I: COMUNICATO STAMPA 23.12.2021 – OPERAZIONE “SAFE CHRISTMAS 21” – GRUPPO CC FORESTALE BENEVENTO##

Operazione “Safe Christmas 21”

SEQUESTRATI CIRCA SEI QUINTALI DI PRODOTTI ALIMENTARI.

Il Gruppo Carabinieri Forestale di Benevento, nel corso della predisposta operazione denominata “Safe Christmas 21”, avvalendosi dei propri Reparti operativi Nipaaf e Stazioni, ha portato a termine una rilevante attività nell’ambito dell’Agroalimentare contro le truffe e le frodi nei riguardi dei consumatori. Tali controlli, in sintonia con le numerose competenze istituzionali e con la salvaguardia dell’ambiente, tesi a garantire la sicurezza ed il rispetto della legalità, peculiarmente al fine di assicurare la commercializzazione dei cibi sicuri, hanno dato riscontro positivo sull’intero territorio di competenza già dai primi giorni del corrente mese di dicembre. I citati controlli sono stati intensificati proprio con le imminenti festività natalizie, quando nei mercati di vendita si rileva un notevole incremento dei prodotti destinati al consumo alimentare. Le attività sono state effettuate nei punti vendita al dettaglio, nella grande distribuzione e presso gli esercizi degli ambulanti, ove sono emersi illeciti riguardanti la tracciabilità e la corretta etichettatura. La rete di controlli ha determinato 12 sequestri amministrativi per un totale di oltre kg. 600 di generi alimentari diversificati, nonché l’erogazione di sanzioni per circa euro 18.000,00.

