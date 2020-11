I DATI DI QUATTRO ANNI DI DIRETTA STREAMING IN CONSIGLIO COMUNALE

(AGENPARL) – CAMERANO (AN), dom 08 novembre 2020



Dall’analisi dei primi quattro anni di utilizzo della diretta streaming, da Giugno 2017 ad Ottobre 2020, sono state rilevate oltre 16000 visualizzazioni dei 30 Consigli Comunali trasmessi on-line relative a 386 delibere.

Le ore totali registrate sono state quasi 74 per una durata media per ogni Consiglio di 2 ore e 25 minuti.

Seguendo l’andamento dei dati in valore assoluto per anno (i dati sono in continuo aggiornamento): il 2017 ha totalizzato 5431 visualizzazioni; il 2018, 4116 visualizzazioni; il 2019, 2634 visualizzazioni; il 2020, 3845 visualizzazioni.

Le visite sono state in media 574 a seduta per tutto il periodo, 776 per l’anno 2017, 374 per l’anno 2018, 376 per l’anno 2019 e 769 per l’anno 2020. Il calo di visualizzazioni segue un trend medio del 35% tra il 2018 e 2020 rispetto al primo anno di avvio del servizio.

I Consigli più seguiti sono quelli nei mesi invernali, mentre si registra un notevole calo nei mesi estivi.

Per accedere al servizio basta fare click sull’apposito banner presente sull’home page del sito istituzionale del Comune www.comune.camerano.an.it o entrando nella sezione “Amministrazione Comunale” nel quale è possibile vedere nel dettaglio i lavori effettuati dagli organi politici, i verbali e ovviamente i componenti di Giunta, di Consiglio, le Commissioni e le presenze di ognuno durante le riunioni.

Oltre che dai normali PC lo streaming è attivo anche per smartphone e tablet. Per accedere al servizio non è richiesta alcuna registrazione.

L’intento di questo strumento è quello di garantire maggiore trasparenza e consentire un’ampia partecipazione dei cittadini al governo pubblico. Lo streaming va ad affiancarsi ai servizi di registrazione vocale e alla pubblicazione online dei verbali delle sedute e delle delibere.