gio 18 novembre 2021 "Guglielmo Bozzano tra arte e natura" in mostra nella Galleria Signori

Arte di Albissola Marina

Con immenso piacere Alessandro Signori comunica l’inaugurazione della

mostra “Guglielmo Bozzano tra arte e natura” venerdì 19 novembre ore

17.30 presso la Galleria SIGNORI ARTE, Corso Bigliati 88 Albissola

Marina (SV). Libera – e gradita – la partecipazione. L’esposizione

sarà visitabile fino al 30 dicembre 2021.

Il catalogo, con testo di Massimo Trogu, sarà disponibile in digitale

a partire dal 19 novembre sul sito www.signoriarte.com

Orari: lunedì 16.00/19.30 dal martedì al sabato 10.00/12.30

16.00/19.30 domenica su appuntamento (dicembre 10.00/12.30).

Aligi Sassu lo definì “poeta dello sguardo,” Lucio Fontana “pittore

sensibile e talvolta commosso”. Fu un artista di grande cultura e

tante passioni che sono ancora tangibili visitando la sua meravigliosa

casa museo al numero 8 di via Roma a Varazze dove è presente la

fondazione Bozzano – Giorgis.

Con questa mostra vorrei far “riscoprire” l’artista attraverso

cinquanta meravigliosi lavori divisi tra opere su carta e ceramiche

provenienti da una collezione privata genovese.

Fu talentuoso e raffinato ceramista, pittore, disegnatore e

acquarellista. Seppe districarsi tra tutte queste tecniche grazie ad

un segno inconfondibilmente rapido e un uso leggero dei colori,

mantenendo una visione incantata della natura e di tutto ciò che lo

circondava. Tramonti, marine, la sua amata Varazze e la passione per

l’antica ceramica ligure che spesso studiava attraverso meravigliosi

acquerelli che potrete vedere esposti.

Nel 1958 Tullio d’Albissola scrisse parlando della sua opera in

ceramica: “Come un francescano, religiosamente percorre tutta la

strada necessaria per arrivare in vetta. Espone a Messina, Pesaro,

Monza, Vicenza, Milano; critici severi lo stimano; collezionisti

conservano sotto cristallo, in vetrine da mirabilia, le sue terraglie

verniciate. Una ciotola da minestra o un boccale da vino siglati G.B.

diventano capolavori ricercati da architetti e poeti. Il ceramologo

che ha avallato persino le opere originali e audacissime, brutte e

brutali di Jorn, Appel e Matta è lieto di dire che Bozzano sarà forse

considerato l’artista più coraggioso che abbia dipinto pentole nella

Samo di Liguria”.

Christian Flammia

