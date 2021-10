(AGENPARL) – Roma, 20 ottobre 2021 – Il numero di casi di infezione da coronavirus rilevati al giorno nel Regno Unito è stato di 43,7 mila, solo nell’ultima settimana l’incidenza è aumentata del 16%. Ciò è dimostrato dai dati diffusi martedì sul sito web di informazione del governo.

Nelle ultime 24 ore, 223 pazienti sono morti per complicazioni causate dall’infezione da coronavirus. In media, nel Paese sono stati registrati 130 decessi al giorno nell’ultima settimana e 113 nel precedente periodo simile.

L’aumento del numero di infezioni, affermano gli esperti, potrebbe essere associato alla diffusione di un nuovo ceppo di coronavirus nel Regno Unito. La varietà AY.4.2 è stata identificata a luglio e ora, secondo la BBC Broadcasting Corporation , rappresenta circa il 6% di tutte le nuove infezioni. A questo ceppo è stato assegnato lo status di “sotto sorveglianza”, in totale ci sono 14 varietà nel paese con questa classificazione.

Questo stato potrebbe potenzialmente cambiare in “caso di studio” o “preoccupazione”, a condizione che il numero di infezioni continui ad aumentare rapidamente. Finora, gli esperti non hanno trovato prove che questo ceppo possa essere più pericoloso del “delta”, che rappresenta la maggior parte delle infezioni nel Regno Unito.https://moevideo.biz/native?id=mv-content-roll-2895&slot=content&api=2.0&ref=tass.ru

Opinione di un esperto

Allo stesso tempo, Francois Ballou, direttore dell’Institute of Genetics presso l’University College di Londra, ammette che l’AY.4.2 può propagarsi del 10-15% più velocemente del “delta”, tuttavia, per confermare questa ipotesi, è necessario avere molto di informazione. “Devi stare attento [nelle tue dichiarazioni] in questa fase. Il Regno Unito è l’unico paese in cui questo ceppo si sta diffondendo con tale forza. È possibile che la crescita sia dovuta a ragioni demografiche casuali”, ha detto Ballou, citato dal Tempi finanziari .

La pubblicazione ha sottolineato che AY.4.2 è uno dei 45 sottotipi del ceppo delta che sono stati identificati in diverse parti del mondo. Questa specie ha due mutazioni caratteristiche della proteina spike, Y145H e A222V, che colpiscono le cellule umane. In precedenza, entrambe le mutazioni erano già state rilevate separatamente in altre sottospecie di ceppi di coronavirus, nessuna delle quali ha successivamente ricevuto lo status di “variante studiata” nel regno, il che indica un piccolo numero di casi di infezione con queste varietà.

Secondo il professor Ravi Gupta dell’Università di Cambridge, l’aumento dell’incidenza di COVID-19 nel Regno Unito è associato al basso tasso di vaccinazione degli adolescenti di età compresa tra 12 e 15 anni, iniziato un mese fa. Ha suggerito che sia stato il ritorno a scuola degli studenti non vaccinati dopo le vacanze estive a essere uno dei motivi principali dell’aumento del numero di contagi nel paese nel suo complesso.

Secondo gli ultimi dati del governo, l’86% dei residenti del regno di età superiore ai 12 anni (49,4 milioni di persone) ha già ricevuto la prima dose del vaccino contro il coronavirus. 45,4 milioni di persone sono completamente vaccinate (il 78,9% dei britannici ha più di 12 anni).