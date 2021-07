(AGENPARL) – lun 12 luglio 2021 Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e il consigliere delegato allo Sport, Enzo Lauro, hanno espresso questa mattina grande compiacimento per l’ottimo risultato ottenuto all’Europeo Under 20 di Beach Volley dal sannita Filippo Fusco che, in coppia con Theo Hanni, ha conquistato la medaglia di bronzo. “Si tratta di un risultato prestigioso- spiegano il sindaco Mastella e il consigliere Lauro – sia per il Sannio che per la città di Benevento, dove Fillippo Fusco è cresciuto sportivamente. A lui e al compagno di squadra Hanni vanno dunque i nostri complimenti per aver rappresentato al meglio l’Italia all’Europeo Under 20 di Beach Volley”.

