECA IN TOSCANA [solo_testo]

Pisatoday.it del 06-02-2021

CORONAVIRUS, SAN VALENTINO CON IL VACCINO ASTRAZENECA IN TOSCANA [solo_testo]

Politicamentecorretto.com del 06-02-2021

ENTE PORTO E COMUNE DI GIULIANOVA. PROSEGUONO GLI INCONTRI PER IL FUTURO RILANCIO DEL MERCATO ITTICO [solo_testo]

PortoTorres24.It del 06-02-2021

LAVORO: DUE RICERCHE A PORTO TORRES [solo_testo]

Positanonews.it del 06-02-2021

L’ASSOCIAZIONE LA GRANDE ONDA CONTINUA LA SUA BATTAGLIA AI “CANCELLI DEL MARE”. [solo_testo]

Positanonews.it del 06-02-2021

VICO EQUENSE, ATTESTATI AI FAMILIARI DEI DEPORTATI IN GERMANIA: OGGI LA CONSEGNA [solo_testo]

QuiLivorno.it del 06-02-2021

REGIONE: COVID, AL VIA IL NUOVO PIANO VACCINALE [solo_testo]

Quinewsamiata.it del 06-02-2021

VACCINAZIONI DI MASSA, ECCO QUANDO E DOVE [solo_testo]

Quinewsvaltiberina.it del 06-02-2021

VACCINAZIONI DI MASSA, ECCO QUANDO E DOVE [solo_testo]

Quinewsveldelsa.it del 06-02-2021

VACCINAZIONI DI MASSA, ECCO QUANDO E DOVE [solo_testo]

Quotidianocontribuenti.com del 06-02-2021

OCEAN VIKING CHIEDE UN PORTO A ITALIA E MALTA: HA 422 MIGRANTI A BORDO [solo_testo]

Quotidianodiragusa.it del 06-02-2021

SENATORE PISANI ALLA CAPITANERIA DI PORTO A POZZALLO [solo_testo]

Radiortm.it del 06-02-2021

PISANI (M5S): VISITA ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI POZZALLO [solo_testo]

Radiosienatv.it del 06-02-2021

COVID-19: IN TOSCANA AL VIA PER SAN VALENTINO IL NUOVO VACCINO ASTRAZENECA [solo_testo]

Reggiotoday.it del 06-02-2021

“REGGIO AVRA’ IL SUO PORTO”, DALLE ISTITUZIONI IL GRANDE MESSAGGIO DI SINERGIA ALLA CITTA’ |VIDEO [solo_testo]

ReportPistoia.it del 06-02-2021

COVID, AL VIA PER SAN VALENTINO IL NUOVO VACCINO ASTRAZENECA [solo_testo]

Salto.bz del 06-02-2021

“BALCANI E LIBIA, LE COLPE DELL’EUROPA” [solo_testo]

Sassarinews.it del 06-02-2021

LAVORO: DUE RICERCHE A PORTO TORRES [solo_testo]

Schizzariello.com del 06-02-2021

LASSOCIAZIONE LA GRANDE ONDA CONTINUA LA SUA BATTAGLIA AI CANCELLI DEL MARE. [solo_testo]

Schizzariello.com del 06-02-2021

VICO EQUENSE, ATTESTATI AI FAMILIARI DEI DEPORTATI IN GERMANIA: OGGI LA CONSEGNA [solo_testo]

Schizzariello.com del 06-02-2021

VICO EQUENSE, ATTESTATI AI FAMILIARI DEI DEPORTATI IN GERMANIA: OGGI LA CONSEGNA VICO EQUENSE, ATTES [solo_testo]

Schizzariello.com del 06-02-2021

VICO EQUENSE. LA GRANDE ONDA DICHIARA GUERRA AI CANCELLI DEL MARE [solo_testo]

Shipmag.it del 06-02-2021

IN DIRETTA IL PRIMO WEBINAR DI SHIPMAG [solo_testo]

SorrentoPress.it del 06-02-2021

APPELLO DE LA GRANDE ONDA PER RIAPRIRE LE SPIAGGE DI VICO EQUENSE [solo_testo]

Stamptoscana.it del 06-02-2021

CENTRO VACCINI AL MANDELLA FORUM, A SAN VALENTINO DEBUTTA ASTRAZENECA [solo_testo]

Strettoweb.com del 06-02-2021

REGGIO CALABRIA: 15 MILIONI DI EURO PER IL PORTO, VERRA’ AMPLIATO E AMMODERNATO. CANNIZZARO: NAVI DA [solo_testo]

Tarantinitime.it del 06-02-2021

COLONNA DI FUMO NERO VERO IL PORTO. PAURA A TARANTO [solo_testo]

