(AGENPARL) – ven 10 settembre 2021 LEGIONE CARABINIERI “FRIULI VENEZIA GIULIA”

Comando Provinciale di Pordenone

COMUNICATO STAMPA DEL 10 SETTEMBRE 2021

CON ATTIVITA’ INVESTIGATIVA CONVENZIONALMENTE DENOMINATA “KOKI” COORDINATA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE – P.M. DOTT.SSA MONICA CARRATURO – CONGIUNTAMENTE I CARABINIERI DELLE STAZIONI DI CANEVA E POLCENIGO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI SACILE, HANNO INTERROTTO UNA SERIE DI FURTI AGGRAVATI IN ABITAZIONE, AZIENDE E SU AUTOVEICOLI PARCHEGGIATI ALL’INTERNO DI PROPRIETA’ PRIVATE PERPETRATI IN DIVERSE LOCALITA’ DELLE PROVINCE DI PORDENONE, TREVISO E VENEZIA NEL PERIODO TRA IL 07 LUGLIO E IL 02 SET 21. MEDIANTE ATTIVITA’ TECNICHE MA SOPRATTUTTO CON QUOTIDIANI SERVIZI DI OSSERVAZIONE E PEDINAMENTO ED ANALISI DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA I CARABINIERI RIUSCIVANO AD ACQUISIRE GRAVI E CONVERGENTI ELEMENTI DI RESPONSABILITA’ NEI CONFRONTI DI DUE CITTADINI ALBANESI:

KOCI NIKOLIN, 39ENNE DOMICILIATO A PORCIA (PN), DISOCCUPATO, CON SEGNALAZIONI DI POLIZIA;

LEBA SELIM, 31ENNE DOMICILIATO A FIUME VENETO (PN), DISOCCUPATO.

IN DATA 09 SET 21 I CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI SACILE HANNO ESEGUITO L’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE EMESSA DAL GIP DEL TRIBUNALE DI PORDENONE DOTT. GIORGIO COZZARINI, CHE COSI’ SPOSAVA GLI ESITI INVESTIGATIVI RACCOLTI DAI MILITARI OPERANTI, NOTIFICANDO IL PROVVEDIMENTO NEL CARCERE DI TREVISO OVE I DUE ALBANESE ERANO RECLUSI DAL 07 SET 21 IN ESITO AD ANALOGA ORDINANZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI TREVISO, ESEGUITA DAI CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI VITTORIO VENETO (AVV. NIERI PAOLO DEL FORO DI TREVISO).

MODUS OPERANTI:

I DUE INDIVIDUAVANO AZIENDE E ABITAZIONI IN LUOGHI DI CAMPAGNA O COMUNQUE IN ZONE ISOLATE IN MODO DA EVITARE DI ESSERE OSSERVATI, INTRODUCENDOSI ALL’INTERNO SENZA USARE VIOLENZA, SOTTRAENDO DENARO (CIRCA 1500,00 EURO COMPLESSIVAMENTE SOTTRATTI); INDIVIDUATO L’OBIETTIVO, IL GIOVANE RIMANEVA SULL’AUTOVETTURA PRONTO A INDICARE AL COMPLICE IL MOMENTO PER POTER USCIRE DAI LUOGHI DEPREDATI SENZA ESSERE VISTO E SE VENIVANO SCOPERTI INVENTAVANO VARIE SCUSE (NELLE AZIENDE ASSERIVANO DI DOVER CERCARE LAVORO).

SPESSO LE VITTIME NON SI ACCORGEVANO DI AVER SUBITO UN FURTO POICHÉ KOCI SOTTRAEVA SOLO DENARO CONTANTE SENZA RIMUOVERE IL PORTAFOGLIO E SENZA DANNEGGIARE GLI INFISSI DELLE ABITAZIONI E SI RITIENE QUINDI CHE NUMEROSI ALTRI FURTI NON SIANO STATI DENUNCIATI.

GLI EPISODI DELITTUOSI CONTESTATI:

07 LUG 21 TENTATO FURTO AGGRAVATO IN AZIENDA AGRICOLA DI CASARSA DELLA DELIZIA (PN) I DUE FUORIUSCIVANO DAL FURGONE DEL PROPRIETARIO CHE LI SORPRENDEVA A BORDO;

09 AGO 21 TENTATO FURTO AGGRAVATO IN ABITAZIONE DI CANEVA (PN) VIA RUPOLO: I DUE SI DAVANO ALLA FUGA POICHE’ SCOPERTI DALLA PROPRIETARIA;

10 AGO 21 FURTO AGGRAVATO IN ABITAZIONE IN SAN STINO DI LIVENZA (VE) VIA G. GALILEI OVE SI IMPOSSESSAVANO DI 250 EURO DAL PORTAFOGLIO DEL PROPRIETARIO PRESENTE IN CASA;

10 AGO 21 TENTATO FURTO AGGRAVATO IN ABITAZIONE IN PRAVISDOMINI (PN) VIA DELLA MEDUNA: SCOPERTI DALLA P.O. SI DAVANO ALLA FUGA;

11 AGO 21 FURTO AGGRAVATO IN GAIARINE (TV) VIA RESTIUZZA INTERNO AZIENDA AGRICOLA OVE SI IMPOSSESSAVANO DI €20 IN CONTANTI;

20 AGO 21 TENTATO FURTO AGGRAVATO IN CASARSA DELLA DELIZIA (PN) VIA SAN VITO AL TAGLIAMENTO PRESSO AZIENDA AGRICOLA: SCOPERTI DALLA P.O. SI DAVANO ALLA FUGA;

20 AGO 21 FURTO AGGRAVATO IN SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) VIA BOREANA DOVE SI IMPOSSESSAVANO DI UN PORTAFOGLI CONTENENTE € 150 CHE SI TROVAVA A BORDO DELL’AUTOVETTURA DELLA VITTIMA;

20 AGO 21 FURTO AGGRAVATO IN PRAMAGGIORE (PN) VIA PRADEBOI NR. 75 IN DANNO DI “SOCIETÀ AGRICOLA”: DAGLI UFFICI SOTTRAEVANO € 20,00;

24 AGO 21 FURTO AGGRAVATO IN PRATA DI PORDENONE (PN) VIA GHIRANO – CANTIERE EDILE: DAGLI SPOGLIATOI RUBAVANO CONTANTI PER COMPLESSIVI €150;

24 AGO 21 FURTO AGGRAVATO IN PASIANO DI PORDENONE (PN) VIA LIVENZA 13: DA AUTOVETTURA PARCHEGGIATA INTERNO CORTILE ABITAZIONE SOTTRAEVANO € 50;

24 AGO 21 FURTO AGGRAVATO IN MEDUNA DI LIVENZA (TV) DA AUTOVETTURA PARCHEGGIATA INTERNO CORTILE ABITAZIONE SOTTRAEVANO €120;

24 AGO 21 FURTO AGGRAVATO IN MANIAGO (PN) VIA PONTE GIULIO PRESSO AZIENDA: DAL MAGAZZINO SOTTRAEVANO UN PORTAFOGLI CON €120 E UN ALTRO CON € 115;

02 SET 21 FURGO AGGRAVATO IN ABITAZIONE IN PASIANO DI PORDENONE VIA MANTOVA: DAL PORTAFOGLI DELLA VITTIMA SOTTRAEVANO € 350 IN CONTANTI.

UN’ULTERIORE CONCRETA RISPOSTA DEI CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI PORDENONE E DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PORDENONE AL CONTRASTO DEI REATI PREDATORI.

🔊 Listen to this