(AGENPARL) – sab 30 ottobre 2021 HALLOWEEN, DOMANI MONSTERLAND A FERRARA FIERE. SUL PALCO ANCHE GUE PEQUENO E, DAL BELGIO, RENÉ OPSEDEE

Ferrara, 30 ott – In occasione di Halloween, a Ferrara, torna Monsterland, festa a tema tra musica, maschere, coreografie ed effetti speciali.

Dopo l’edizione del 2019, in centro storico, e la pausa, causa pandemia, nel 2020, quest’anno l’evento torna in presenza, questa volta alla Fiera estense, in uno spazio di 20mila metri quadrati. Ingresso rigorosamente in maschera o truccati (una zona trucco, con make up artists, sarà disponibile all’ingresso).

Tra gli ospiti attesi sul palco – dalle 18 di domani (apertura cancelli alle 17) – anche il rapper Gué Pequeno, protagonista del primo ‘stage musicale’, con DJ Tayone e il reggaeton di Mamacita. Si proseguirà poi con la techno di Marcell Dettmann, Sam Paganini, Mattia Trani (live) V111 e IVision e con un finale a cura di René Opsedee, belga conosciuto anche per le sue performance al celeberrimo TomorrowLand, e dj Alpaca. Oltre ai concerti in programma, piazzale e padiglioni si trasformeranno in una ‘terra dei mostri’, tra atmosfere horror, personaggi mostruosi, proiezioni, spettacoli.

Monsterland Halloween Edition è organizzato da Unconventional Events e Madame Butterfly, con il patrocinio del Comune di Ferrara. Il secondo stage musicale è realizzato in collaborazione con Uncode, collettivo di organizzazione eventi, rivolto alla diffusione della più innovativa musica elettronica.

🔊 Listen to this