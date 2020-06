Há 103 ANOS, ACONTECIA O PRIMEIRO CONGRESSO PAULISTA DE ESTRADAS DE RODAGEM

(AGENPARL) – RIO DE JANEIRO (BRASIL) dom 07 giugno 2020

Entre os dias 31 de maio a 7 de junho de 1917, acontecia o primeiro Congresso Paulista de Estradas de Rodagem realizado na rua S. Bento, em São Paulo, com o apoio do governo do estado. Houve grande adesão ao congresso que recebeu mais de duzentas inscrições entre eles representantes das câmaras municipais, engenheiros e também pessoas interessadas pelo serviço das estradas.

O primeiro Congresso Paulista de Estradas de Rodagem foi considerado um marco da ascensão do sistema rodoviário e tinha como objetivos: discutir o atraso rodoviário do Brasil; discutir e votar conclusões sobre qualquer assunto que se relacionasse com as estradas de rodagem em geral e, em particular, com a viação de rodagem do Estado de São Paulo; buscar regras e fontes de recursos para ampliação e para manutenção da malha rodoviária paulista.

Dessa forma, o congresso foi organizado em quatro seções para que pudesse além das discussões, cumprir a parte experimental que consistia em demonstrações práticas sobre o serviço geral das estradas de rodagem em trechos específicos assim como a observação dos canteiros de obras e dos trabalhos dos sentenciados nas estradas. Além disso, tinham a missão de criar uma associação permanente das estradas de rodagem.

Na época o prefeito de São Paulo Washington Luís (1869-1957), responsável por grandes investimentos em novas estradas e na modernização da infra-estrutura de transportes no estado de São Paulo, além de buscar apoio empresarial para investimentos em rodovias foi um dos patrocinadores e organizadores do primeiro Congresso Paulista de Estradas de Rodagem.

O prefeito discursou na abertura da sessão de instalação do evento ao lado de Dr. Altino Arantes, governador do Estado, e seus secretários: os doutores Candido Motta, Cardoso de Almeida, Oscar Rodrigues Alves, Eloy Chaves, monsenhor Benedicto de Souza, representante do Arcebispo Metropolitano, senador Jorge Tibiriçá entre outros. Washington Luis ao final do evento foi eleito o primeiro presidente da “Associação Permanente de Estradas de Rodagem”.

A associação contava com a participação dos mais diferentes segmentos da sociedade e buscava organizar congressos, exposições e competições para promover o setor, fazer publicidade, envolver os agentes sociais interessados tanto do interior quando da capital, apoiar os empreendimentos na área, divulgar os dados técnicos e oferecer treinamento prático.

A Seção da Iconografia da Biblioteca Nacional mantém sob a sua guarda sete fotografias feitas por Fitz Geraldo que registraram momentos históricos desse evento, em que podemos ver conhecidos políticos do estado de São Paulo percorrendo os arredores da cidade e estradas, além de obras em andamento. As fotografias podem ser exploradas através do link: http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_iconografia/icon8…

A imagem refere-se à excursão dos congressistas na antiga estrada São Paulo-Jundiaí, a qual foi utilizada em sua construção a mão de obra de detentos, por ordem do Dr. Eloi Chaves, Secretário da Justiça e Segurança Pública. Veja no link: http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_iconografia/icon8…

A imagem do almoço oferecido aos congressistas pela Municipalidade de Santos no Parque Balneário: http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_iconografia/icon8…