Tempostretto.it del 06-02-2021

REGGIO CALABRIA AVRA’ IL SUO PORTO DEL FUTURO BELLO RIQUALIFICATO E ALTAMENTE INNOVATIVO [solo_testo]

Terranostranews.it del 06-02-2021

SALVANO NELLE ACQUE DI BACOLI TARTARUGA MUTILATA E INTRAPPOLATA IN RETE… [solo_testo]

Tg24.sky.it del 06-02-2021

A. MITTAL: S’INCENDIA UNA GRU AL PORTO, OPERAIO IN SALVO [solo_testo]

Tg24.sky.it del 06-02-2021

VACCINI: PER OVER 80 AL VIA DAL 15 FEBBRAIO [solo_testo]

Tg7basilicata.blogspot.it del 06-02-2021

? TG7 BASILICATA NEWS 5 FEBBRAIO 2021. OPERAZIONE ANTIDROGA “BLACK&WHITE”, MATERA CONTROLLO CARABINI [solo_testo]

Toscanaeventinews.it del 06-02-2021

NAVE PORTACONTENITORI S’INCAGLIA ALL’INGRESSO DEL PORTO DI LIVORNO NEI PRESSI DEL FANALE. INTERVENTO [solo_testo]

Toscanamedianews.it del 06-02-2021

IN PORTO UNA NAVE DI TRECENTO METRI [solo_testo]

Toscanamedianews.it del 06-02-2021

LA BOMBA ESPLODE IN MARE [solo_testo]

Toscana-Notizie.it del 06-02-2021

COVID-19, AL VIA PER SAN VALENTINO IL NUOVO VACCINO ASTRAZENECA [solo_testo]

TrNews.it del 06-02-2021

SI INCENDIA UNA GRU NEL PORTO DI TARANTO, LOPERAIO NELLA CABINA SI SALVA [solo_testo]

Tweetimprese.com del 06-02-2021

COVID: IN TOSCANA VACCINO ASTRAZENECA PER SAN VALENTINO [solo_testo]

Valdarno24.it del 06-02-2021

IL GIORNO DI SAN VALENTINO, IN TOSCANA, INIZIERA’ LA DISTRIBUZIONE DEL NUOVO VACCINO ASTRAZENECA [solo_testo]

ValdarnoPost.It del 06-02-2021

SANITA’ [solo_testo]

Valdelsa.net del 06-02-2021

COVID-19, AL VIA PER SAN VALENTINO IL NUOVO VACCINO ASTRAZENECA [solo_testo]

Vicoequenseonline.blogspot.com del 06-02-2021

VICO EQUENSE, ATTESTATI AI FAMILIARI DEI DEPORTATI IN GERMANIA: OGGI LA CONSEGNA [solo_testo]

Vicoequenseonline.blogspot.com del 06-02-2021

VICO EQUENSE. LA GRANDE ONDA DICHIARA GUERRA AI CANCELLI DEL MARE [solo_testo]

Voceapuana.com del 06-02-2021

VACCINO ANTI-COVID, TOSCANA VERSO LA FASE 2: DAL 15 FEBBRAIO TOCCA A OVER 80, PERSONALE SCOLASTICO E [solo_testo]

Vogueora.blogspot.com del 06-02-2021

VICO EQUENSE, ATTESTATI AI FAMILIARI DEI DEPORTATI IN GERMANIA: OGGI LA CONSEGNA [solo_testo]

Vogueora.blogspot.com del 06-02-2021

VICO EQUENSE. LA GRANDE ONDA DICHIARA GUERRA AI CANCELLI DEL MARE [solo_testo]

Voxnews.info del 06-02-2021

VOGLIONO SBARCARE A CASA NOSTRA 500 CLANDESTINI: ONG ESIGE PORTO ITALIANO [solo_testo]

Worldmagazine.it del 06-02-2021

MIGRANTI, OIM: 300 RIPORTATI IN LIBIA [solo_testo]

Worldmagazine.it del 06-02-2021

OCEAN VIKING CHIEDE UN PORTO A ITALIA E MALTA: HA 422 MIGRANTI A BORDO [solo_testo]

Zazoom.it del 06-02-2021

VOGLIONO VENIRE A CASA NOSTRA | OCEAN VIKING CHIEDE LO SBARCO [solo_testo]

Prime Pagine

Avvenire del 07-02-2021

PRIMA PAGINA DI DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 [solo_testo] pag. 1

Corriere della Sera del 07-02-2021

PRIMA PAGINA DI DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 [solo_testo] pag. 1

Giornale di Sicilia del 07-02-2021

PRIMA PAGINA DI DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 [solo_testo] pag. 1

