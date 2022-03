(AGENPARL) – Roma, 15 marzo 2022 – Alcune nazioni asiatiche e dell’Oceania stanno aumentando gli acquisti di armi mentre diventano sempre più diffidenti nei confronti delle crescenti ambizioni regionali della Cina, ha mostrato lunedì un rapporto pubblicato dallo Stockholm International Peace Research Institute.

Il rapporto ha confrontato le transazioni di armi in tutto il mondo per i cinque anni fino al 2021 con i cinque anni precedenti fino al 2016. Ha mostrato che dei primi 10 importatori di armi, sei provenivano dall’Asia e dall’Oceania.

L’India è stato il principale importatore, rappresentando l’11% del totale, ma le importazioni nella regione nel suo insieme sono diminuite del 4,7%, indicando un’ampia variazione negli acquisti tra le sottoregioni, osserva il rapporto.

Le importazioni del Giappone sono aumentate di 2,5 volte, diventando così il decimo importatore più grande del mondo. Anche Australia, Cina, Corea del Sud e Pakistan si sono classificate tra le prime 10.

L’Asia e l’Oceania, la più grande regione importatrice di armi al mondo negli ultimi 30 anni, hanno ricevuto il 43% dei trasferimenti globali dal 2017 al 2021.

“Le tensioni tra la Cina e molti stati dell’Asia e dell’Oceania sono il principale motore delle importazioni di armi nella regione”, ha affermato Siemon Wezeman, ricercatore senior del programma di trasferimento di armi dell’istituto.

Il rapporto afferma che il commercio globale di armi, comprese le importazioni e le esportazioni, è diminuito del 4,6%.

Secondo l’istituto, le importazioni in Ucraina, prima della sua recente invasione da parte della Russia, erano “molto limitate” poiché il budget del paese era limitato e i principali esportatori limitavano l’offerta per paura di un’escalation del conflitto di lunga data nell’Ucraina orientale.

Per quanto riguarda le esportazioni, gli Stati Uniti sono rimasti il ​​più grande fornitore di armi al mondo, rappresentando il 39% del totale. Le esportazioni del paese sono aumentate del 14%. La Russia, il secondo esportatore più grande, ha visto il suo commercio diminuire del 26%.

L’aumento delle esportazioni statunitensi è dovuto principalmente all’aumento delle transazioni con Arabia Saudita, Australia, Corea del Sud e Giappone, secondo l’istituto. Le esportazioni statunitensi in Giappone sono aumentate di 2,7 volte.

“Gli Stati Uniti rimangono il principale fornitore di Asia e Oceania, poiché le esportazioni di armi sono un elemento importante della politica estera statunitense rivolta alla Cina”, ha affermato Wezeman.

Gli Stati Uniti, la Russia, la Francia, la Cina e la Germania hanno rappresentato più di tre quarti delle esportazioni mondiali, afferma il rapporto.

I trasferimenti internazionali di armi principali hanno registrato un leggero calo tra il 2012–16 e il 2017–21 (–4,6 per cento). Ciononostante, le esportazioni di Stati Uniti e Francia sono aumentate notevolmente, così come le importazioni verso stati in Europa (+19%), Asia orientale (+20%) e Oceania (+59%). I trasferimenti verso il Medio Oriente sono rimasti elevati, mentre quelli verso l’Africa e le Americhe sono diminuiti, secondo i nuovi dati sui trasferimenti globali di armi pubblicati oggi dallo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

“La piccola diminuzione dei trasferimenti globali di armi maschera grandi variazioni tra le tendenze regionali”, ha affermato Pieter D. Wezeman, ricercatore senior presso il programma SIPRI per i trasferimenti di armi. “Mentre ci sono stati alcuni sviluppi positivi, tra cui le importazioni di armi dal Sud America che hanno raggiunto il livello più basso degli ultimi 50 anni, l’aumento o il mantenimento di tassi elevati di importazioni di armi in luoghi come l’Europa, l’Asia orientale, l’Oceania e il Medio Oriente hanno contribuito a preoccupare l’accumulo di armi. ‘

L’Europa vede la crescita maggiore delle importazioni di armi

La maggiore crescita delle importazioni di armi tra le regioni del mondo si è verificata in Europa . Nel 2017-21 le importazioni di armi principali da parte degli stati europei sono state del 19% superiori rispetto al 2012-16 e hanno rappresentato il 13% dei trasferimenti globali di armi. I maggiori importatori di armi in Europa sono stati il ​​Regno Unito, la Norvegia e i Paesi Bassi. Si prevede che anche altri stati europei aumenteranno in modo significativo le loro importazioni di armi nel prossimo decennio , avendo recentemente effettuato ingenti ordini per le principali armi, in particolare aerei da combattimento dagli Stati Uniti . Nonostante il conflitto armato nell’Ucraina orientale per tutto il 2017-21, le importazioni del paese di armi principali nel periodo sono state molto limitate.

