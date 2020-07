I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

(AGENPARL) – ven 24 luglio 2020 provvedimenti della Giunta regionalePRESIDENZA DELLA REGIONELa Giunta regionale ha prorogato al 31

ottobre 2020, e comunque fino al termine dello stato di emergenza

sanitaria epidemiologica da COVID-19, ad oggi dichiarato con

deliberazione del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, la

durata della struttura dirigenziale temporanea Emergenza economica

COVID-19 nell’ambito del Dipartimento politiche del lavoro

e della formazione e il conseguente affido delle funzioni di reggenza

della Struttura all’attuale dirigente incaricato, al fine di

completare l’iter amministrativo delle misure previste dalla

legge regionale 5/2020, in applicazione di quanto previsto dalla legge

regionale 8/2020.L’Esecutivo

ha autorizzato l’acquisizione di un’autopompaserbatoio 4×4

per uso urbano di medie dimensioni da assegnare in dotazione alla

componente volontaria del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, per

l’anno 2020, a integrazione del programma regionale di forniture

e servizi per il biennio 2020-2021, per un importo complessivo stimato

in 332 mila 500,20 euro.FINANZE,

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ARTIGIANATOLa Giunta regionale, ai sensi della legge

regionale 30/2009, ha definito nuove modalità

di attuazione per la rateizzazione dei debiti tributari.L’Esecutivo, ai sensi della legge

regionale 31 marzo 2003, n. 6, ha concesso in istruttoria valutativa a

favore di un’impresa artigiana di Châtillon un mutuo per

investimenti a tasso agevolato, di 34 mila 179,28 euro per lavori

e opere edili, compresi gli impianti tecnici, le spese di

progettazione, di direzione lavori e di collaudo e di 19 mila

850,56 euro per acquisto di macchinari, arredi, attrezzature,

automezzi e altri beni strettamente necessari all'esercizio

dell'attività di impresa.Il Governo della Regione ha esaminato il Bando Soluzioni

Fase 2 a favore di imprese industriali per la realizzazione di

soluzioni finalizzate al contrasto dell’epidemia da COVID-19

nell’ambito della Strategia di specializzazione intelligente

della Valle d’Aosta. Con il Bando la Regione intende sostenere

lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni (prodotti o servizi) di

tempestiva applicazione, che possano avere la più ampia

diffusione e ricaduta su tutto il territorio regionale, per consentire

il contrasto alla diffusione dell’epidemia di Covid-19, con la

finalità di prevenire, ridurre, annullare il rischio di

contaminazione a protezione degli operatori e degli utenti nei luoghi

di lavoro, negli esercizi commerciali, nei luoghi di fruizione di

servizi (quali, ad esempio, banche, CAF, uffici postali), nei luoghi

di socializzazione e di ricreazione (quali, ad esempio, alberghi

teatri, musei, ristoranti, cinema e località turistiche), nelle

attività sportive, nelle attività scolastiche e

formative, nel sistema di trasporto per la mobilità pubblica e

privata, nelle case di cura, nelle strutture socio-sanitarie e

socio-assistenziali, negli uffici della pubblica amministrazione. Il

Bando si articola in due Linee di finanziamento: la Linea 1, che

finanzia progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, e la

Linea 2, che finanzia progetti di innovazione. Per il finanziamento

della Linea 1 sono stati prenotati 300 mila euro per l’anno 2020

e 535 mila euro per l’anno 2021. Per il finanziamento della

Linea 2 sono stati prenotati 285 mila 587,78 euro per l’anno

2020 e 465 mila euro per l’anno 2021. Il provvedimento

sarà ora trasmesso alla Commissione consiliare competente per

il parere.AFFARI EUROPEI, POLITICHE DEL

LAVORO, INCLUSIONE SOCIALE E TRASPORTILa Giunta regionale ha approvato uno

schema di Accordo con il Ministero per il Sud e la Coesione

territoriale per la riprogrammazione dei Programmi operativi dei Fondi

strutturali 2014/20. L’Accordo consentirà di utilizzare i

fondi strutturali europei (FESR e FSE) come una delle principali fonti

finanziarie da attivare nell’immediato in funzione anticrisi,

sia con riferimento alle spese per l’emergenza sanitaria, sia

con riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle

difficoltà economiche, occupazionali e sociali.L’Esecutivo ha approvato

l’aggiornamento della Descrizione delle funzioni e delle

procedure dell’Autorità di gestione e

dell’Autorità di certificazione (SIGECO) e del

Manuale delle procedure per l’Autorità di

gestione nell’ambito del Programma Investimenti in

favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE).

