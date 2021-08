(AGENPARL) – ven 13 agosto 2021 Buongiorno, per errore la notizia è stata diffusa con la dicitura “embargata fino alle ore…”. Potete modificare? Grazie per la collaborazione.

Inviato: venerdì 13 agosto 2021 07:18

Oggetto: Agenparl – Pubblicato!

Il vostro comunicato stampa è stato pubblicato qui: https://agenparl.eu/notizia-embargata-fino-alle-ore-7-00-di-domani-venerdi-13-agosto-2021-polizia-di-stato-di-vercelli-operazione-casa-verde/

Your press release has ben published here: https://agenparl.eu/notizia-embargata-fino-alle-ore-7-00-di-domani-venerdi-13-agosto-2021-polizia-di-stato-di-vercelli-operazione-casa-verde/

🔊 Listen to this