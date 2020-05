I NUMERI DEL CONTAGIO IN PAESE, AGGIORNATI AL 25 MAGGIO

(AGENPARL) – SAN MAURIZIO CANAVESE (TO), mar 26 maggio 2020

Cari Concittadini,

nella tabella sono riportati i numeri del contagio a San Maurizio Canavese aggiornati alla data di ieri, lunedì 25 maggio. I dati che vedete ci dicono quanti sono i casi positivi al Covid-19 oggi: le persone contagiate nell’ultima settimana più quelle contagiate in precedenza, meno le persone nel frattempo guarite.

Anche nella nostra comunità, come potete osservare, la curva dei contagi continua a scendere, ma sarebbe un errore gravissimo abbassare la guardia. Sappiamo bene che due mesi di relativo isolamento e distanziamento sociale sono stati difficili da sopportare, ma l’ingresso nella fase 2 con la riapertura delle attività e un parziale ritorno alla vita normale non ci autorizza a pensare di essere usciti dall’emergenza: innanzitutto perché non ne siamo ancora usciti, in secondo luogo perché ad oggi nessuno è in grado di prevedere come evolverà l’epidemia nei prossimi mesi.

Come Comune pertanto continuiamo nell’applicazione di tutte le necessarie misure di sicurezza, secondo le disposizioni delle Istituzioni, attenti a recepire tempestivamente tutte le novità. Sono ancora in vigore delle limitazioni che non possono essere rimosse prima di aver ricevuto l’autorizzazione e i necessari chiarimenti da parte delle stesse Istituzioni.

Molti di voi, per esempio, ci hanno chiesto perché non riapriamo i parchi gioco per i nostri bambini. Non l’abbiamo ancora fatto perché non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza: non è purtroppo possibile presidiare ogni area per controllare che non si verifichino assembramenti e sanificare i giochi costantemente durante la giornata. Proprio ieri i Comuni della Città Metropolitana di Torino, tra i quali il nostro, hanno chiesto alla Regione e al Ministero chiarimenti in merito. Dopo aver visto in questi giorni le immagini degli assembramenti e della movida nelle città, è facile pensare che in fondo un piccolo parco giochi aperto non farebbe una grande differenza, ma non è così. Intanto perché quegli assembramenti non sarebbero dovuti mai verificarsi e poi perché in ogni caso noi siamo responsabili del nostro territorio e della salute dei nostri concittadini e dei nostri ragazzi.

Per la stessa ragione le visite al cimitero continuano ad essere consentite solo a giorni alterni. In questo caso il motivo non è tanto il rischio di assembramento quanto l’impossibilità di dedicare ogni giorno personale che verifichi costantemente le corrette modalità di comportamento in un ambiente in cui sono presenti attrezzature e oggetti toccati e utilizzati da tutti, dalle scale agli innaffiatoi.

Noi dunque continuiamo a lavorare facendo tutto il possibile per la sicurezza della comunità e dobbiamo tenere duro perché saremmo noi i primi a desiderare di rilassarci e di tornare più rapidamente alla vita di prima. Per questo comprendiamo la stanchezza e l’insofferenza di tante persone. E per questo, cari Concittadini, vi chiediamo di continuare a fare la vostra parte, di vivere con serenità questo ritorno all’attività lavorativa, ma sempre con un atteggiamento responsabile, nel rispetto della vita e della salute vostra, dei vostri cari e di tutta la comunità. Continuate ad osservare le misure di distanziamento, evitate assolutamente ogni forma di assembramento, usate la mascherina nei luoghi chiusi, nei negozi e in tutte le situazioni nelle quali non è possibile mantenere un’adeguata distanza dalle altre persone. E al tempo stesso aiutatevi, aiutiamoci gli uni gli altri. Cerchiamo tutti insieme di vivere con serenità, nei limiti del possibile, sia osservando con coscienza le regole senza pensare che siano inutili, sia senza guardare al prossimo necessariamente come a un untore, senza arrabbiarci se vediamo una coppia di coniugi o di fidanzati camminare lungo un strada poco frequentata senza mascherina, perché in effetti in questo caso non è necessaria. Cerchiamo di essere tutti più lucidi, più rispettosi, più sereni. È difficile, certo, ma siamo una comunità ed è proprio questa la nostra forza.

