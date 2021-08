(AGENPARL) – lun 23 agosto 2021 1500 CHILI DI FUOCHI PIROTECNICI

DENUNCIATI PADRE E FIGLIA

I Carabinieri della Stazione di Monreale hanno denunciato in stato di libertà alla

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, per “fabbricazione e

commercio abusivo di materie esplodenti”, 2 persone, palermitane, padre e figlia di

51 e 32 anni.

I militari nel corso di un servizio di controllo del territorio e prevenzione hanno

fermato i due, a bordo di un furgone, e li hanno scoperti a trasportare, senza averne

titolo, 350 batterie di fuochi di artificio per un peso complessivo di quasi 1500 chili.

Il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria; sono

in corso ulteriori verifiche per accertare i canali di approvvigionamento e i destinatari

dei “fuochi”.

[230821]