L’aggiornamento si è reso necessario per definire le

procedure in caso di avvenimenti straordinari e imprevedibili, quali

ad esempio l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto,

ricorrendo alla “clausola di forza maggiore; prevedere le

procedure per l’erogazione del saldo parziale o finale a favore

dei beneficiari degli interventi; aggiornare le procedure per il

recupero delle somme presso i beneficiari; aggiornare le check

list allegate al Manuale delle procedure; definire le procedure

per la rilevazione degli indicatori di output e di risultato, ai sensi

dell’articolo 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013.La Giunta regionale ha autorizzato il RTC

VITA S.p.A. – SAVDA S.p.A. all’effettuazione di un servizio

sperimentale di trasporto pubblico nel Comune di Saint-Denis e nel

Comune di Verrayes, nelle sole giornate di lunedì nel periodo

compreso tra il 27 luglio ed il 7 settembre 2020, per una percorrenza

di km 1.451,20. Obiettivo del servizio, garantire i collegamenti tra i

Comuni sopra citati con il Comune di Châtillon tutti i

lunedì, giorno in cui vi si svolge il mercato. L’impegno

complessivo di spesa è pari a 3 mila 183,27 euro, per

l’80% a carico dell’Amministrazione regionale e per il 20%

a carico delle Amministrazioni comunali di Saint-Denis e di

Verrayes.L’Esecutivo ha

approvato l’offerta formativa di quarto anno che sarà

messa a disposizione dei giovani valdostani nell’ambito del

sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP),

costituita da due percorsi formativi realizzati sul territorio

regionale da parte di Organismi di formazione accreditati e, in

particolare:Percorsi e Figure professionali

di riferimentoNumero massimo classi

attivabiliNumero minimo di

allieviNumero massimo di

allieviPercorso misto

per Tecnico dell’acconciatura e Tecnico dei trattamenti

estetici11521Percorso per Tecnico di

cucina11218Tali percorsi dovranno essere realizzati in coerenza con

quanto previsto dal sistema duale, avviato nell’ambito del

progetto sperimentale Azioni di accompagnamento, sviluppo e

rafforzamento del sistema duale nell’ambito

dell’Istruzione e Formazione Professionale di cui

all’Accordo Stato-Regioni del 24 settembre 2015, a cui la

Regione ha aderito, promuovendo quindi il rafforzamento dei contenuti

di applicazione pratica tramite l’Alternanza scuola lavoro,

l’Impresa formativa simulata e l’Apprendistato di primo

livello.La Giunta ha inoltre

stabilito di prevedere specifici finanziamenti a carattere individuale

da mettere a disposizione dei giovani che, in uscita dai percorsi

triennali di IeFP e in assenza di una corrispondente offerta formativa

di IV° anno sul territorio regionale, frequentino percorsi, in

Italia o all’estero, finalizzati all’acquisizione di un

diploma professionale nell’ambito del sistema di IeFP. Per i due

percorsi formativi è stata impegnata la somma di 450 mila euro,

per i finanziamenti individuali la somma di 100 mila euro.La Giunta regionale ha approvato le

disposizioni per l’attuazione della misura Indennità

a favore di studenti universitari titolari di un contratto di

locazione o domiciliati presso strutture collettive pubbliche o

private, con riferimento alla proroga al mese di maggio 2020

disposta dalla legge regionale 8/2020. L’indennità con

riferimento al mese di maggio 2020 sarà concessa a domanda

secondo l’ordine cronologico di ricevimento (data e ora) sulla

piattaforma informatica, sulla base dei dati auto-dichiarati dai

richiedenti in possesso dei requisiti previsti dalla misura. Le

domande per beneficiare dell’indennità relativa al mese

di maggio potranno essere presentate sino al 15 settembre 2020. La

Giunta ha quindi approvato il rifinanziamento della misura per un

importo di 250 mila euro.L’Esecutivo ha approvato le disposizioni per

l’attuazione della misura Indennità ai soggetti non

ricompresi negli articoli 5 e 7 della l.r. 5/2020. La misura

prevede una indennità pari a 400 euro al mese per coloro che,

residenti in Valle d’Aosta, hanno beneficiato nei mesi di marzo,

aprile e maggio 2020 di un’indennità mensile ai sensi

degli articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 e 96 del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18 (Misure di potenziamento del sistema sanitario

