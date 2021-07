(AGENPARL) – mer 28 luglio 2021 EVASIONE FISCALE E SICUREZZA SUL LAVORO. OPERAZIONE “RE-ITINERA”.

SCOPERTA FRODE ALL’ERARIO DA 5 MILIONI DI EURO. ESEGUITO

SEQUESTRO PREVENTIVO PER OLTRE 650.000 EURO NEI CONFRONTI DI

OTTO SOGGETTI. INDIVIDUATE 17 IMPRESE “APRI E CHIUDI”.

Nelle scorse settimane i Finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno eseguito il

sequestro preventivo per equivalente di beni fino a concorrenza di oltre 650.000 euro nei

confronti di otto persone fisiche di nazionalità Cinese.

Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Schio nell’ambito

dell’operazione “Re-itinera”, avevano tratto origine, nel 2019, dall’avvio di un controllo in

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eseguito, in orari notturni e

congiuntamente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza, nei confronti di

un’impresa individuale con sede operativa a Schio (VI) ed attiva nel settore economico

delle confezioni di abbigliamento, riconducibile ad un titolare originario della Repubblica

Popolare Cinese.

L’attività di polizia economico-finanziaria ha permesso di individuare, complessivamente,

17 soggetti con medesima natura giuridica, che si sono avvicendati, anche accavallando i

relativi periodi di operatività, all’interno dello stesso laboratorio dal 1998 ad oggi, per poi

chiudere la partita I.V.A. o cessare di fatto l’attività dopo pochi anni. Tutte le imprese sono

state accomunate dallo spregio degli obblighi tributari in materia di presentazione delle

dichiarazioni e versamento delle relative imposte, nonché degli oneri previdenziali relativi

ai rapporti di lavoro dipendente.

Complessivamente, difatti, le ditte hanno accumulato un debito nei confronti dell’Erario

(scaturito da attività di accertamento eseguite dall’Agenzia delle Entrate o dall’I.N.P.S. di

Vicenza) ed iscritto a ruolo per circa 5 milioni di euro, comprensivo di imposte evase,

sanzioni ed interessi passivi di mora maturati sino ad oggi. Tutte le cartelle esattoriali sono

in toto non onorate e non è mai stata avanzata alcuna istanza di rateizzazione.

L’indagine ha permesso poi di rilevare come gran parte dei dipendenti fosse trasferita da

una ditta all’altra all’atto della cessazione della partita I.V.A.; che il lavoro svolto nel

laboratorio rimanesse esattamente lo stesso, come medesime rimanessero le controparti

commerciali; infine, che tutte le imprese siano state gestite dal titolare della prima ditta

individuale (attiva dal 1998 al 2005), il quale successivamente è stato inquadrato quale

dipendente in tutte le altre, formalmente intestate a connazionali, del tutto estranei alla

gestione aziendale (meri operai tessili) e spesso ignari della titolarità formale rivestita.

In sintesi, una commistione totale tra i soggetti giuridici, solo cartolarmente terzi, da un

punto di vista di amministrazione, lavoratori dipendenti, sede, contratti stipulati e

controparti commerciali. Alla luce di ciò, la vorticosa apertura di partite I.V.A. insistenti

presso il medesimo indirizzo e formalmente intestate a soggetti diversi, ha avuto come

unico obiettivo quello di rendere inefficaci le numerose procedure di riscossione coattiva

(pari al numero delle ditte) instaurate dall’Amministrazione finanziaria.

L’imprenditore, il quale nel 2019 ha trasferito il centro dei propri interessi in provincia di

Varese, consegnando la gestione delle imprese scledensi al fratello, ha avuto il completo

controllo di tutte le partite I.V.A., tanto da utilizzarle sovente, dopo la cessazione

dell’operatività commerciale, per emettere fatture per operazioni inesistenti a beneficio

delle ditte subentranti o di società operanti nel varesotto, permettendo a queste ultime di

finanziare con l’evasione fiscale le nuove iniziative imprenditoriali.

Il dominus delle ditte individuali è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Vicenza,

in concorso con tutti i titolari di diritto (complessivamente, 16 persone fisiche), per i delitti

di dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni

inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, reati puniti dagli artt. 2, 5,

8 e 11 del D.Lgs. 74/2000.

L’accesso ispettivo congiunto con i funzionari dell’I.T.L. di Vicenza aveva permesso anche

di rilevare come i locali adibiti a laboratorio tessile fossero privi di alcuni dei requisiti di

sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008. Nello specifico, i quattro estintori presenti erano privi

di etichette di manutenzione ovvero non revisionati, come da legge, ogni 36 mesi (né

controllati ogni 6 mesi); le uscite di emergenza non erano fruibili in quanto occluse da

materiale tessile; infine, l’impianto elettrico era privo di regolare dichiarazione di

conformità, oltre che pericolante e sospeso sulla testa dei dipendenti.

