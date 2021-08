(AGENPARL) – lun 23 agosto 2021 I ME CONTRO TE DOMINANO IL BOX OFFICE CON IL LORO SECONDO FILM

E ANNUNCIANO IL TITOLO E LA DATA DI USCITA DEL TERZO

Roma, 23 Agosto 2021

I Me Contro Te hanno così commentato lo straordinario esordio al cinema del loro secondo film:

“E’ difficile trovare le parole per descrivere la gioia e l’entusiasmo che stiamo provando in questi primi giorni dall’uscita del film. Questo risultato non sarebbe stato possibile senza il supporto e l’affetto dei nostri piccoli fan che aspettavano da molto tempo di poter finlamente vedere il film al cinema e non hanno mancato l’appuntamento. A loro va il nostro grazie più grande.

Siamo felici inoltre di annunciare il nostro terzo film, “Me contro Te Il Film – Persi nel Tempo”, una nuova fantastica avventura che uscirà in tutte le sale il 1 Gennaio 2022”.

I Me Contro Te hanno dunque annunciato anche l’uscita del terzo film che si intitolerà Me contro Te Il Film – Persi nel Tempo, sempre per la regia di Gianluca Leuzzi.

Me contro Te Il Film – Persi nel Tempo è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te.

Il film sarà distribuito nelle sale da Warner Bros. Pictures. dal 1 Gennaio 2022.

🔊 Listen to this