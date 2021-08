(AGENPARL) – ven 27 agosto 2021 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 27 agosto 2021

comunicato stampa

Hub intermodale della stazione, approvati i progetti per l’adeguamento dei marciapiedi e degli spazi di attesa delle fermate del trasporto pubblico locale

Proseguono gli interventi di miglioramento e riqualificazione dell’area stazione, hub intermodale strategico della città. Nella seduta di ieri la Giunta comunale ha infatti approvato i progetti di fattibilità tecnica ed economica/definitivi/esecutivi per l’adeguamento dei marciapiedi e degli spazi di attesa in corrispondenza delle fermate delle linee del trasporto pubblico locale presenti in piazzale Cesare Battisti. Il progetto prevede un investimento complessivo di circa 450mila euro, finanziato attraverso risorse statali.

Obiettivo del progetto è quello di favorire l’accessibilità delle fermate del Tpl e ampliare gli spazi di attesa a favore degli utenti, in modo da garantire una migliore fruizione dell’area soprattutto in considerazione della grande affluenza che si registra in estate per la presenza dei turisti e in inverno nelle ore di punta per pendolari e studenti. Contestualmente si procederà ad una riorganizzazione dei flussi pedonali e ciclabili, alla ripavimentazione di alcune aree e all’allargamento del marciapiede lato mare di Piazzale Cesare Battisti, che collega la nuova piazza della stazione con diverse direttrici verso il centro città e verso il mare.

Pmr si farà carico di montare nuove pensiline di sosta per tutte le fermate, che saranno distanziate per aumentare lo spazio di attesa e favorire la manovra dei mezzi. Il nuovo marciapiede, ampliato di circa 30 cm, sarà provvisto di pavimentazione con percorsi tattili per ipovedenti e non vedenti sulle direttrici principali e fino alle fermate tpl e sarà controllato attraverso un sistema di videosorveglianza. I portabiciclette esistenti saranno sostituiti con dei nuovi di tipologia analoghi a quelli del centro storico, come suggerito dalle associazioni aderenti alla consulta della bicicletta.

È previsto inoltre l’allargamento del marciapiede di via Dante Alighieri, che collega la piazza della stazione con via Roma, attraverso la zona riservata ai taxi, passando per il bike park. Saranno separate le funzioni, con la realizzazione di una pista ciclabile in asfalto.

