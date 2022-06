(AGENPARL) – gio 02 giugno 2022 Tel. 0522/590211

Oggetto: comunicato stampa

I “libri umani” consultabili in un parco dei frassini

arredato con mobili vintage

Sabato 11 giugno l’iniziativa della biblioteca esce all’aperto

ALBINEA (2 giugno 2022) – I “libri umani” della biblioteca di Albinea saranno

tutti “consultabili” nella splendida cornice del parco dei Frassini, che sarà

“arredato” per l’occasione. L’iniziativa si svolgerà sabato 11 giugno, dalle

ore 11 alle 13.

Chi vorrà partecipare potrà conoscere le storie di Anna, Anne-Cécile, Antonella,

Corrado, Elena, Erica, Gervasio, Giulia, Luciano, Matteo, Maurizio, Paolo, Saad,

Simona, Stefania e Stela.

Si tratta, nella maggioranza dei casi, di studenti stranieri della Scuola di

Italiano, ragazzi e adulti “fragili” frequentanti il SAP (Servizio di Aiuto alla

Persona) dell’Unione Colline Matildiche o che sono seguiti dalla rete pubblico-

privata STRADE e semplici cittadini.

Durante la mattinata sarà possibile “prendere in prestito” il libro vivente

preferito per 20 minuti e ascoltare la sua storia. Questa sarà l’occasione

preziosa di parlare e di attivare una relazione con persone che forse non

avresti mai incontrato nella tua vita e di scoprire il mondo attraverso i loro

occhi.

La location all’aperto sarà allestita con la collaborazione con l’associazione di

volontariato TuttoxTutti di Reggio Emilia, che ha fornito sedie, poltrone, tavolini

e altri bellissimi materiali di recupero. Tutti i materiali esposti sono stati donati

all’Associazione e possono essere acquistati presso il mercatino di via

Mascagni, 50 a Reggio Emilia. Il ricavato sostiene diverse iniziative di carità e di

servizio a favore di persone in difficoltà.

Marco Barbieri

