(AGENPARL) – dom 19 dicembre 2021 GUIDARE NON E’ UNO SCHERZO

La Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) ha lanciato, tramite la fondazione UN ROAD SAFETY FUND, la campagna mondiale per la sicurezza stradale #Moments2live4 con la quale si intende sensibilizzare i Paesi aderenti, ad adottare misure efficaci per arginare il fenomeno degli incidenti stradali al fine di salvaguardare il futuro delle giovani generazioni.

Ogni anno migliaia di persone perdono la vita a causa di condotte di guida scellerate, le cui le famiglie si trovano poi ad affrontare la tragedia della perdita di un proprio caro. La strada è di tutti e per tutti deve essere un luogo più sicuro come la casa propria. E’ un obiettivo ambizioso ma non irraggiungibile, basta che ognuno faccia la propria parte, dal pedone al conducente di monopattino fino all’autotrasportatore. Iniziative coinvolgenti come #Moments2live4 possono contribuire a diffondere proprio tra i giovani, automobilisti del futuro, la cultura della guida sicura e consapevole.

In Italia, la campagna #Moments2live4 è promossa attraverso l’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus, che prende il nome da Lorenzo, rimasto vittima a soli 17 anni, in un incidente stradale, avvenuto nel 2010, investito da un uomo che guidava sotto l’effetto di alcol e droga. Stefano Guarnieri, presidente dell’Associazione e padre di Lorenzo, è stato nominato “National Champion for Italy” dalla UN ROAD SAFETY FUND. L’Associazione Lorenzo Guarnieri è da sempre impegnata a migliorare la sicurezza stradale per sostenere le vittime della strada e i loro familiari.

La cura delle vittime della strada è un “must” per la Polizia di Stato e per l’Associazione Lorenzo Guarnieri che, con la supervisione della facoltà di medicina e psicologia dell’Università Sapienza di Roma, hanno adottato liee guida “disegnate” sulla base dell’esperienza acquisita.

#Moments2live4 è dunque un inno alla vita in tutte le sue sfaccettature e ricorda che nel mondo una persona muore ogni 24 secondi a causa di incidenti stradali.

Ricordiamoci che guidare non è uno scherzo, ma una cosa molto seria. Quindi la strada deve essere percorsa in modo consapevole.

Di seguito il link al video https://youtu.be/Xsl6YH_CQow

Roma, 19 dicembre 2021

