Il The Sense Experience Resort offre ai suoi ospiti un soggiorno esclusivo per il ponte di Ognissanti. E nella sera più stravagante dell’anno organizza una cena di degustazione per proporre piatti raffinati con prodotti tipici locali

[] Le foglie si tingono di rosso e l’aria profuma di mosto, la maremma toscana è il luogo ideale in cui godersi qualche giorno di relax immersi nella natura in occasione del ponte di Ognissanti. Un ultimo sguardo al mare, avvolti dalla brezza autunnale, un’occasione unica per risvegliare i propri sensi e vivere l’essenza della toscanità al [The Sense Experience Resort](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=5%3dKd7TQ%26I%3d2YQ%26K%3d2bKf0X%269%3dX9XQ3u8bc3W%26E%3dEuL0P_ssmw_43_BxTr_LC_ssmw_38GTx.L2Bt78PfJyPpJD.Fu_JkzQ_Tz%26A%3dnMCSdT.8Bu%26AC%3dZ8UMc8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt). Il Resort la sera del 31 ottobre propone una raffinata degustazione di varie portate con protagonisti i sapori e gli odori dei prodotti tipici locali. Un’esperienza ultraterrena per risvegliare le papille gustative e farsi incantare dai colori dei vigneti più belli d’Italia.

L’Offerta [“Halloween & Fall Experience in Maremma”](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=3%3dGY6RM%26D%3d1WM%26F%3d1ZGa9V%265%3dS8VMX2U%26A%3d0tJ6K_rqir_31_8sSp_H8_rqir_26COw.Jx7s54KeHuKoH0.At_HguP_RvHu22Ac_HguP_Rvsr356eI_8sSp_H8M54_JQsf_T5cI_JQsf_T5bO_JQsf_TfdyEoHq_jaB2Gw5uF_oD2An5.66f_HguP_SvL_rqir_34GX3RMU8VLS%26d%3dCAKv3H.Fe1q3aJ%26yK%3d3WIU6W&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)include:

Pernottamento in una delle camere a scelta, prima colazione a buffet, Cena di Halloween il 31 ottobre servita al [Ristorante Dimorà](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=3%3dFeFRL%26J%3dAWL%26L%3dAZFgIV%264%3dYHVLdBU%260%3dF4J5Q_2qhx_C1_7ycp_GD_2qhx_B6BU7.JwC353QoHtQyH9.G4_Hf1Z_RuBsC4Pk.89Kv%264%3d2S3LrZ.x591p9k%26G3%3dSLaCVL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) dell’hotel.

La Cena di Halloween domenica 31 ottobre prevede:

Per iniziare:

[][][] Bigne’ alla crema di caprino e tartufo nero – Servito con Il Patriota Cantine Fregnan Metodo Classico: 70% Chardonnay e 30% Pinot Nero

Il Menù degustazione

[][] Crespella di castagne con formaggio marzolino maremmano e fonduta di pecorino di Pienza

[][] Riso Arborio di Maremma mantecato alla zucca e tartufo nero toscano

[][] Filetto di manzo al Chianti Classico Riserva, paté di fegatini e porcini freschi trifolati

[] Sfogliata di ricotta al Tepore con passata di cachi

Caffè espresso servito con sablé all’elicriso del parco

Acqua inclusa

Prezzo in camera doppia a partire da 299,00 Euro a notte per 2 persone.

[][] La notte di Halloween ha un profondo legame con la natura. Il passaggio dall’estate all’inverno era un momento sacro per gli antichi che vedevano la terra abbandonare i suoi colori e la sua rigogliosità per poi assopirsi lentamente, in attesa di rinascere in primavera. Una linea sottile tra la vita e la morte che ha reso l’autunno una stagione magica, capace di riportare in vita per qualche ora le anime perdute e mantenere vividi i loro ricordi. Ed è proprio in questa stagione che la campagna toscana dà il meglio di sé, tingendosi prima di verde scuro, poi di rosso e di giallo, sprigionando gli odori dell’olio nuovo, dell’uva raccolta, dei funghi e del pregiatissimo tartufo. Profumi e sapori da sperimentare al The Sense Experience Resort, un luogo esclusivo, immerso in un parco naturale di 5 ettari nel golfo di Follonica. Qualcosa di più di un semplice soggiorno nella maremma toscana, ma una vera experience rilassante e rigenerante che inizia svegliandosi con una vista esclusiva sull’Isola d’Elba e su tutto l’arcipelago toscano. E per celebrare al meglio la notte più stravagante dell’anno, il The Sense organizza per il 31 ottobre una incredibile cena di degustazione con un menù completamente dedicato alle primizie autunnali: un viaggio gastronomico pensato dallo chef Franco Manfredi per condurre gli ospiti su un sentiero dal gusto genuino, ma ricercato. I protagonisti della cena, che avranno il compito di stregare chi è seduto a tavola, saranno tre grandi must della cucina autunnale del territorio: il tartufo “marzuolo” tipico della costa, l’olio nuovo Toscano IGP e una selezione di vini novelli Maremma DOC.

