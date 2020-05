Há 80 ANOS, O AUTóDROMO DE INTERLAGOS ERA INAUGURADO.

(AGENPARL) – RIO DE JANEIRO (BRASIL) mar 12 maggio 2020

No final da década de 20, o engenheiro britânico Luiz Romero Sanson idealizou a obra de um espaço que, inicialmente seria uma cidade-satélite. Além do autódromo, haveria estrutura para construção de residências, comércios, hotéis, igrejas e outros estabelecimentos. Era um plano imobiliário para a região do sul da capital de São Paulo. Luiz Romero, com o auxílio do urbanista francês Alfred Agache, sugeriu batizar a região de Interlagos, em semelhança à região suíça de Interlaken. Interlagos foi construída entre duas represas, Billings e Guarapiranga.

Inauguração do Autódromo de Interlagos – Correio Paulistano



Entre o engenheiro e o urbanista, que participou do plano de expansão e embelezamento do Rio de Janeiro, surgiu o projeto do bairro Balneário Satélite da Capital. O plano para a construção do bairro caminhava bem até a crise de 1929. Com a ausência de investimento, o projeto esfriou e ganhou vida novamente, na metade da década seguinte. Com o sucesso de corridas de carro, em especial no Rio de Janeiro e em São Paulo, a capital paulista sediou sua primeira prova internacional em 1936. Ocorrido um acidente nesta prova e movidos à paixão pelo esporte que crescia, as obras do autódromo seguiram.

Em 1939, com o adiantar das obras, um grupo de pilotos, incluindo Manoel de Teffé, fez os primeiros testes da pista. No dia 12 de maio de 1940, o autódromo foi inaugurado para o Grande Prêmio São Paulo. No final da década de 60, o autódromo foi fechado para reformas e reabriu em 1970 para receber o campeonato internacional de Fórmula Ford. Em 1971, sediou pela primeira vez o Grande Prêmio de Fórmula 1. Durante a década de 80, o Grande Prêmio de Fórmula 1 foi realizado no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Para a retomada da competição à Interlagos, houve uma grande reforma e modernização e em 1990 o prêmio retornou a São Paulo. Ainda na década de 80, em 1985, o autódromo mudou de nome para Autódromo Municipal José Carlos Pace, em homenagem ao piloto que falecera em um acidente aéreo.

Atualmente, o autódromo é administrado pela Secretaria Municipal de Turismo e recebe importantes competições nacionais e internacionais. A imagem abaixo, Planta de São Paulo produzida em 1941, pertence à Divisão de Cartografia. Na parte inferior esquerda é possível visualizar a região do Autódromo de Interlagos.