HeraLAB Modena: si chiude la seconda edizione

Ieri si è tenuto l’ultimo incontro del rinnovato organo di consultazione locale ideato da

Hera. Tra le proposte che vedranno la luce nel prossimo biennio, l’arricchimento di un

percorso storico/naturalistico con nuove fontanelle pubbliche che, oltre a dissetare,

informeranno sul sistema idrico sottostante, e una collaborazione con Unimore per

agevolare la transizione ecologica della filiera agrifood

A meno di un anno dal suo avvio, è giunta al termine la seconda edizione di HeraLAB, il consiglio

consultivo locale avviato lo scorso luglio con la finalità di condividere idee innovative, che supportino

Hera nel miglioramento costante dei propri servizi e nell’aumentare la vicinanza ai cittadini e al territorio.

La conclusione dei lavori, celebrata ieri con lo svolgimento del quinto ed ultimo appuntamento del

programma, non solo è giunta nel pieno rispetto dei tempi nonostante le difficoltà imposte

dall’emergenza sanitaria che ha caratterizzato gli ultimi 18 mesi, ma ha anche portato il raggiungimento

degli obiettivi prefissati.

I 12 rappresentanti dei diversi portatori d’interesse locali, nominati dal Consiglio d’Amministrazione di

Hera a fine marzo 2020, hanno infatti contribuito alla co-progettazione di 4 idee, formalizzate in un piano

di iniziative locali che Hera realizzerà nel corso dei prossimi due anni.

Più nello specifico, sono state progettate due iniziative che afferiscono ai servizi ambientali, una che

propone l’attivazione di tavoli di dialogo con focus sulle evoluzioni delle modalità di raccolta differenziata

e una, da realizzarsi in partnership con l’Università di Modena e Reggio Emilia, finalizzata a individuare e

soddisfare i bisogni della filiera agrifood per la transizione energetica.

Ancora, HeraLAB ha proposto di istituire la figura del tutor energetico, che – in raccordo Enti del Terzo

Settore e con le Associazioni dei consumatori presenti sul territorio – aiuterà i nuclei familiari in difficoltà

a fronteggiare le eventuali situazioni di povertà energetica, che a causa dell’emergenza sanitaria si sono

fatte più frequenti.

Infine, il LAB ha proposto di arricchire un itinerario storico/naturalistico con nuove fontanelle pubbliche e

con un percorso informativo dedicato al servizio idrico e alla sua complessità, grazie all’uso di una

segnaletica dedicata e del supporto digitale offerto dall’app L’Acquologo

I componenti di HeraLAB di Modena

Per l’ambito “Ambiente e generazioni future” sono stati coinvolti Rossella Giulia Caci, Portavoce Friday’s

for Future Modena e Daniele Barca, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo 3 di Modena.

Per l’ambito “Comunità locale”, Ulpiana Kocollari, Docente UNIMORE Dipartimento di Economia «Marco

Biagi», Alberto Caldana, Presidente del Centro Servizi per il Volontariato delle Terre Estensi, Greta

Barbolini, Responsabile politiche delle risorse presso Direzione nazionale Arci e Roberto Montecchi

(Parroco San Bartolomeo Apostolo di Pavullo).

Per gli ambiti “Clienti” e “Fornitori”, Alberto Crepaldi, Segretario Generale ASCOM Confcommercio

Modena, Vittorio Cavani, Vice Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Emilia, Mauro Rossi,

Presidente Confesercenti Modena e Giuseppe Bagassi, Responsabile Formazione area Adulti Nazareno

Cooperativa Sociale.

Infine, per l’ambito “Pubblica amministrazione”, partecipano Patrizia Gambarini, Comandante Polizia

Provinciale di Modena, e Bruno Scognamillo, ex Vice Prefetto Vicario di Modena.

Per il Gruppo Hera, agli incontri hanno partecipano Michela Ronci, Responsabile progetto HeraLAB della

multiutility e Davide Bigarelli, Area manager dell’area territoriale di Modena, con il compito di coordinare i

lavori e svolgere il ruolo di anello di congiunzione tra Hera, il LAB e il territorio.

Devoluti oltre 97.000 euro ad associazioni del territorio, di cui 11.000 a Modena

La nomina e la partecipazione al LAB sono a titolo gratuito. Hera eroga per ciascun incontro e per ogni

partecipante un gettone di presenza (100 euro durante la prima edizione e 150 euro per la seconda). I

gettoni complessivamente maturati vanno a costituire un fondo che il LAB devolve localmente, ogni anno

per sostenere iniziative e progetti di sostenibilità, promossi da enti o realtà non profit individuati dal LAB

stesso. Dal 2013 ad oggi questo meccanismo ha permesso di destinare oltre 97.000 euro nei 6 territori

dove sono stati attivati i LAB.

A Modena, a seguito della prima edizione del LAB, sono stati devoluti complessivamente 11.000 euro

alle Associazioni Rete degli Empori Solidali, Anfass, Frignaut, Porta Aperta. La seconda edizione che si

è conclusa ieri, invece, ha contribuito a raccogliere 9.450 euro, che sono stati destinati alla Rete

provinciale degli Empori solidali.

“Il ciclo che si è concluso oggi conferma ancora una volta come HeraLAB rappresenti per l’azienda un

utile strumento di dialogo con le comunità locali – ha affermato Massimo Vai, Direttore Centrale

Strategia, Regolazione ed Enti Locali di Hera. È un ecosistema che vive di confronto e progettazione

di iniziative, che parte dalla collettività – ed è dunque intrinsecamente attuale e collegato alle reali

necessità delle persone – e ha come destinataria la collettività stessa.

È uno spazio aperto alla riflessione sulle tre dimensioni della sostenibilità che non dimentica il suo fine

primario, quello di avere uno sguardo pratico, orientato all’individuazione di soluzioni concrete, e – ha

concluso Vai – per Hera è un’importantissima occasione di ascolto e di arricchimento: le precedenti

edizioni, così come i risultati raggiunti oggi, ci dicono che le soluzioni nate nel contesto di HeraLAB

rendono il Gruppo Hera una realtà migliore, più competitiva e attenta ai bisogni di persone e imprese ed

è per questo che l’abbiamo riproposto”

Costruire insieme il futuro

HeraLAB è solo uno dei numerosi esempi di progetti di community engagement promossi da Hera e

illustrati nel nuovo report della multiutility “Costruire insieme il futuro” disponibile online all’indirizzo

www.gruppohera.it/report. Progetti che coinvolgono, oltre all’azienda, i cittadini, i clienti, le organizzazioni

e associazioni del territorio affinché tutti, intervenendo sui propri comportamenti quotidiani, possano

diventare protagonisti del cambiamento e contribuire al raggiungimento di obiettivi fondamentali in

termini di sostenibilità, efficienza e inclusione sociale. Al progetto è dedicata una sezione del sito web di

Hera all’indirizzo www.heralab.gruppohera.it.

