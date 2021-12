(AGENPARL) – lun 13 dicembre 2021 LINK PER IL DOWNLOAD

https://we.tl/t-zirRjhlLXd

FLASHAGENZIE

[DALLA PRIME ORE DI QUESTA MATTINA] IL ROS – CON IL SUPPORTO IN FASE ESECUTIVA DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO, DEL NUCLEO ELICOTTERI E DEL NUCLEO CINOFILI – STA DANDO ESECUZIONE A UN’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE EMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO, SU RICHIESTA DALLA LOCALE PROCURA DISTRETTUALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO, A CARICO DI 7 INDAGATI A VARIO TITOLO, PER USURA ED ESTORSIONI (TENTATE E CONSUMATE) AGGRAVATE DAL METODO MAFIOSO APPARTENENTI AL MANDAMENTO PALERMITANO DI VILLAGRAZIA-SANTA MARIA DI GESÙ E ALLA FAMIGLIA DI MONREALE (PA),.

SEGUIRÀ COMUNICATO STAMPA E VIDEO DELL’OPERAZIONE DENOMINATA “BRECCIA”.

PALERMO, 13 DICEMBRE 2021

🔊 Listen to this