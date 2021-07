(AGENPARL) – sab 31 luglio 2021 Questura di Bolzano

Sottosezione Polizia Stradale Vipiteno – Consegna della Medaglia di commiato – Sost. Comm. MOCK Peter.

Si è svolta in data 24 luglio 2021 presso la Sottosezione Polizia Stradale di Vipiteno una sobria cerimonia in occasione della quale è stata consegnata la medaglia di commiato al Sostituto Commissario in quiescenza Peter MOCK, Comandante del predetto Reparto fino al 2019.

La consegna è avvenuta a cura del Dirigente della Sezione 1° Dirigente Anna Lisa MONGIORGI, alla presenza dell’attuale Comandante Vice Ispettore Eudo GIULIOLI e di una delegazione di personale.

Il Sostituto Commissario è entrato nell’Amministrazione della Polizia di Stato nel mese di aprile dell’anno 1977 ed è andato in quiescenza nell’anno 2019.

Il conferimento è avvenuto a distanza dal commiato dall’Amministrazione, a causa del diffondersi della pandemia da coronavirus che non ha consentito di organizzare tale momento istituzionale nei tempi previsti. L’evento è stato tuttavia ugualmente significativo, avendo valorizzato il senso identitario e di appartenenza all’Istituzione della Polizia di Stato, il cui lavoro assorbe spesso in maniera totalizzante anche la vita personale.

IL DIRIGENTE

(1° Dir. Dr.ssa Anna Lisa Mongiorgi)

