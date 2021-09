(AGENPARL) – gio 30 settembre 2021 Il comune di Cervia aderisce alla “Marcia per la Pace Perugia- Assisi”

Domenica 10 ottobre 2021

Il comune di Cervia aderisce alla “Marcia per la Pace Perugia-Assisi” in programma

domenica 10 ottobre organizzata dal Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e

i Diritti Umani.

L’amministrazione comunale mette a disposizione bus gratuito con partenza

dall’Istituto Alberghiero – Piazzale Artusi alle ore 5.00 del mattino, il ritorno è previsto

in serata.

La Marcia per la pace riunisce i Comuni, le Province e le Regioni impegnate in Italia a

costruire la pace promuovendo i diritti umani, la solidarietà e la cooperazione internazionale,

che hanno la responsabilità di dare voce alla domanda di pace e di giustizia dei propri

cittadini e di agire coerentemente per promuovere il rispetto dei diritti umani e proteggere le

persone più deboli e vulnerabili.

Il comune di Cervia già dal 1993 ha provveduto a deliberare la propria “dichiarazione di Città

per la Pace” ed ad aderire al Coordinamento Nazionale Enti locali per la Pace con sede a

Perugia, stabilendo che uno degli obiettivi principali dell’amministrazione comunale di Cervia

è la promozione della cultura e dell’educazione alla pace nel rispetto dei diritti umani e della

solidarietà internazionale.

L’assessore alla pace Michela Brunelli ha dichiarato: .

Per prenotazioni

Cervia, 17 settembre 2021

www.comunecervia.it

🔊 Listen to this