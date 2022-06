Heat Safety, Hubble Telescope, Replacing Vital Records🔥🔭📋

(AGENPARL) – gio 30 giugno 2022 Learn more about preventing heat-related illnesses, what the Hubble Telescope sees on your birthday and how to replace vital records.

Not rendering correctly? View this email as a web page [here](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VVxT5_1fCMGwW6vHTBF5W8GqZW8VsNl14LYs3pN4Mwsf75nCVhV3Zsc37CgHKTMBpSbVGQJ9kVcmRnK9hd126W1xwJtW1BZpQ4W52s4985sG_JPW5RxMwb8Qk7kKW3v3SX_2QWmMVW6H1Kyz3nzwrLW8nzXsw2xx0RZN2sK6PpPT90RW5TRnxX76NXZVW1kDZ1R2MyGB_W8WWZkX4wJg_PW3pGmw35CcmvPVcFg3b4JXRKSW5f3kDj4jT_jLW3kzMZW6YbsHqW1MfjPK1jqv3xW5pxw8S1Ly_-8W67C9G711dKPSW7GR9628k3_xZW2XTfTw5VJkyBW2r9jY07R2YkJW2FqFQx7xXZ5WW8vGldn7KgS2hW7v_RGS4NXlvnW6z595c7BVTx9W8MXFb54CPc8hW3n9-6S6kl_PfW8sGC5X3182cJW70wRsL3x4dYQW37MKZ57LFQj9W7LnvVC2rl-SfW60HKjr6jzvdcW55fhD77qywn_W7TtVv24Ks_zkW8K300h2-R9kZ3f_Z1).

[USAGov Logo](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VVxT5_1fCMGwW6vHTBF5W8GqZW8VsNl14LYs3pN4MwsdS3q3mQV1-WJV7CgQH0N86CkvVFrCqyW1ZG_9m1qrpMNW2SXV-f71F-XSVDvdfh8ChxRSVltCHs5VJs_9W8KC1zD4pcyJfW8J98qJ4R1kz7W5yr13_69gGbqMt-m-rTb42HW6R2dhL8Gp8hdVzVQrd7fhg2hW4-WcSq6NGKJbN7b8NcwBsW2ZW68WCfb86k_LKW1Sw8Wx1tx4QqVTXQG-4dG2GbW6lm9gj1svfrzMt_1BMg4PSH3hlH1)

Things for Your Kids to Learn This Summer

[Happy father enjoying with his kids outdoors and smiling](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VVxT5_1fCMGwW6vHTBF5W8GqZW8VsNl14LYs3pN4Mwsf73q3n5V1-WJV7CgC29W1Vg6WS6S0nkhN8qYlP0GHY83W8Z7xxT6zhDQXW99B2cB5ByrghW14YWYt1MZzWRW7jvxfy1xBVRBW5xrWnH8xM7CWW2zRms04G6zf7N8LgDBkDmRnYN4Gh_cvRx41DW8Qf7JG6hP3ZkV2PJSM80pKwCW7k6mdB95gkjzN1Q5R3VHH9cPW8FgYdY6kQYDPW5qmy0-9hgX_xW4LK0mW6cmLm7W4kSdsF1bkNY6W1Nn66W1VMjqZW5SJtHT1p2yMg37qX1)

[Icon_Health (1)](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VVxT5_1fCMGwW6vHTBF5W8GqZW8VsNl14LYs3pN4MwsfL3q3nJV1-WJV7CgH7FW2-6t0-7GHqqqW5nx1tT8FXM5KW6Z2NpN7WLcssVcpQ-24vZxnlW47tmgm5bxX0tW1QGJfV3CNKCWW1Gd2Hp39fJm8VgBVf46VPdwPW3rs8Wl1GsS0dW5p-bnb4gHdThW8WySk56_rYBCN3m3B6sVWZjDW5PkPPb2fpVkkVJJMYp2GVpD_W21jK1G7CL9LWW5cwmSY24cN4XVcgNNx1WMWrgW3JgFKg1SVbpjW5jF5SG8KPDWJW366zLb4t5zGFW2x2y1P1SySj8W8qDnMY8RP_y4W55sKxn2lHmVqW4FLtwx5H4z_63nkS1)

Stay Safe From the Hot Temperatures

If your family is planning to spend time outside this summer, [know how to stay safe from heat-related illness](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VVxT5_1fCMGwW6vHTBF5W8GqZW8VsNl14LYs3pN4MwsfL3q3nJV1-WJV7CgYSFW28BYk914RLj1W7r3Ntt9cswSBW8CVp0R7x9CstW7gDP2s51CYbxW5wVqcl3cYswWW5YlRN62g7Dm0VYNK975zHbGGW7Xxqzd82yxp9W6KGwYl850w_wVSHZld74wgmVW3kNnQK2Y5tSCW9gdxMv4t8nTBN8J3kwx7Ts9XW4tPs-p76t6qnW3jrxCV36Xg0QW3QyBPv1cv3PKW5Mmb-c70zs1bN94sv2pcV-sTW30hlJb9gXMM8W4zwDQz3DV57WN2B5pXMLmjQxW4wSS6w3069m7W5zypBg8b7SNcN3JBG_QhyVR533NW1). Stay cool with air conditioning. Stay hydrated, no matter how active you are being. Stay informed about different types like heat stroke and sunburn.

