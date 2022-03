(AGENPARL) – Roma, 09 marzo 2022 – I media dell’establishment hanno adottato mercoledì la strategia del presidente Joe Biden di incolpare il presidente russo Vladimir Putin per il prezzo del carburante.

Mentre i prezzi del gas sono aumentati di circa un dollaro prima della guerra in Ucraina, i prezzi del gas sono aumentati di circa 70 centesimi dall’invasione dell’Ucraina, ma i media raramente fanno questa distinzione. Invece, i media hanno adottato lo stesso tatto di Biden, che ha appuntato il totale dei prezzi record di tutti i tempi del gas su “l’aumento dei prezzi di Putin”.

“Salirà”, ha detto Biden a proposito dei prezzi del gas martedì. “Non posso fare molto in questo momento. La Russia è responsabile”, ha affermato.

Allo stesso modo, i media si sono affrettati a citare Putin per l’aumento dei costi del gas come una “strategia contro-narrativa” per affrontare “i mal di testa economici provocati dall’inflazione elevata e dai persistenti problemi della catena di approvvigionamento”.

Mercoledì Reuters ha scritto il titolo: “La strategia politica di Biden sugli aumenti del gas negli Stati Uniti? Dai la colpa a Putin”. La storia suggerisce che Biden “sta valutando una varietà di opzioni per cercare di attenuare l’impatto dei prezzi elevati della pompa, ma è realistico riguardo al dolore che verrà”.

The Hill ha pubblicato il titolo mercoledì, “I democratici cercano copertura sull’aumento dei prezzi del gas” e ha osservato che “il presidente Biden ha voluto incolpare il presidente russo Vladimir Putin per l’aumento, definendolo ‘l’aumento dei prezzi di Putin'”.

“I democratici credono di avere una copertura politica a causa del contraccolpo bipartisan contro la Russia”, continuava l’articolo.

Non tutti a Capitol Hill incolpano Putin per l’impennata dei prezzi del gas di Biden. I repubblicani del Congresso si sono affrettati a notare lo spostamento da parte di Biden della colpa per i prezzi scandalosi del gas e hanno negato che la totalità dell’aumento del gas fosse il risultato della guerra in Ucraina.

“Mi aspetto che i nostri amici democratici ora cercheranno di incolpare l’intero aumento dei prezzi sui nostri sforzi per punire la Russia. Ma non lasciarti ingannare”, ha detto martedì il senatore Mitch McConnell (R-KY). “Ci voleva più di un anno”.

Eppure i democratici hanno continuato a insistere sul fatto che l’aumento dei prezzi del gas è il risultato della riluttanza di Putin e dei repubblicani ad affrontare Putin.

“L’idea che i [repubblicani] vogliano venire qui ora e farci una lezione quando Vladimir Putin è l’unico responsabile se i prezzi del gas aumentano in modo significativo qui in America – Vladimir Putin – e non dovrebbero fornirgli alcun aiuto e conforto”, Rep. Hakeem Jeffries (D-NY) ha detto.

L’inquadratura della crisi del senatore Dick Durbin (D-IL) suonava simile a quella di Jeffries. “Beh, ovviamente useranno qualsiasi strumento nella cassetta degli attrezzi e uno di questi è ritenerci responsabili per qualsiasi aumento del costo della vita.”

I prezzi del gas dovrebbero aumentare nelle prossime settimane. Mercoledì, i prezzi del gas hanno raggiunto un record per il terzo giorno consecutivo. Aumentando di quasi 60 centesimi in una settimana, il prezzo medio nazionale del gas è di $ 4,252, in aumento di oltre sette centesimi durante la notte ($ 4,173) e 14 centesimi in due giorni ($ 4,104), tutti prezzi da record.

Biden ha rifiutato di aprire le trivellazioni su terreni federali e ha chiuso il Keystone Pipeline. Biden sostiene che la sua guerra interna all’energia americana non ha avuto alcun impatto sull’aumento dei prezzi del gas.

Le società di scisto hanno dichiarato che stanno cercando di produrre quanta più energia possibile, ma i problemi della catena di approvvigionamento di Biden e gli investitori svegliati stanno ostacolando gli sforzi.

“Abbiamo carenza di manodopera, sabbia e attrezzature, e ci vorranno 18 mesi buoni solo per aumentarlo”, ha detto al Wall Street Journal Scott Sheffield, amministratore delegato di Pioneer Natural Resources Co. . “Se si tratta di un problema a lungo termine, lo scisto statunitense può rispondere e aiutare il mondo, ma ci vorrà tempo e molti avvertimenti”.