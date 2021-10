(AGENPARL) – gio 14 ottobre 2021 Gentile collega,

nel corso della prossima settimana, Hera eseguirà alcune manovre sulla rete idrica tra i comuni di Ferrara ed Argenta.

In occasione di questi interventi, nei giorni tra lunedì 18 e giovedì 21 potrebbero verificarsi alcuni cali di pressione nelle località di S. Nicolò, Ospital Monacale, Santa Maria Codifiume e Traghetto (nel comune di Argenta) e di Bova e Marrara (nel comune di Ferrara).

Occasionalmente, in questo lasso di tempo, potrebbe anche verificarsi un temporaneo intorbidimento dell’acqua, che tuttavia non ne pregiudicherà la potabilità. Suggeriamo comunque di lasciare scorrere l’acqua per qualche minuto, prima di utilizzarla.

