I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

ha sostanzialmente confermato, per l’anno scolastico 2020/2021,

gli organici del personale ausiliario delle Istituzioni

scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione così

come stabiliti per l’anno scolastico 2019/2020. La conferma di

tali organici tiene in considerazione il potenziamento del personale

ausiliario che prevede l'assunzione a tempo determinato di 161

unità da assegnare alle istituzioni scolastiche ed educative

dipendenti dalla Regione mediante chiamata pubblica ai Centri per

l'impiego le cui procedure sono attualmente in corso.Il Governo della Regione ha approvato il

Progetto Datacenter unico regionale – business continuity

e cyber security, per un importo pari a 830 mila euro,

nell’ambito del Programma Investimenti per la crescita e

l’occupazione 2014/20 (FESR), individuando quale soggetto

programmatore la struttura Sistemi tecnologici, quale

beneficiario e attuatore IN.VA. S.p.A. e

quale controllore di 1° livello il Segretario Generale

della Regione. Contestualmente, la Giunta ha approvato lo schema di

Convenzione con IN.VA. S.p.A. per l’attuazione del Progetto. Il

Progetto mira a realizzare ulteriori interventi di potenziamento

dell’infrastruttura Datacenter unico regionale

(infrastruttura già in esercizio volta a migliorare

l’efficienza operativa dei settori di competenza della pubblica

amministrazione valdostana) in termini di business continuity

e cyber security, finalizzati ad aumentare i livelli di

sicurezza ed affidabilità dei sistemi informativi.Le Gouvernement de la Région a

octroyé une subvention d’un montant maximum de 2 mille

160 euros en faveur de l’«Associazione Nazionale

Partigiani d’Italia – Comitato per la Valle d’Aosta

», à titre de concours aux frais pour

l’organisation d’initiatives et événements

liés à l’Anniversaire du «75° della

Liberazione», programmés du 22 août au 2 novembre

2020, aux termes de la loi régionale n. 61/1994.Considerato che al fine di contrastare

gli effetti negativi dell'emergenza da COVID-19 rispetto alle

restrizioni poste in essere dalle varie procedure sanitarie

relativamente alla possibilità di somministrare alimenti e

bevande, i Comuni possono, ai sensi dell’articolo 26 della legge

regionale 8/2020, sviluppare progetti “VDA

dehors”, trasformando temporaneamente gli spazi

pubblici comunali in luoghi di somministrazione di alimenti e bevande

al fine di permettere ai titolari di locali pubblici, nel rispetto

delle normative vigenti, il ripristino dell'originale offerta

commerciale, beneficiando di un contributo sino ad un massimo di 10

mila euro per ogni singolo progetto realizzato, la Giunta regionale,

preso atto dei pareri espressi dal Consiglio Permanente degli Enti

Locali e dalla Commissione consiliare competente per materia, ha

definito i criteri e modalità di erogazione del contributo. La

spesa prenotata per la misura è pari a 300 mila euro.La Giunta regionale, ai sensi della legge

regionale 11/1997, ha nominato Michel Luboz in qualità di

Amministratore unico in seno all’organo di amministrazione della

Società di Servizi Valle d’Aosta S.p.A.,

per un esercizio sociale, e Marco Saivetto in qualità di

Presidente, Veronica Celesia e Giuseppe Gambardella in qualità

di Sindaci effettivi, Fabrizio Berti e Giacomo Biancardi in

qualità di Sindaci supplenti in seno al collegio sindacale

della Società di Servizi Valle d’Aosta S.p.A., per tre

esercizi sociali.FINANZE,

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ARTIGIANATOLa Giunta regionale ha approvato la

concessione gratuita per 15 anni all’ l’A.S.D. Club des

Sports Valtournenche del fabbricato da valorizzare denominato

Palestra Villa Panorama, nel Comune di

Châtillon, da adibire a palestra, previa realizzazione degli

interventi necessari a carico dell’A.S.D. Club des Sports

Valtournenche.Il Governo della

Regione, ai sensi della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6, ha

concesso, in istruttoria valutativa, un mutuo a tasso

agevolato per investimenti di 82 mila 500 euro a favore di

un’impresa artigiana di Gressan e, in istruttoria automatica,

contributi in conto capitale per l’acquisto di

macchinari innovativi per un ammontare complessivo di 43 mila 195 euro

a un’impresa industriale di Courmayeur e a due imprese

artigiane, rispettivamente di Châtillon e di

Challand-Saint-Anselme.La Giunta

regionale, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n.