Il Fatto Quotidiano del 07-02-2021

PRIMA PAGINA DI DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 [solo_testo] pag. 1

Il Gazzettino del 07-02-2021

PRIMA PAGINA DI DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 [solo_testo] pag. 1

Il Gazzettino – Ed. Venezia del 07-02-2021

PRIMA PAGINA DI DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 [solo_testo] pag. 1

Il Giornale del 07-02-2021

PRIMA PAGINA DI DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 [solo_testo] pag. 1

Il Manifesto del 07-02-2021

PRIMA PAGINA DI DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 [solo_testo] pag. 1

Il Mattino del 07-02-2021

PRIMA PAGINA DI DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 [solo_testo] pag. 1

Il Messaggero del 07-02-2021

PRIMA PAGINA DI DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 [solo_testo] pag. 1

Il Secolo XIX del 07-02-2021

PRIMA PAGINA DI DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 [solo_testo] pag. 1

Il Sole 24 Ore del 07-02-2021

PRIMA PAGINA DI DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 [solo_testo] pag. 1

Il Tempo del 07-02-2021

PRIMA PAGINA DI DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 [solo_testo] pag. 1

Il Tirreno del 07-02-2021

PRIMA PAGINA DI DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 [solo_testo] pag. 1

La Gazzetta del Mezzogiorno del 07-02-2021

PRIMA PAGINA DI DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 [solo_testo] pag. 1

La Repubblica del 07-02-2021

PRIMA PAGINA DI DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 [solo_testo] pag. 1

La Stampa del 07-02-2021

PRIMA PAGINA DI DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 [solo_testo] pag. 1

L’Espresso del 07-02-2021

MISSION IMPOSSIBLE [solo_testo] pag. 1

Libero Quotidiano del 07-02-2021

PRIMA PAGINA DI DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 [solo_testo] pag. 1

L’Unione Sarda del 07-02-2021

PRIMA PAGINA DI DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 [solo_testo] pag. 1

QN- Giorno/Carlino/Nazione del 07-02-2021

PRIMA PAGINA DI DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 [solo_testo] pag. 1

Articoli di scenario

Il Gazzettino – Ed. Venezia del 07-02-2021

MERA ° ‘M`° ° ? SW CON IL PIANO “CUSTO `°NN DI DELL’AD PRE` RIATICO” (D.Deg.) [solo_testo] pag. 14

Il Giornale del 07-02-2021

A LAMPEDUSA ARRIVANO 67 IMMIGRATI PER ALTRI 422 SBARCO IN VISTA IN SICILIA [solo_testo] pag. 2

Il Mattino del 07-02-2021

I MARITTIMI ITALIANI FINALMENTE A CASA VIETATI GLI ABBRACCI, TUTTI IN QUARANTENA (D.Ambrosino) [solo_testo] pag. 28

La Verita’ del 07-02-2021

“PATTO CON DRAGHI PER TORNARE A VIVERE” (D.Capezzone) [solo_testo] pag. 1

Primo Piano Trasporti del 07-02-2021

SCENARIO TRASPORTI [solo_testo] pag. 1

Porto & Interporto del 01-01-2021

SOMMARIO [solo_testo] pag. 2/3

Porto & Interporto del 01-01-2021

TROPPE RINUNCE E INDIFFERENZA SULLA TASSAZIONE DEI PORTI (G.G.) [solo_testo] pag. 18/19

Porto & Interporto del 01-01-2021

NEPTUNE DECLARATION CONTRO CRISI DEL CAMBIO DI EQUIPAGGIO (C.Sinnopoli) [solo_testo] pag. 21

Porto & Interporto del 01-01-2021

TRIESTE – HHLA PLT ITALY RISPETTA I TEMPI PREVISTI (R.Mar.) [solo_testo] pag. 28

Porto & Interporto del 01-01-2021

CLIA: PROTOCOLLI EFFICACI RIPARTENZA APPENA POSSIBILE (E.De Cesare) [solo_testo] pag. 30/31

Porto & Interporto del 01-01-2021

IL PROGETTO CODICISTICO DEL PROCIDANO MICHELE DE JORIO [solo_testo] pag. 38/39

Porto & Interporto del 01-01-2021

L’OPEN INNOVATION COME LEVA DI COMPETITIVITA’ (R.Mar.) [solo_testo] pag. 46/47

Porto & Interporto del 01-01-2021

TRASPORTI E LOGISTICA: ANALISI E PROSPETTIVE PER L’ITALIA. [solo_testo] pag. 56

Ogni ritaglio stampa é reso disponibile in un singolo esemplare ad uso esclusivo del Cliente, non cedibile a terzi e non riproducibile

🔊 Listen to this