Le esperienze per riscoprire le bellezze della natura, del resto, sono all’ordine del giorno al The Sense Experience Resort dove i visitatori possono contare su numerose esperienze sensoriali: oltre a proposte gastronomiche e al relax nella piscina con Pool Bar dedicato, la struttura organizza attività per adulti e ragazzi, come lezioni di Yoga, Pilates e Workout, ma anche tour in bicicletta. Le[Experience Specialist](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=8%3dOd7WU%26I%3d2bU%26K%3d2eOf0a%26C%3dX9aUc3Z%26I%3dEuODP_svqw_46_FxTu_PC_svqw_3AKTx.O6Bt0BPfM3PpMH.Fu_MozQ_W4ByK3Oj0B0fN.6QnG%262%3dJvNJ06y8b3.I3Q%26jN%3dQd4XTd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) sapranno costruire un’avventura personalizzata, guidando gli ospiti alla scoperta della Experience Book, che raccoglie oltre 40 esperienze da vivere sul territorio.

[] The Sense Experience Resort

[] THE SENSE EXPERIENCE RESORT 4****S è un esclusivo resort nel cuore della Maremma Toscana: immerso in un parco naturale di 5 ettari sul mare nel golfo di Follonica a due passi dalla suggestiva area di Torre Mozza, si affaccia sul mare e dispone di una spiaggia privata. Il parco conserva piante e alberi secolari ed è circondato da bellissime dune di sabbia, riqualificate e conservate integralmente. Tra i servizi disponibili anche un’area con piscina esterna riscaldata.

Il resort si propone di offrire ai suoi ospiti un’esperienza totalmente immersiva, a contatto con la natura: i materiali scelti per gli interni, i sapori dei prodotti locali esaltati nei piatti, le suggestioni suscitate dai dintorni, creano un percorso sensoriale che si riassume nel suo slogan “Be natural, be you”. L’esclusività dell’esperienza è garantita anche da standard di alto livello, dagli ambienti ai servizi. Il servizio di concierge tradizionale è stato sostituito con l’Experience Specialist che assicura a tutti gli ospiti un soggiorno memorabile.

Il resort è composto da 5 edifici con 112 camere tra Comfort, Deluxe, Superior e Suite tematiche di diverse tipologie, fino ad arrivare alle Two Bedroom Suite vista mare, con vasca idromassaggio esterna.

La scoperta del territorio prosegue a tavola: l’ampia offerta gastronomica è curata dall’Executive Chef Franco Manfredi che fonda l’esperienza gustativa sulla valorizzazione di materie prime e prodotti locali in piatti della tradizione toscana. Due i ristoranti: il ristorante centrale à la carte[Dimorà](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=3%3d7aERC%26F%3d0WC%26H%3d0Z7cHV%26u%3dUGVCZAU%261%3dB3JvM_1qYt_B1_xubp_80_1qYt_A63Q6.Jn925tMnHkMxHz.C3_HWwY_Rl8rCuLj.8zGu%264%3dsO2LiV.w5z1g5j%26C2%3dSCWBVC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) per mangiare all’interno o presso il dehor esterno o sotto l’ombrellone, o il nuovo ristorante fine dining [Eatè](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=8%3d3aPW9%26F%3dKb9%26H%3dKe3cSa%26q%3dURa9ZLZ%26w%3dBDOrM_BvUt_M6_tumu_40_BvUt_LAyQG.Oj9C0pMyMgM9Mv.CD_MSwj_Wh9uOg-7yIc-A9PtGyO.jN7G%26f6c5u%3dGENx7L.IgN%263N%3d5aMX8a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) che si trova direttamente sulla spiaggia in una location suggestiva. Completa l’offerta il [Mixology Bar Red Rabbit](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=6%3dIaEUO%26F%3d0ZO%26H%3d0cIcHY%267%3dUGYOZAX%26C%3dB3M8M_1tkt_B4_0ubs_J0_1tkt_A9EQ6.Mz9286MnKwMxKB.C3_KiwY_UxLn7-05k51N.qM5F%26m%3dFCM56J4s5j.HnM%261M%3dBZKWEZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

Icon Collection

The Sense Resort

Viale Italia 315 – 58022 Follonica (Grosseto)

www.thesenseresort.it