2625/2007, ha autorizzato Vallée d’Aoste Structure S. a

r.l. a insediare, mediante l’utilizzo di

procedure conformi alla normativa vigente e, in particolare, alle

norme in materia di aiuti di Stato, Poste Italiane

S.p.A. nell’immobile situato nel Comune di

Saint-Vincent, in via Ponte Romano n. 228, per l’attività

contraddistinta dal codice Ateco 53.10 Altre attività

postali con obbligo di servizio universale.L’Esecutivo ha disposto

l’acquisizione dell’intera quota di partecipazione

posseduta dalla Finaosta S.p.A., in gestione speciale ai sensi della

legge regionale 7/2006, nella società Servizi

Previdenziali Valle d’Aosta S.p.A., pari al 50% del

capitale sociale, al valore nominale di 516,46 euro per azione per un

numero di azioni pari a 100, al fine di annoverarla nel portafoglio

delle partecipazioni detenute direttamente dalla Regione.

L’acquisizione si è resa necessaria al fine di dare

applicazione a quanto previsto dal Testo unico in materia di

società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale prevede

che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad attuare interventi di

razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società

che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non

superiore a un milione di euro, condizione in cui si trova la

società Servizi Previdenziali Valle d’Aosta S.p.A.AFFARI EUROPEI, POLITICHE DEL LAVORO,

INCLUSIONE SOCIALE E TRASPORTILa Giunta regionale, visto il parere favorevole della

competente Commissione consiliare, ha approvato il documento Criteri

e modalità di erogazione dei progetti di cui all’articolo

63, comma 2, della legge regionale 8/2020, finalizzati al

reinserimento nel mercato del

lavoro.L’Esecutivo ha approvato, a consuntivo, per la

stagione invernale 2019/2020, l’intervento a sostegno delle

spese per la gestione del servizio di soccorso sulle piste di

sci di discesa e la relativa ripartizione fra i

gestori o gli incaricati della gestione delle piste, per un impegno di

spesa complessivo pari a 3 milioni 220 mila euro, e l’intervento

a sostegno delle spese per la gestione del servizio di soccorso sulle

piste di sci di fondo e la relativa ripartizione fra

i gestori o gli incaricati della gestione delle piste per un impegno

di spesa complessivo di 179 mila euro.Il Governo regionale ha approvato la graduatoria

definitiva relativa alle iniziative presentate

nell’anno 2020 dai gestori delle piste di sci di

fondo, ai sensi della legge regionale 18/2008, per il

finanziamento di interventi per lo sviluppo dello sci nordico, per una

spesa complessiva di 185 mila 77,68 euro. Gli interventi riguardano la

ricostruzione delle passerelle sul torrente Saint-Barthélemy

(Comune di Nus), l’acquisto di segnaletica e pannelli

informativi (Comune di Rhêmes-Notre-Dame) e l’acquisto di

un mezzo battipista (Comune di Valsavarenche).ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA E

POLITICHE GIOVANILILa

Giunta regionale ha approvato la realizzazione del progetto

Punto formativo autismo per l’anno

scolastico 2020/2021, per una spesa complessiva stimata di 9 mila 500

euro. Il progetto mira a rendere più efficace, oltre che

sostenibile dal sistema, la risposta integrata socio-sanitaria,

scolastica ed educativa per favorire l’inclusione scolastica e

sociale, rafforzare il supporto alla famiglia per renderne

maggiormente sostenibile l'impegno e favorire il raggiungimento

della migliore autonomia possibile negli ambienti di vita

normali.L’Esecutivo ha

approvato il piano

dell’offerta formativa per i docenti per

l’anno scolastico 2020/2021 per un importo stimato di 475 mila

273,49 euro.Il Governo regionale

ha approvato lo schema di contratto di servizio tra la Regione e la

Società di servizi Valle d’Aosta S.p.A. relativo

all’erogazione del servizio di assistenza e sostegno,

anche educativo, agli studenti con disabilità

frequentanti le istituzioni scolastiche ed educative della Regione,

comprese le scuole secondarie di secondo grado paritarie, per

l’anno scolastico 2020/2021, per una spesa complessiva di 5

milioni 955 mila 95,72 euro. Oltre ai 140 operatori di sostegno,

è previsto un potenziamento di 20 unità per

l’ottimale gestione delle attività di prevenzione e

contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e per far

fronte a eventuali necessità nella scuola dell’infanzia

fino al termine delle attività educative, fissato al 30 giugno

2021, e per l’assistenza in occasione degli esami di Stato

conclusivi dei cicli di istruzione.La Giunta regionale, a integrazione delle modalità