Il titolare della ditta, il quale ha successivamente estinto la contravvenzione eseguendo

versamenti F23 per circa 5.000 €, era pertanto stato anche segnalato per i reati di cui agli

artt. 55, comma 5, lettera c), 68, comma 1, lettera b) e 87, comma 2, lett. e) del D.Lgs.

81/2008.

Il G.I.P. presso il Tribunale di Vicenza, aderendo alle ipotesi investigative, ha emesso nei

confronti dell’imprenditore apposito decreto di sequestro preventivo per equivalente fino a

concorrenza di € 656.952, profitto illecito del reato di emissione di fatture per operazioni

soggettivamente inesistenti.

Rilevando come il dominus fosse un soggetto nullatenente, del tutto incapiente da un

punto di vista patrimoniale, sono stati eseguiti mirati accertamenti bancari nei confronti di

14 soggetti giuridici (tra persone fisiche e ditte individuali), segnalati dalla Tenenza come

possibili suoi prestanome, al fine di individuare target potenzialmente aggredibili.

Tali accertamenti hanno permesso di individuare, dunque, sette persone fisiche

espressive delle capacità economico-finanziaria del dominus (la moglie, due figlie e

quattro soggetti prestanome di nazionalità Cinese residenti tra il Veneto e la provincia di

Varese).

L’A.G. titolare del fascicolo ha dunque emesso un decreto di perquisizione locale, da

eseguire contestualmente al primo provvedimento, nonché un ulteriore provvedimento con

cui ha esteso la portata del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. ai beni

intestati ai prestanome ma nella disponibilità dell’indagato.

L’esecuzione dei citati decreti ha permesso di sottoporre a vincolo cautelare reale

disponibilità finanziarie per decine di migliaia di euro e n. 1 Rolex “Oyster Perpetual”, del

valore di quasi 6.000 €.

Nello specifico, tale prezioso è stato rinvenuto nell’ambito delle contestuali perquisizioni

locali dell’abitazione e della nuova impresa tessile dell’indagato, ubicate in Gallarate (VA),

ed eseguite con il supporto dell’unità cinofila del tipo “cash dog” fornita dal Gruppo

Guardia di Finanza di Malpensa.

Nel corso delle medesime operazioni, è stata altresì rinvenuta e sequestrata copiosa

documentazione contabile ed extra-contabile (fatture attive e passive, ordini dei clienti,

contratti di locazione e di attivazione delle utenze, agende manoscritte riportanti

esattamente gli importi delle fatturazioni attive delle ditte intestate ai prestanome)

attestante, ancora una volta, la totale riconducibilità di fatto delle imprese tessili di Schio

(VI) all’indagato e ai suoi familiari.

Ottenuto il nulla osta dell’A.G. inquirente, sono stati conclusi 7 controlli fiscali, con

constatazione di una base imponibile di circa 2,5 milioni di euro, di I.R.Pe.F. non versata

per circa 300.000 euro e di I.V.A. evasa per oltre un milione di euro. Tali attività di natura

amministrativa sono state condotte nei confronti di 6 imprese tessili e di una S.p.A., con

sede nel vicentino, principale impresa committente delle ditte scledensi, nei cui confronti è

stata constatata l’indetraibilità dell’I.V.A. indicata nelle fatture, qualificate come riferibili ad

operazioni soggettivamente inesistenti, e segnalata alla stessa A.G. vicentina per la

responsabilità amministrativa degli Enti dipendente dal reato dichiarazione fraudolenta

commesso dall’organo apicale (Presidente del C.d.A.).

Ulteriori tre interventi sono stati eseguiti ai fini previdenziali, nei confronti di altrettante ditte

individuali, attive nel laboratorio dal 2016 al 2020, in cui è stato constatato l’omesso

versamento di contributi I.N.P.S. e premi assicurativi I.N.A.I.L., per circa 60.000 €.

Rilevando la durata del legame commerciale, nonché la consapevolezza della continuità

aziendale tra le ditte avvicendatesi, è stato ritenuto configurabile un appalto di fatto tra le

stesse tre ditte tessili, considerate come un’unica azienda appaltatrice, e otto imprese

committenti (n. 1 S.p.A. e n. 7 S.r.l., con sede nel vicentino), riconducibili a proprietà

italiane, proposte all’Ente accertatore dell’evasione contributiva ed assicurativa (I.N.P.S.),

quali soggetti giuridici appaltanti responsabili in solido ai sensi dell’art. 29, comma 2,

D.Lgs. n. 276/2003, secondo la percentuale di fatturato attribuibile a ciascuno di essi.

Al fine di interrompere il meccanismo fraudolento (perpetrato anche nel corso delle

indagini con la costituzione di due nuove ditte), a seguito di apposita istanza avanzata alle

