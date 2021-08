(AGENPARL) – ven 06 agosto 2021 Guardia Medica Turistica in Montagna: da domani attiva anche nel fine settimana nella sede di Abetone

Scritto da Elena Cinelli, venerdì 6 agosto 2021

—————————————————————

Pistoia– A partire da domani, sabato 7 agosto, il servizio di Guardia Medica Turistica presso il Comune di Abetone e Cutigliano sarà attivo anche il sabato e la domenica dalle ore 8 alle ore 20. Grazie alla disponibilità di alcuni medici del territorio il servizio garantirà l’assistenza sanitaria a coloro che in estate andranno a trascorrere le vacanze sulla Montagna Pistoiese anche durante il fine settimana e per tutto il mese di agosto.

Resta invariato per il punto di Guardia Turistica a Maresca: il servizio, durante il fine settimana, sarà garantito come sempre dalla continuità assistenziale.

L’Azienda sanitaria ricorda che le prestazioni ambulatoriali verranno effettuate ad Abetone e Maresca secondo turnazione.

La Guardia Medica Turistica di Abetone sarà svolta presso il distretto dell’AUSL nei seguenti giorni: lunedì 2, 9 e 16 agosto (dalle 8 alle 13), mercoledì 4, 11 e 18 agosto (dalle 15 alle 20), tutti i sabati e domeniche del mese di agosto dalle 8 alle 20; quella di Maresca sarà attiva presso la sede della Pubblica Assistenza: martedì 3 (dalle ore 14,30 alle 19.30), martedì 10, 17 e 31 agosto (dalle 9 alle 14) e martedì 24 agosto (dalle 10 alle 14), giovedì 5 e 12 agosto (dalle 15,30 alle 19,30) e venerdì 6, 13, 20 e 27 agosto (dalle 15,30 alle 19,30).

Elena Cinelli

🔊 Listen to this