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19),

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e

degli articoli 78, 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

(Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e

all’economia, nonché di politiche sociali connesse

all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con

modificazioni dall’articolo 1, comma 1 della legge 17 luglio

2020, n. 77, se non aventi diritto, per il mese di aprile 2020, alle

indennità di cui agli articoli 5 e 7 della l.r. 5/2020.Tale indennità è

riconosciuta per i soli mesi per i quali il lavoratore è

già risultato beneficiario delle indennità sopra

richiamate. L’indennità sarà concessa a domanda

secondo l’ordine cronologico di ricevimento (data e ora) sulla

piattaforma informatica, sulla base dei dati auto-dichiarati dai

richiedenti in possesso dei requisiti previsti dalla misura.

L’importo approvato per il finanziamento della misura è

pari a 200 mila euro.Il Governo

della Regione ha approvato il protocollo di regolamentazione delle

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus

Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza

dell’attività all’interno dei cantieri e ha

sostituito il protocollo di regolamentazione delle misure per il

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la

prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli

operatori finalizzato alla graduale riattivazione delle

attività dei servizi diurni rivolti a persone con

disabilità nonché a persone con patologie

psichiatriche.La Giunta regionale

ha approvato le modalità e le procedure per l’attuazione

dell’articolo 84 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 in

materia di proroga dei termini degli adempimenti tecnici e

amministrativi relativi agli impianti a fune. Lo scopo della

disposizione è permettere lo spostamento di alcune scadenze di

revisione per gli impianti che, a causa dell’emergenza

sanitaria, non hanno completato tutte le attività di revisione

previste. La sicurezza resta garantita dalla attestazione della

sussistenza delle condizioni di sicurezza per l’esercizio

pubblico, rilasciata dal Direttore dell’esercizio

dell’impianto.ISTRUZIONE,

UNIVERSITÀ, RICERCA E POLITICHE GIOVANILILa Giunta regionale ha approvato una

bozza di protocollo d’intesa tra l’Ufficio Consigliera di

parità della Regione autonoma Valle d’Aosta e

l’INAIL – Istituto nazionale per l’assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro – Direzione regionale per la

Regione autonoma Valle d’Aosta – volto alla promozione di una

cultura attenta ai temi della salute, della prevenzione degli

infortuni e malattie professionali in un’ottica

antidiscriminatoria e di genere con il comune impegno a realizzare

collaborazioni e progetti sia in materia di salute e sicurezza che

sulle tematiche delle pari opportunità rivolte al mondo del

lavoro.Il Governo della Regione ha

approvato l’elenco degli interventi ammissibili a finanziamento

ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1/ 2020

segnalati dagli enti locali e ritenuti indispensabili per la ripresa

in sicurezza delle attività didattiche nell’anno

scolastico 2020/21. Gli interventi riguardano il Comune di Brusson

(infanzia, primaria, secondaria 1° grado), il Comune di Charvensod

(infanzia Plan Felinaz), il Comune di Gressan (primaria Capoluogo), il

Comune di Gressoney-Saint-Jean (infanzia e primaria) e

l’Unité des Communes Grand Combin (secondaria di 1°

grado). La spesa complessiva ammessa a finanziamento è pari a

500 mila euro, mentre la quota parte di spese non coperte dal

finanziamento regionale dovrà essere finanziata dagli enti

proponenti con risorse proprie.OPERE

PUBBLICHE, TERRITORIO E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICALa Giunta regionale ha approvato il

progetto Via Francigena. Interventi di messa in sicurezza e

completamento sul tratto valdostano ciclabile tra Saint Marcel e

Fénis (VI lotto), per un importo complessivo di 1 milione

788 mila 172,94 euro, finanziato a valere sul Fondo Sviluppo e

Coesione (FSC) 2014/2020, di cui 1 milione 512 mila 357,36 euro

relativi al quadro economico relativo all’intervento di

Percorso ciclabile lungo la fascia della Dora Baltea 6°

lotto (dall'area sportivo-ricreativa di Saint-Marcel al

confine Est dell'area artigianale di Saint-Marcel) e 275 mila

815,58 euro quale contributo all’Unité des Communes

Valdôtaines Mont-Cervin per un intervento di manutenzione

straordinaria del percorso ciclopedonale denominato Dora Baltea nel

Comune di Chambave.Il Governo

della Regione, anche alla luce delle modificazioni da introdurre, ha

espresso una valutazione positiva sulla compatibilità

ambientale della variante sostanziale generale adottata dal Comune di

Champorcher. La Giunta ha inoltre approvato le modificazioni da

sottoporre al parere del Comune di Champorcher, come espresse dalla

Conferenza di pianificazione nelle sedute del 15, 16 e 24 giugno 2020,

per l’introduzione delle medesime nella variante sostanziale

generale al Piano Regolatore Generale vigente.La Giunta regionale, ai sensi della legge

