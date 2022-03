(AGENPARL) – Roma, 05 marzo 2022 – La lobby della migrazione di massa, con profondi legami finanziari con il miliardario George Soros, sta elogiando le fasi iniziali del presidente Joe Biden nell’apertura di un gasdotto per i rifugiati dall’Ucraina agli Stati Uniti.

Il segretario del Dipartimento per la sicurezza interna (DHS) di Biden, Alejandro Mayorkas, ha annunciato che circa 75.000 ucraini negli Stati Uniti potranno rimanere nel paese e ottenere permessi di lavoro per almeno 18 mesi con una designazione dello stato di protezione temporanea (TPS).

Quasi 30.000 ucraini sono illegalmente negli Stati Uniti e potrebbero beneficiare del TPS di Biden.

Una serie di gruppi di migrazione di massa legati a Soros avevano fatto pressioni su Biden per aprire un oleodotto per i rifugiati dall’Ucraina sulla scia del conflitto Russia-Ucraina.

“Lo status di protezione temporanea è un pilastro del sistema di immigrazione umanitaria degli Stati Uniti”, ha affermato in una nota Anna Gallagher, con il Catholic Legal Immigration Network (CLINIC) collegato a Soros.

“Come cattolici, le designazioni TPS mettono in atto i nostri valori di fede per accogliere, condividere risorse e riconoscere la dignità di tutti”, ha affermato Gallagher.

Ali Noorani con il National Immigration Forum, anch’esso collegato a Soros, ha elogiato la designazione TPS di Biden per l’Ucraina come “una mossa importante che parla alla nostra storia come un rifugio sicuro per coloro che affrontano l’oppressione”.

“Le politiche e le azioni del nostro governo devono riflettere l’impegno a proteggere i più vulnerabili, indipendentemente dalla nazionalità”, ha affermato Noorani. “Oltre a concedere il TPS agli ucraini, l’amministrazione Biden dovrebbe dare la priorità alla ricostruzione delle nostre infrastrutture per il reinsediamento dei rifugiati e alla capacità di continuare la nostra eredità come un accogliente faro della democrazia”.

Il Center for American Progress (CAP), finanziato da Soros e altri come la Carnegie Corporation di New York, aveva suggerito a Biden non solo di concedere il TPS agli ucraini negli Stati Uniti, ma anche di espandere il programma di reinsediamento dei rifugiati per includere più posti che gli ucraini potrebbero prendere.

“Allo stesso modo, gli Stati Uniti dovrebbero designare specifici posti per rifugiati per gli ucraini e altri – come gli immigrati dai paesi africani – in fuga dai combattimenti in Ucraina, fornendo allo stesso tempo la libertà vigilata umanitaria a coloro che sono già fuggiti dall’Ucraina e/o arrivano ai confini degli Stati Uniti attraverso altri paesi, I ricercatori della CAP hanno scritto .

Lo stesso Soros ha affermato che gli Stati Uniti e le nazioni europee devono “fare tutto ciò che è in loro potere” per aiutare l’Ucraina contro la Russia.

L’ultimo sondaggio Associated Press-NORC rivela che solo il 26% degli americani vuole che gli Stati Uniti abbiano un “ruolo importante” nel conflitto Russia-Ucraina. Nel frattempo, il 72% ha affermato che gli Stati Uniti dovrebbero avere un “ruolo minore” o “nessun ruolo”.

Ogni cinque anni, il reinsediamento dei rifugiati costa ai contribuenti quasi 9 miliardi di dollari . Nel corso della vita, i contribuenti pagano circa $ 133.000 per rifugiato ed entro cinque anni dal reinsediamento, circa il 16% avrà bisogno di assistenza abitativa finanziata dai contribuenti.

Negli ultimi 20 anni, quasi un milione di rifugiati è stato reinsediato nella nazione, più del doppio di quello dei residenti che vivono a Miami, in Florida, e sarebbe l’equivalente di aggiungere annualmente la popolazione di Pensacola, in Florida.