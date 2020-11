HOMMAGE AUX ARTISTES DANS LE CADRE DU GALA DES PRIX POUR LA CRéATION EN NOUVELLE-ÉCOSSE

(AGENPARL) – NOVA SCOTIA (CANADA), dom 15 novembre 2020

Les artistes de la Nouvelle-Écosse font preuve d’inspiration, de créativité et d’innovation. On a célébré leurs talents, aujourd’hui 14 novembre, dans le cadre du gala de remise des Prix pour la création en Nouvelle-Écosse, qui soulignent l’excellence en matière d’accomplissement artistique.

« Notre province a un passé unique et compte sur des générations d’histoires riches, souvent racontées par des artistes doués, souligne Suzanne Lohnes-Croft, ministre des Communautés, de la Culture et du Patrimoine. Félicitations aux lauréats de cette année, qui inspirent la prochaine génération d’artistes à présenter leurs talents extraordinaires au monde entier. »

Le gala de cette année a eu lieu virtuellement sous le thème « Générations ». Sept prix ont été annoncés, y compris deux prix prestigieux d’une valeur de 25 000 $ chacun, soit le Prix Portia White et le Prix du chef-d’oeuvre du lieutenant-gouverneur.

Le Prix Portia White souligne l’excellence culturelle et artistique d’un artiste néo-écossais qui a atteint le statut de professionnel, qui est maître de son art et qui est reconnu dans sa discipline. Le prix cette année est remis à Afua Cooper d’Halifax, qui a apporté d’immenses contributions aux arts littéraires, à la culture et au savoir grâce à ses 13 livres de nombreux genres, y compris la poésie, les ouvrages de fiction, les ouvrages généraux et la littérature de jeunesse. À titre de cofondatrice du mouvement « Dub Poetry » au Canada, elle a préconisé l’étude de l’esclavage et de l’histoire des Noirs au Canada dans les collèges et les universités. Elle enseigne à la faculté des arts et des sciences sociales de l’Université Dalhousie et elle a été poète officielle d’Halifax de 2018 à 2020. Elle a reçu une somme de 18 000 $, et le reste du prix, soit 7 000 $, a été remis à l’organisme de son choix, la Writer’s Federation of Nova Scotia.

Le Prix du chef-d’oeuvre célèbre une oeuvre d’art qui est absolument exemplaire en matière d’originalité, de maturité artistique, d’impact et de contribution. Le prix cette année a été décerné à l’oeuvre Tepkik, une structure d’art public mesurant 100 pieds créée par Jordan Bennett d’Halifax.

Le Highland Arts Theatre de Sydney a reçu le Prix d’impact communautaire par les arts et la culture, d’une valeur de 10 000 $, pour son impact positif sur la communauté par les arts et la culture.

Darcie « Ouiyaghasiak » Bernhardt, une artiste visuelle inuvialuit et gwich’in originaire de Tuktuyaaqtuuq, dans les Territoires du Nord-Ouest, et habitant maintenant à Halifax, a reçu le Prix de mérite pour un artiste autochtone, d’une valeur de 5 000 $. Ce prix reconnaît les personnes autochtones qui sont devenus des artistes établis après leur formation et leur développement initial.

L’acteur et comédien Ryan Doucette de Salmon River, comté de Digby, a reçu le Prix Grand-Pré, d’une valeur de 5 000 $, qui reconnaît les artistes dont le travail reflète les valeurs culturelles acadiennes.

Trois artistes ont reçu un Prix de mérite pour un artiste établi, d’une valeur de 5 000 $, qui reconnaît les artistes qui sont devenus des artistes établis après leur formation et leur développement initial :

Shauntay Grant, Halifax, arts littéraires

Juanita Peters, Dartmouth, théâtre et film

Marjorie Simmins, D’Escousse, comté de Richmond, arts littéraires

Deux artistes ont reçu le Prix de la relève, d’une valeur de 5 000 $, remis à des artistes de tout âge qui sont au début de leur carrière professionnelle, qui ont suivi une formation spécialisée et qui ont présenté leurs oeuvres au public :

Andrea Tsang Jackson, Halifax, conception et artisanat

Taylor Olson, Halifax, théâtre et film Citation

Afua Cooper est une mentore dévouée qui offre généreusement sa tribune pour donner une voix aux autres et partager la vedette avec la prochaine génération de jeunes écrivains, interprètes, artistes et activistes. Elle a été une innovatrice culturelle au Canada depuis les années 1980, une période décrite par certains critiques culturels comme une renaissance culturelle pour les Noirs. Elle est la meilleure interprète de ses propres oeuvres, et ses présentations sont tout simplement électrisantes.

Marilyn Smulders, directrice générale de la Writer’s Federation of Nova Scotia, qui a présenté la candidature d’Afua Cooper au Prix Portia White

Faits en bref En 2020, le gala de remise des Prix pour la création en Nouvelle-Écosse célèbre son 15e anniversaire.

Le gala est organisé par Arts Nouvelle-Écosse et par le Conseil de leadership pour la création en Nouvelle-Écosse.

L’entreprise Heist a assuré la production et la direction artistique cette année.

Les animateurs du gala cette année étaient Linda Carvery et Nathan Simmons.

Collectivement, les prix ont une valeur de 95 000 $.

Renseignements supplémentaires

Prix du chef-d’oeuvre du lieutenant-gouverneur de 2020 : http://nsmasterworks.ca/2020-finalists-announcement

Gala de remise des Prix pour la création en Nouvelle-Écosse de 2020 : http://www.artsns.ca/creative-ns-gala/2020

Annonce du lauréat du Prix Grand-Pré de 2020 : https://artsns.ca/sites/default/files/2020-10/Press%20Release%20-%20Ryan%20Doucette%20ENG%20FR.pdf

Annonce du lauréat du Prix d’impact communautaire par les arts et la culture de 2020 : https://artsns.ca/sites/default/files/2020-10/Press%20Release%20-%20Highland%20Arts%20Theatre.pdf

Annonce des lauréats des Prix de mérite de 2020 : https://artsns.ca/sites/default/files/2020-11/Press%20Release%20-%20Artist%20Recognition%20Awards.pdf

Fonte/Source: https://novascotia.ca/news/release/?id=20201114004