regionale 13 luglio 2020, n. 8, ha approvato il trasferimento al

Comune di Courmayeur, della somma di 2 milioni 600 mila euro, per la

realizzazione degli interventi di riduzione dei rischi idrogeologici

della pista di collegamento tra il Plan Chécrouit e la frazione

Dolonne, in considerazione del rilevante interesse che riveste

l’intero comprensorio sciistico Courmayeur Mont-Blanc.SANITÀ, SALUTE E POLITICHE

SOCIALIL’Esecutivo

ha modificato le disposizioni relative al capitolo Modalità

di scarico delle acque reflue di lavaggio in alpeggio prescritte

dalla deliberazione della Giunta regionale n. 344 del 24 marzo 2017

come segue:Modalità

di gestione delle acque di scarico classificate

domesticheGestione

delle acque reflue classificate come domestiche:Le acque reflue classificate domestiche,

provenienti dalla cucina e dai servizi igienici, devono essere

convogliate prioritariamente in rete fognaria, qualora disponibile,

oppure possono essere scaricate in acque superficiali o nel suolo in

conformità alle disposizioni regionali vigenti in materia di

scarichi e di tutela delle acque dall’inquinamento, previo

idoneo trattamento e previo ottenimento della necessaria

autorizzazione allo scarico da parte della Struttura tutela

qualità dell'aria e delle acque del Dipartimento ambiente,

se l'autorizzazione viene richiesta dal proprietario

dell'alpeggio in qualità di privato cittadino, o da parte

del SUEL, Sportello Unico degli Enti locali, se l'autorizzazione

viene richiesta da un'impresa (ad esempio dall'impresa

agricola che ha la proprietà o gestisce l'alpeggio). La Giunta regionale ha approvato le indicazioni

all’Azienda USL Valle d’Aosta relative

all’effettuazione del test molecolare basato

sull’identificazione di RNA virale dai tamponi nasofaringei per

la diagnosi di infezione da SARS-COV-2 (tampone) e dei test

sierologici per l’identificazione della risposta immunitaria

contro SARS-COV-2. In particolare, le indicazioni prevedono che i

tamponi, quando effettuati per finalità di igiene e

sanità pubblica, siano a completo carico del Servizio Sanitario

Regionale (SSR). Rientrano in tale fattispecie i tamponi

eseguiti:su pazienti

sintomatici o su pazienti venuti a contatto con persone positive,

residenti e non, quando disposti da parte delle competenti figure

sanitarie, siano esse di ambito territoriale o ospedaliero, secondo le

specifiche procedure aziendali;su pazienti asintomatici risultati positivi al test

sierologico per la diagnosi da SARS-CoV2, anche se effettuati su

iniziativa privata, quando disposti da parte delle competenti figure

sanitarie, siano esse di ambito territoriale o ospedaliero, secondo le

specifiche procedure aziendali.Anche i test sierologici, quando effettuati per

finalità di igiene e sanità pubblica, sono a completo

carico del SSR. Rientrano in tale fattispecie i test disposti da parte

delle competenti figure sanitarie, siano esse di ambito territoriale o

ospedaliero, secondo le specifiche procedure aziendali.Ancora, sono erogati con oneri a carico

del SSR tutti i test sierologici e i tamponi effettuati, sempre per

finalità di igiene e sanità pubblica, ai sensi delle

procedure anti COVID approvate con DGR, ai fini

dell’attività socio-educativa, socio-assistenziale,

socio-sanitaria e sanitaria, erogata da enti pubblici o privati

convenzionati con un ente pubblico sul territorio regionale.I tamponi e i test sierologici possono

