Giovanni Rana è cittadino onorario. Delibera approvata all'unanimità

Mercoledì scorso il consiglio comunale di Moretta ha conferito all’unanimità la cittadinanza onoraria a Giovanni Rana.Il sindaco Gianni Gatti ha sottolineato: «Poche altre personalità hanno contribuito in modo tale al rilancio industriale del nostro paese. L’acquisizione di uno stabilimento storico come quello che fu della Locatelli ha permesso di riportare al centro dell’economia locale il settore. Rana ha manifestato più volte l’intenzione non solo di mantenere il livello occupazionale, oggi costituito da 190 dipendenti, ma di voler raddoppiare produzioni e dipendenti, facendo dello stabilimento di Moretta il fulcro della produzione di pasta fresca a marchio “Rana” e “Buitoni”. La proprietà sta trattando l’acquisizione di nuovi terreni, in particolare l’area della ferrovia adiacente lo stabilimento, per un piano di investimenti a medio e lungo termine».

Giovanni Rana, come comunicato nelle settimane precedenti, non era presente al consiglio comunale. «La delibera – ha spiegato Gatti – è il primo passo del conferimento della cittadinanza onoraria. Ora segue un iter burocratico, ma nella prossima primavera organizzeremo un momento pubblico ufficiale in cui Rana sarà a Moretta per la consegna della targa o della pergamena che attesterà il conferimento della cittadinanza».

La delibera è stata approvata all’unanimità. Elena Bollati, capogruppo di opposizione, a nome dei consiglieri che formano il gruppo di minoranza, ha ricordato: «Il nostro voto è favorevole e riconosciamo l’impegno di Rana per il territorio. Teniamo a sottolineare come gli investimenti dell’imprenditore veneto a Moretta siano risalenti al 2017, e furono anche conseguenza delle azioni messe in campo dalla precedente amministrazione (in cui Bollati era vicesindaca) per sostenere lo sviluppo dell’economia locale e l’ingresso di nuove aziende sul territorio morettese».

Moretta, 5 novembre 2021