“Il grave deterioramento delle relazioni tra la maggior parte degli stati europei e la Russia è stato un importante motore di crescita delle importazioni di armi europee, soprattutto per gli stati che non possono soddisfare tutte le loro esigenze attraverso le loro industrie nazionali di armi”, ha affermato Pieter D. Wezeman, ricercatore senior presso il SIPRI Programma di trasferimento di armi. “Anche i trasferimenti di armi svolgono un ruolo importante nelle relazioni di sicurezza transatlantiche”.

Le importazioni di Asia e Oceania sono in calo, ma in aumento in alcune sottoregioni

L’Asia e l’Oceania sono rimaste la più grande regione importatrice di armi principali, ricevendo il 43% dei trasferimenti globali nel 2017-21, e sei stati della regione sono stati tra i 10 maggiori importatori a livello globale: India, Australia, Cina, Corea del Sud, Pakistan e Giappone . I trasferimenti alla regione nel complesso sono leggermente diminuiti (–4,7 per cento), ma vi sono state ampie variazioni tra le diverse sottoregioni.

Le importazioni di armi nell’Asia meridionale sono diminuite del 21% e quelle nel sud-est asiatico sono diminuite del 24% tra il 2012-16 e il 2017-21. Nello stesso periodo, le importazioni di armi in Oceania sono cresciute del 59%, a causa di un aumento del 62% delle importazioni australiane , e le importazioni in Asia orientale sono aumentate del 20%.

“Le tensioni tra la Cina e molti stati dell’Asia e dell’Oceania sono il principale motore delle importazioni di armi nella regione”, ha affermato Siemon T. Wezeman, ricercatore senior presso il programma SIPRI Arms Transfers Programme. ‘Queste tensioni sono anche un fattore importante nei trasferimenti di armi statunitensi nella regione. Gli Stati Uniti restano il principale fornitore dell’Asia e dell’Oceania, poiché le esportazioni di armi sono un elemento importante della politica estera statunitense rivolta alla Cina’.

Le importazioni di armi indiane sono diminuite del 21% tra il 2012-16 e il 2017-21. Tuttavia, è rimasto il più grande importatore a livello globale e l’India sta pianificando importazioni di armi su larga scala nei prossimi anni da diversi fornitori.

Le importazioni di armi dal Medio Oriente si stabilizzano dopo un forte aumento

Gli stati mediorientali hanno importato il 2,8% di armi in più nel 2017-21 rispetto al 2012-2016. Ciò ha fatto seguito a un aumento dell’86% delle importazioni di armi nella regione tra il 2007-11 e il 2012-16.

Poiché il conflitto in Yemen continuava e le tensioni tra l’Iran e altri stati della regione rimanevano elevate, le importazioni di armi hanno svolto un ruolo importante negli sviluppi della sicurezza nel Golfo. Le importazioni di armi dell’Arabia Saudita , il secondo importatore di armi al mondo, sono aumentate del 27% tra il 2012-16 e il 2017-21. Le importazioni di armi del Qatar sono cresciute del 227%, spingendolo dal 22° importatore di armi al 6°. Al contrario, le importazioni di armi degli Emirati Arabi Uniti (UAE) sono diminuite del 41% tra il 2012-16 e il 2017-21, passando dal terzo al nono importatore di armi a livello globale. Tutti e tre questi stati e il Kuwaithanno effettuato ingenti ordini per le principali armi previste per la consegna nei prossimi anni.

Aumentano le esportazioni di armi da Stati Uniti e Francia; Calano le esportazioni di armi russe, cinesi e tedesche

Le esportazioni di armi degli Stati Uniti sono cresciute del 14% tra il 2012-16 e il 2017-21 , aumentando la propria quota globale dal 32% al 39%. Le esportazioni di armi degli Stati Uniti nel 2017-21 sono state più del doppio ( il 108 % in più) rispetto a quelle del secondo esportatore , la Russia . Il Medio Oriente ha rappresentato il 43% dei trasferimenti di armi statunitensi. Particolarmente importante per la crescita delle esportazioni di armi statunitensi è stato un aumento del 106% nelle consegne di armi principali all’Arabia Saudita .

La Russia , che ha rappresentato il 19% di tutte le esportazioni di armi principali nel 2017-21, ha visto le sue esportazioni ridursi del 26% tra il 2012-16 e il 2017-21. La diminuzione complessiva delle esportazioni di armi russe è stata quasi interamente dovuta al calo delle consegne di armi a due destinatari: India e Vietnam. Tuttavia, nei prossimi anni sono previste diverse grandi consegne di armi dalla Russia all’India.

La Francia ha rappresentato l’11% delle esportazioni globali di armi nel 2017-21, diventando così il terzo maggiore esportatore di armi. La Francia ha aumentato le sue esportazioni di armi del 59% tra il 2012-16 e il 2017-21.

Nel 2017-21 la Cina è stata il quarto esportatore di armi e la Germania il quinto. Le esportazioni di armi della Cina sono diminuite del 31% tra il 2012-16 e il 2017-21, mentre le esportazioni di armi della Germania sono diminuite del 19%.

