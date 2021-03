I: POLIZIA POSTALE: COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) – lun 01 marzo 2021 Nella serata di ieri 28 febbraio, i poliziotti della DIGOS di Milano e del Compartimento di Polizia Postale della Liguria, unitamente alla Digos di Massa Carrara ha dato esecuzione ad un decreto di perquisizione personale e locale a carico di un 51enne massese emesso dal Dr. Alberto Nobili, Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Sezione Distrettuale Antiterrorismo del Tribunale di Milano.

L´iniziativa giudiziaria si è resa necessaria a seguito di una serie di azioni di protesta poste in essere dal massese in occasione di una manifestazione No Vax, svoltasi lo scorso 20 febbraio a Milano per conto del movimento Reopen Italia, venendo indagato per i seguenti reati: istigazione a delinquere (414 c.p.) istigazione a disobbedire alle leggi (415 c.p.), offesa all´ onore e al prestigio del Presidente della Repubblica (278 c.p.),vilipendio della Repubblica (290 c.p.); propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (604 bis c.p.) nonchè le violazioni di cui all´art 18 tulps contestate anche ad altri manifestanti.

Successivamente ha manifestato l´intenzione di compiere in questo capoluogo un´ulteriore iniziativa, prevista per il 28 febbraio, pubblicizzata sui profili social con un posto di chiara matrice antisemita.” Milano domenica 28 piazza XXV APRILE ORE 15 GRAN FALO´ DELLE MASCHERINE”. POSIZIONEREMO UN´ARA E BRUCEREMO LE MASCHERE…IL SIMBOLODEL POTERE SIONISTA E MASSONICO DEL NUOVO ORDINE MONDIALE, DI TUTTI I PARTITI ITALIANI E DEL GRUPPO BILDENBERG-DRAGHI. ”

l´iniziativa, preavvisata, è stata poi revocata anche alla luce dell´avvenuta notifica a quattro manifestanti, tra cui il 51enne del foglio di Via obbligatorio dal comune di Milano.

Durante l´attività sono stati ispezionati e poi sequestrati a carico del soggetto tre dispositivi mobili e un personal computer, nonché i suoi tre profili Facebook usati per commettere i reati per cui si è proceduto (vedi infra);

Inoltre in casa del soggetto sono state rinvenute e sequestrate fiale di materiale anabolizzante venendo indagato anche per il reato di ricettazione.

L´attento monitoraggio della rete, in corso da giorni da parte del Compartimento della Polizia Postale della Liguria, al fine di prevenire e scongiurare eventuali turbative del sereno svolgimento della kermesse canora, che apre i battenti, nella giornata di domani, dal palco del teatro Ariston di Sanremo, ha consentito, altresì, di congelare gli account utilizzati dal 51enne per istigare ad azioni violente con la finalità di boicottare il festival.

Il prezioso risultato è stato ottenuto grazie al sofisticato dispositivo di protezione cibernetica posto in essere, come ormai da anni, dalla polizia postale e delle comunicazioni, attraverso l´approntamento di un dedicato servizio di monitoraggio ed analisi in tempo reale delle minacce, messo in campo h24 dagli specialisti della polizia in collaborazione con i servizi di sicurezza tecnologica dell´importante manifestazione nazionale, finalizzato ad instaurare un flusso di information-sharing costante tra il CNAIPIC, la dipendente articolazione territoriale e l´infrastruttura critica informatizzata destinataria del servizio di protezione.

La manifestazione, quest´anno al centro di polemiche per la concomitanza con l´emergenza Coronavirus, ha richiesto una meticolosa attività di osservazione da parte degli investigatori, per scongiurare che, frange di disturbatori possano infiltrarsi anche fra i manifestanti autorizzati, con il solo obiettivo di arrecare disordini.

Con le sue dirette, in particolare, invitava i suoi follower a seguirlo nelle sue imprese al grido di “andiamo a spargere il virus” chiaramente alludendo al fatto che le manifestazioni di protesta, da lui inscenate, sarebbero state fatte senza alcun rispetto per le normative anticovid.

Roma, 1 marzo 2021