[Icon_Science (1)](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VVxT5_1fCMGwW6vHTBF5W8GqZW8VsNl14LYs3pN4Mwsg13q3n_V1-WJV7Cg-DnW81Mr-f7c29wsW7xP8Ck3YYDYgW1HBLqP2CxZ5ZW7wm5705MB2BmW9kLpwK4kZHrXW2TsV-Z7KLf4QN5lXmZmdkMjSW14crh44smJ-CW4_ZsVr3wmVjrW4Ng69G8dQdr2W3-T1vz7LNpw-W1jTZyN2Pv6QCW5FQFrC3988xCW7NSLtH41wz8QW7sgqkB3q_13gVHQ4gF52GyvcN726kJtbCbq5W8gNb_k17PF_BW1tRRY47XTmppW5FvYHD5DsZs3W87wfQt1PtvrYW2NgKt33PCTfxW3_2HW78wjyMLW21XNH968gQ8CW2NBryz1tDG24W1QryNw7dhxWP31bp1)

What Did Hubble See on Your Birthday?

The Hubble Telescope explores the universe 24 hours a day, 7 days a week. That means it has seen cosmic wonder every day of the year, including on your birthday. [Enter your birth month and date at NASA.gov](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VVxT5_1fCMGwW6vHTBF5W8GqZW8VsNl14LYs3pN4Mwsg13q3n_V1-WJV7CgCcwW67NC8-3nxzsNW4YTjzj2QRc6tW1_nZMd4wp00rW1PMB0M2qk_svW9kww1_1X4cnrW213FNQ44-sgTW5dnfCM6r3Fq3V_N4bn6Lnfg9W2Qh8dM4Xv03FW8L5Qv18X02mTW5Djf7g91CvVVVwq5Nb2cJHNXW3cgSXg2cxNXdW6Gz6_p8sG-YgW13hT0N7j4P9lW2Pk6WR2C3n02VbY_r85X8kzFW4bff2M3z31rfW4B3C1m8237M_W2tcJJt741pkWW3jQyWf1jR1k3W10BwKF7Bb4VtW71wgZQ4zmP5PW6mL6yj12xp7CW8fY6_X4Vx_5SW4HmcNy58n83W34lG1) to find out and learn more about different galaxies!

[Icon_Education (4)](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VVxT5_1fCMGwW6vHTBF5W8GqZW8VsNl14LYs3pN4Mwsfr3q3npV1-WJV7CgXY0W67SL1s83rBD8W4CFjr02jBxctVTL8t12HfQQBW4FpYjC5lF-KbW7jjRGs4MYYPhW6Wnw-53GpVc6W7m3BpZ7tR_QbW8GsmMG4XfQDvW3ZGbVv8h7fpNW1zlrrz1ChZBnW71MVcX6LdmbsN9dNclKCjNC3W2yZcbg3JFf0zW796Gwx6M516WW54rwZg6cf8YtW3FQknh8FNv9gN4gGz8TV-NryW2pmlLT39hNYZW2bQjK61P-CCjW2jjbr23g94nWW7mFQpZ7mL4xcW6tL9_q3FkxRp3kW_1)

Replace Your Birth Certificates, Passports and More

You might need vital records like birth certificates to prove your child’s identity, secure a summer job or claim benefits. If one of your records has gotten lost or destroyed, find out who to contact to apply for your copy. [Find a list of records and where to go at USA.gov](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VVxT5_1fCMGwW6vHTBF5W8GqZW8VsNl14LYs3pN4Mwsfr3q3npV1-WJV7CgHBPW87G8tt9gKGvvW90HX1g5gtCLwW3w2KHq146v4XW48D82d8x1sWYW82JdB49hvQDTW3G8npH51M2fGW5B__c74y3-lWW7ZC0nj8Ps-BKW1GSG2C56L3PvW4xk-Tv7-9dktW3BfN7Z3RSNDgW4z1T3Q5w3qw2W6qJwYJ65qRq6W15J-Tb45wd8jW8Xl4_k1dCDcnW4zRT0w5MH_MBW5K6vp21X65N4W1n-5wQ2MRyVZV1M0bQ1rdkgcW6pCg8h1JbBFxW1-9SCV8F2Vb7W1VyRRD44r6VS39m81).

Brought to you by [USAGov](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VVxT5_1fCMGwW6vHTBF5W8GqZW8VsNl14LYs3pN4MwsdS3q3mQV1-WJV7CgQwrW4_2zzl5_1yF4W8tytSq4nmj6WW9lhpMg1T6KsLW8KPdpX4kZmyWW6Sh3pX1PClJNVY4ZSp65Tq1TW2r0byV4bmVZwVV4_kb2xsrx8W87sYb775-gMFW4TG5sC2HGNRWW3_zHNh828LDyW8w4zsP4VQ8Y4VQZdWK69tJ3hW54S1tW6_NmG0W8fmvWx59wPRzW4C-NX5642dBmN25699P353S7W831fct3N03pd39-F1), we connect teachers, kids and parents to government, schools and educational organizations’ information and services

🔊 Listen to this