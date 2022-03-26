(AGENPARL) – sab 26 marzo 2022 127$ 3(5 /$ 67$03$
6+,33,1*  ± 5R0DUH  5RPD &DSLWDOH GL XQ 3DHVH 0DULWWLPR”
5RPD  PDU]R 
,O  PDU]R D 5RPD SUHVVR OD VHGH GL &RQILWDUPD VL q WHQXWR O¶HYHQWR ³5R0DUH ± 5RPD &DSLWDOH GL XQ 3DHVH 0DULWWLPR”´
RUJDQL]]DWR GD 6KLSSLQJ  H &RQILWDUPD
,O JLRUQDOLVWD
'DYLG 3DUHQ]R
KD FRRUGLQDWR JOL LQWHUYHQWL GHL UDSSUHVHQWDQWL GHOOH,VWLWX]LRQL FKH KDQQR DSHUWR L ODYRUL
GHOOD JLRUQDWD
6RQR LQWHUYHQXWL
)DELR 5DPSHOOL
 9LFH 3UHVLGHQWH &DPHUD GHL 'HSXWDWL
)DELDQD 'DGRQH
 0LQLVWUR SHU OH SROLWLFKH
JLRYDQLOL
0RQLFD /XFDUHOOL
 $VVHVVRUD DOOR 6YLOXSSR (FRQRPLFR H 3DUL RSSRUWXQLWj
0DWWHR 3LDQWHGRVL
 3UHIHWWR GL
5RPD
$PP $XUHOLR 'H &DUROLV
&RPDQGDQWH LQ &DSR GHOOD 6TXDGUD 1DYDOH GHOOD 0DULQD 0LOLWDUH
$PP 1LFROD
&DUORQH
&RPDQGDQWH JHQHUDOH GHO FRUSR GHOOH &DSLWDQHULH GL SRUWR*XDUGLD FRVWLHUD
3DROR 2UQHOL
 $VVHVVRUH 6YLOXSSR
(FRQRPLFR H &DELQD GL 5HJLD (FRQRPLD GHO 0DUH GHOOD 5HJLRQH /D]LR
5REHUWR /XRQJR
 'LUHWWRUH *HQHUDOH,&(
)DEUL]LR 6SDGD
 5HVSRQVDELOH GHOOH UHOD]LRQL LVWLWX]LRQDOL GHO 3DUODPHQWR HXURSHR LQ,WDOLD
0DVVLPR 3URQLR

5HUVSRQVDELOH &RPXQLFD]LRQH GHOOD 5DSSUHVHQWDQ]D GHOOD &RPPLVVLRQH (XURSHD LQ,WDOLD H
)UDQFHVFR 0DUHVFD
$VVHVVRUH DOOR 6YLOXSSR (FRQRPLFR 3RUWXDOH H /RJLVWLFR &RPXQH GL *HQRYD
7HUHVD %HOODQRYD
 9LFHPLQLVWUR GHOOH,QIUDVWUXWWXUH H GHOOD 0RELOLWj 6RVWHQLELOL
0DQOLR 'L 6WHIDQR
 6RWWRVHJUHWDULR GL
6WDWR DJOL $IIDUL (VWHUL H 5DIIDHOOD 3DLWD KDQQR LQYLDWR XQ YLGHR FRQ L ORUR VDOXWL H DXJXUL SHU O¶HYHQWR
, WUH YLGHR VRQR
GLVSRQLELOL QHO FDQDOH
I: NOTA PER LA STAMPA: Shipping 4.0 – RoMare, evento presso Confitarma
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