essere anche effettuati a pagamento dall’Azienda USL della Valle

d’Aosta quando richiesti da parte di soggetti privati, i quali,

in tal caso, corrispondono le tariffe minime previste nel Tariffario

delle prestazioni richieste da terzi per finalità di igiene e

sanità pubblica, pari a 65 euro per il tampone per il riscontro

del materiale genetico del nuovo coronavirus SARS-CoV2 e a 35 euro per

il test sierologico per l’identificazione degli anticorpi contro

il coronavirus. Per l’espletamento di tutte le attività

previste, è stata prenotata la somma di 2 milioni 600 mila

euro.Il Governo della Regione ha

approvato le disposizioni volte a consentire all’Azienda USL

della Valle d’Aosta di completare il recupero e

l’erogazione delle attività già prenotate e

sospese a seguito dell’epidemia da COVID-19 entro la data del

30 settembre 2020, per le prestazioni di

specialistica ambulatoriale con classe di priorità U

(urgente – tempo massimo di attesa 72 ore) e D

(differibile – tempo massimo di attesa 30 giorni se

prima visita specialistica, 60 giorni se primo esame di diagnostica

strumentale), e entro la data del 31 ottobre 2020,

per gli interventi chirurgici per le classi di priorità A

(ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente

possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o,

comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi) e B

(ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano

intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che

non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto da

diventare emergenti né possono per l’attesa ricevere

grave pregiudizio alla prognosi).La Giunta ha inoltre disposto che l’Azienda USL della

Valle d’Aosta, in coerenza con quanto stabilito dal Piano

Regionale per il Governo delle Liste di attesa 2019-2021,

introduca entro il 31 dicembre 2020 nelle

prenotazioni delle prestazioni di specialistica ambulatoriale il

codice di priorità B (breve- tempo massimo di attesa

10 giorni), adeguando conseguentemente i sistemi informativi

aziendali.L’Azienda USL

della Valle d’Aosta dovrà ridefinire il

Cronoprogramma delle attività di cui al Programma

Attuativo Aziendale per il Governo delle Liste di Attesa, parte

integrante della deliberazione del Commissario dell’Azienda USL

della Valle d’Aosta n.309 del 19 agosto 2019, riassegnando il

termine delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2020 al nuovo

termine del 31 marzo 2021.Sarà infine cura dell’Azienda USL della Valle

d’Aosta, in coerenza con quanto stabilito dal Piano

Regionale per il Governo delle Liste di attesa 2019-2021,

adottare entro il termine di 30 giorni, decorrenti

dall’approvazione di questa deliberazione e previa trasmissione

alla Struttura regionale competente in materia di Programmazione socio

sanitaria del Dipartimento sanità e salute per la valutazione

di conformità, un aggiornato Programma attuativo

aziendale. La Giunta regionale ha approvato il nuovo

modello organizzativo e di funzionamento dell’Unità di

Valutazione Multidimensionale della disabilità (UVMDi) ai fini

dell’elaborazione del Progetto di Vita della persona disabile e

il piano di lavoro dell’UVMDi per l’anno 2020.TURISMO, SPORT, COMMERCIO, AGRICOLTURA E BENI

CULTURALILa Giunta

regionale, ai sensi della legge regionale 19/2001, ha concesso a

un’impresa commerciale di Cogne due mutui, a tasso agevolato in

regime de minimis, per un ammontare complessivo di 60 mila

euro, a fronte di una spesa ammessa complessiva di 80 mila euro, per

l’acquisto di arredi e attrezzature e per la ristrutturazione di

un immobile, sito in frazione Valnontey a Cogne, da destinare

all’esercizio di un’attività di somministrazione di

alimenti e bevande.Il Governo

della Regione ha approvato le disposizioni applicative per la

concessione degli aiuti per le spese di funzionamento nel settore

della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

previsti dalla legge regionale 8/2020:Concessione

delle agevolazioni relative agli oneri per la gestione delle strutture

di proprietà di società a partecipazione

pubblica;Concessione

delle agevolazioni relative agli oneri per trasporto del siero residuo

delle lavorazioni lattiero-casearie. L’Esecutivo ha approvato una proposta di intesa con il

Comune di Aosta finalizzata alla realizzazione di lavori inerenti la

valorizzazione del comparto cittadino denominato Aosta est.

L’atto di intesa si rende necessario in quanto i lavori in

oggetto non rientrano tra quelli previsti dal Piano Regolatore

Generale Comunale (PRGC). Il progetto di valorizzazione del comparto

cittadino denominato Aosta est è in parte finanziato

nell’ambito del Programma investimenti per la crescita e

l’occupazione FESR 2014/20. 0647rn Fonte: Presidenza della Regione

