CARABINBIERI: CATTURATO LATITANTE

DEVE SCONTARE OLTRE SETTE ANNI

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Bagheria hanno tratto in arresto

R.C. 64enne, residente a Bagheria, latitante dal 2016, a seguito di un provvedimento

di esecuzione di pene emesso dalla Procura Della Repubblica presso il Tribunale di

Palermo.

L’uomo, che si nascondeva in un bed and breakfast, alla periferia di Casteldaccia

deve scontare 7 anni e 3 mesi di reclusione per rapina e ricettazione.

I militari, data notizia della cattura alla competente Procura della Repubblica e al suo

avvocato difensore lo hanno tradotto presso la casa circondariale Antonino Burrafato

di Termini Imerese.

[010721]

