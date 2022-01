(AGENPARL) – lun 10 gennaio 2022 POLIZIA DI STATO

COMPARTIMENTO DI POLIZIA FERROVIARIA

PER VERONA ED IL TRENTINO ALTO ADIGE

COMUNICATO STAMPA

CONSUNTIVO PERIODO DAL 18 DICEMBRE 2021 AL 6 GENNAIO 2022

COMPARTIMENTO “PER VERONA ED IL TRENTINO ALTO ADIGE”

Intensificazione dei controlli da parte della Polizia di Stato in occasione delle festività: 2 arrestati, 15 indagati e oltre 7.200 persone controllate.

7.264 persone controllate, 2 arrestati, 15 denunciati. 27 le sanzioni amministrative elevate: questi i risultati conseguiti dalla Polizia Ferroviaria di Verona, Vicenza Trento e Bolzano nelle festività appena trascorse, grazie all’intensificazione dei servizi di controllo nelle stazioni e a bordo treno, anche in funzione del rispetto delle norme anti Covid. Le operazioni si sono svolte con regolarità e senza rilevare alcuna criticità.

Nel complesso sono stati 539 i servizi di pattuglia nelle stazioni e 4 quelli a bordo di 8 treni. 28 i servizi antiborseggio in abiti civili, potenziati per prevenire e contrastare reati come furti e truffe, solitamente in aumento nei periodi di festa anche in ragione del maggiore afflusso di passeggeri.

In particolare, la sera di Capodanno un giovane è stato fatto scendere dal treno durante un controllo dagli agenti della Polfer di Verona Porta Nuova per mancanza del green pass e quindi sanzionato. Dopo gli accertamenti di rito, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto ai fini dell’estradizione e della consegna all’Autorità Giudiziaria della Romania, in quanto colpito da un mandato d’arresto europeo per essere stato trovato alla guida in stato di ebrezza alcolica. Il 34enne è stato condotto nel carcere di Verona a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Distrettuale di Trieste.

