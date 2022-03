(AGENPARL) – mer 09 marzo 2022 I FATEBENEFRATELLI HANNO UN NUOVO GOVERNO

Fra Massimo Villa confermato alla guida della Provincia Lombardo Veneta

Il 137° Capitolo provinciale dell’Ordine ospedaliero dei Fatebenefratelli si è concluso confermando Fra Massimo Villa alla guida della Provincia Lombardo Veneta. I Consiglieri Provinciali scelti per collaborare con il Superiore sono FraMarco Fabello, Fra Eliseo Paraboni, Fra Gennaro Simarò e Fra Guido Zorzi. Momento chiave di sinodalità, comunione fraterna e dialogo reciproco, il Capitolo ha promosso la riflessione sulla missione di Ospitalità e sul futuro dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio. Il nuovo governo della Provincia è unanime nell’intenzione di «mantenere viva la visione carismatica del nostro Ordine e con rinnovato impegno rendere gloria a Dio nel servizio ai malati e ai più bisognosi: il Capitolo è tempo di grazia e vita nuova, carico di energia trasformatrice», come è stato detto a conclusione dei lavori. L’Ordine dei Fatebenefratelli è stato fondato nel Cinquecento da San Giovanni. Nella foto, da sinistra, Fra Gennaro Simarò, Fra Guido Zorzi, Fra Massimo Villa, Fra Marco Fabello e Fra Eliseo Paraboni.

[Immagine incorporata]

L’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio FATEBENEFRATELLI (www.fatebenefratelli.it) è presente in 50 paesi dei 5 continenti, con circa 400 opere apostoliche. La Provincia Lombardo Veneta, essendo parte di questa grande comunità ospedaliera, realizza la propria vocazione religiosa dedicandosi al servizio della Chiesa prestando, senza scopo di lucro, attività sanitarie ed assistenziali in particolare nei confronti di malati e bisognosi. La mission della PLV è in primo luogo l’ospitalità realizzata attraverso interventi appropriati di prevenzione, promozione della salute, cura e riabilitazione, che garantiscano ad ogni utente la cura più adeguata al proprio bisogno di salute, in una logica di corretto ed economico uso delle risorse. La PLV esplica la propria attività assistenziale in 4 contesti regionali differenti (Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia), attraverso 9 strutture sanitarie/socio-sanitarie accreditate presso il SSN per 2192 posti letto complessivi. I Fatebenefratelli, sulle orme del loro fondatore San Giovanni di Dio, si impegnano a garantire un’assistenza integrale, che pertanto consideri e abbracci tutte le dimensioni della persona umana: fisica, psichica, sociale e spirituale. Tale assistenza umanizzata viene agita ogni giorno grazie alla compartecipazione alla missione da parte dei Fatebenefratelli e dei circa 2200 collaboratori assunti a vario titolo all’interno della Provincia Lombardo Veneta.