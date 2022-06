“Ho visto ardere la vita”. Domenica sul terrazzo del Castello Caetani di Fondi la presentazione del libro

(AGENPARL) – ven 10 giugno 2022 “Ho visto ardere la vita”. Sul terrazzo del Castello Caetani di Fondi la presentazione del libro

Domenica 12 giugno 2022 alle ore 20,30, uno dei più grandi poeti viventi spagnoli, Santos Domínguez Ramos sarà presente a Fondi per presentare il suo libro di poesie bilingue, che sarà donato a tutte le persone presenti all’evento.

Interverranno con l’autore il Sindaco Beniamino Maschietto e il Vicesindaco Vincenzo Carnevale; Marcela Filippi Plaza (Curatrice e traduttrice).

A moderatore l’evento: Gaetano Orticelli. Le musiche saranno eseguite dal musicista Gabriele Pezone.

Ingresso libero e consentito secondo le norme vigenti anticovid. Il poeta donerà il libro a tutte le persone presenti alla serata.

“Il poeta spagnolo Santos Domínguez Ramos (nato a Cáceres nel1955) riunisce in questa edizione bilingue quattordici poesie, per lo più ecfrastiche, in cui rende il suo speciale tributo di ammirazione all’Italia e alla sua cultura in versi pieni di saggezza e di emozione. Marcela Filippi ha curato la traduzione in un italiano tanto elegante quanto fedele all’originale.” (Luis Alberto de Cuenca)

Nel ricco panorama della poesia spagnola degli ultimi decenni, si sottolinea il nome di Santos Domínguez Ramos, autore spagnolo la cui opera è stata ampiamente riconosciuta, premiata, tradotta e inclusa nella selezione 25 poètes d’Espagne, pubblicata in Francia nel 2008, considerata come una delle più rappresentative della poesia spagnola degli ultimi cinquant’anni.

È autore di altri libri eccellenti: Las provincias del frío, En un bosque extranjero, Las sílabas del tiempo, Luna y ciencia nocturna, El viento sobre el agua, Principio de Incertidumbre, Regulaciòn del sueño, Un canto straniero (Talos Edizioni,2019), El tercer reino (Pre-Textos, Poesía.Valencia 2021), Ho visto ardere la vita (Talos Edizioni, 2021).

Una delle sue opere “El viento sobre el agua”, ha ottenuto all’unanimità il XXXVI Premio Ispanoamericano di Poesia Juan Ramòn Jìmenez, uno tra i più importanti che si concede nella lingua spagnola.

La sua opera poetica viene considerata come “una delle voci più importanti e più autentiche della sua generazione, che coniuga perfettamente i due principali ingredienti poetici:l’esattezza e il mistero” (Felix Grande)

La critica specializzata lo considera uno dei principali poeti spagnoli dell’attualità.