per l’attribuzione, nell’anno accademico 2019/2020, di

assegni di studio e di contributi alloggio a favore

di studenti iscritti ad atenei della Valle d’Aosta, ha adottato

le seguenti misure straordinarie a seguito dell’emergenza

sanitaria da Covid-19 che ha interessato la seconda parte

dell’anno accademico 2019/2020:Condizioni riservate agli studenti iscritti,

nell'anno accademico 2019/2020, al primo anno di tutti i corsi di

studio dell’Università della Valle d’Aosta e

dell’Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta

– Conservatoire de la Vallée d’Aoste, i quali hanno

presentato regolare domanda di assegno di studio e contributo

alloggio, per l’a.a. 2019/2020, entro il 31 dicembre

2019:Lo studente che, entro il 10 agosto 2020, non abbia

conseguito il numero minimo di crediti di cui all’art. 3 o

all’art. 5 dei bandi di concorso sopra citati (assegno di studio

e contributo alloggio) potrà utilizzare un bonus Covid-19 nella

misura di 6 CFU, ai fini del raggiungimento del requisito di merito.

L’utilizzo del bonus Covid-19 è esteso ai casi in deroga

previsti nelle “Note” di cui agli artt. 3 e 5 sopra

citati. Gli studenti che utilizzeranno il bonus Covid-19 saranno

collocati in apposite graduatorie, ordinate in base all’ISEE

Universitario dal più basso al più elevato,

rispettivamente per l’assegno di studio e per il contributo

alloggio. A parità di ISEEU la posizione in graduatoria

è determinata tenendo conto della votazione conseguita

all’esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione

secondaria superiore. Gli importi da assegnare, nei limiti delle

risorse finanziarie disponibili, dopo la concessione delle provvidenze

previste a favore degli studenti in regola con i requisiti stabiliti

dai bandi di concorso approvati con la DGR 1468/2019 sono fissati

nella misura dell’80% dell’intero importo spettante,

rispettivamente, a titolo di assegno di studio e di contributo

alloggio, sulla base della fascia ISEEU di appartenenza. Gli studenti

presenti nelle graduatorie Covid-19 dell’assegno di studio sono

da considerarsi idonei ai fini dell’esonero/rimborso

tasse.Lo studente beneficiario

della prima rata dell’assegno di studio e del contributo

alloggio, ai sensi dell’art. 8, lett. a) dei bandi di concorso

sopra citati, non sarà tenuto alla restituzione della stessa,

qualora consegua il requisito di merito, di cui all’art. 3 o di

cui all’art. 5 dei bandi di concorso, entro il 28 febbraio

2021.Condizioni

riservate sia agli studenti iscritti ai primi anni di corso che agli

studenti iscritti ad anni successivi al primo, nell'anno

accademico 2019/2020, all’Università della Valle

d’Aosta e presso l’Istituto musicale pareggiato della

Valle d’Aosta – Conservatoire de la Vallée

d’Aoste e che hanno presentato regolare domanda di contributo

alloggio per l’anno accademico

2019/2020:Lo

studente che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, non

è riuscito a maturare il requisito minimo di 9 mesi di

contratto/collegio a titolo oneroso di cui all’art. 1 del

relativo bando di concorso di cui alla DGR 1468/2019, potrà

beneficiare del relativo contributo alloggio a condizione che il

numero di mesi di contratto/collegio non sia inferiore a 4.

L’importo del contributo alloggio di cui all’art. 9 del

suddetto bando di concorso sarà rimodulato proporzionalmente

sulla base dei mesi effettivi di canoni/rette regolarmente versati.

Qualora lo studente sia presente nella graduatoria Covid-19 del

contributo alloggio di cui al punto 1 precedente, l’importo da

considerare ai fini delle rimodulazione è quello calcolato

sulla base di quanto disposto al terzo comma del punto stesso. (80%

dell’intero importo del contributo spettante).Per l’intervento della misura

è stata impegnata la somma complessiva di 20 mila euro. Le

risorse verranno erogate entro il 31 dicembre 2020.OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E EDILIZIA

RESIDENZIALE PUBBLICALa

Giunta regionale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di

risanamento del ponte al km 12+700 della strada

regionale n. 44 della Valle del Lys, nel Comune di

Issime, per un importo complessivo dei lavori di 1 milione

100 mila euro.TURISMO, SPORT, COMMERCIO,

AGRICOLTURA E BENI CULTURALILa Giunta regionale ha approvato l’organizzazione

dell’iniziativa Marché au Fort

nelle giornate del 10 e 11 ottobre 2020, per una spesa complessiva di

41 mila 100 euro.L’Esecutivo

ha approvato gli interventi archeologici inerenti alla verifica per la

realizzazione del fabbricato La Cascina del

Castello, nel Comune di Fénis, per la

realizzazione, da parte della Fondazione La Cascina del

Castello di un centro di apprendimento e d’integrazione

sociale e lavorativa (c.d. Farm Community) dedicato a

soggetti con disturbi dello spettro autistico, per una spesa presunta

Fonte: Presidenza della Regione

