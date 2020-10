I: COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) – ven 16 ottobre 2020 SICUREZZA. PERUGIA CARABINIERI ARRESTANO DUE CITTADINI STRANIERI.

In questi giorni, i Carabinieri di Perugia, oltre a essere impegnati in prima linea nei servizi connessi al controllo della movida perugina, proseguono, attraverso un massiccio dispositivo di rafforzamento delle forze presenti sul territorio, nell’impegno finalizzato a fronteggiare la recrudescenza dei fenomeni criminali che sta interessando la città, al fine di accrescere il senso di sicurezza percepita.

Nel corso della mattinata di ieri, infatti, i militari della Stazione CC di Perugia Fortebraccio, coadiuvati da quelli della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Perugia, hanno tratto in arresto un 41enne tunisino, già noto alle cronache giudiziarie locali, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso, il 14 ottobre u.s., dall’Ufficio di Sorveglianza di Perugia, nonché in flagranza dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a P.U..

In particolare, i Carabinieri si sono recati presso l’abitazione del predetto, il quale trovavasi sottoposto alla detenzione domiciliare, al fine di dare esecuzione al nuovo provvedimento restrittivo. Nella circostanza, durante le operazioni di notifica, il medesimo ha opposto fattiva resistenza nei confronti dei militari operanti, per poi tentare di ingerire alcune dosi di sostanza stupefacente, prima di essere prontamente bloccato. A esito della perquisizione personale e domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di:

6 involucri contenenti, complessivamente, g. 10 circa di sostanza stupefacente del tipo eroina;

6 involucri contenenti, complessivamente, g. 1 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina;

1 dose, del peso di g. 0,5 circa, di sostanza stupefacente del tipo hashish;

somma contante di 785,00 euro, ritenuta provento di attività illecita;

il tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato, a esito della celebrazione del rito direttissimo per i reati contestati in flagranza, è stato tradotto nel carcere di Perugia Capanne.

Nel tardo pomeriggio di ieri, invece, i Carabinieri della Stazione CC di Ponte San Giovanni hanno tratto in arresto un 25enne rumeno, domiciliato a Perugia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso, in data 12 ottobre u.s., dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze, dovendo espiare la pena di 3 anni, 4 mesi e 22 giorni di reclusione, per i reati di furto e ricettazione in concorso, commessi a Firenze e Signa (FI) nell’anno 2018.

Espletate le formalità di rito, l’arrestato, il quale già trovavasi in regime di arresti domiciliari per le medesime motivazioni, è stato anch’egli associato alla locale casa circondariale.

