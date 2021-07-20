(AGENPARL) – mar 20 luglio 2021 TITOLO: CHIAMATA D’IMBARCO
COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE SPA
074RI
ATHARA
CAGLIARI
21/07/2021
PICCOLO DI CAMERA
20/07/2021
Porto torres
07046 Porto Torres (SS)
CAPITANERIA DI PORTO
PORTO TORRES
E’ INDETTA LA CHIAMATA ORDINARIA D’IMBARCO COME DA
INDICAZIONI SOTTO RIPORTATE:
DATA CHIAMATA
A RICHIESTA DELLA
SULLA MN
ISCRITTA AL
QUALIFICHE RICHIESTE:
NOTE:
I MARITTIMI INTERESSATI, IN POSSESSO DELLE QUALIFICHE
RICHIESTE, IN REGOLA CON TUTTI I CORSI PREVISTI DALLA
STCW 95, SONO INVITATI A PRESENTARSI PRESSO